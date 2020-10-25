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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6716671767186719> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 25 жов, 2020 23:21 Alex2007 написав: freeze написав: Голос тоже был в этой нише, и где теперь этот Голос ? Растворился и по факту почти исчез, вместе с таким же предателем своих избирателей певцом. Голос тоже был в этой нише, и где теперь этот Голос ? Растворился и по факту почти исчез, вместе с таким же предателем своих избирателей певцом.



Певец - еще больший зраднык чем Зельц.

Этот хоть держится кое-как, тот же попутал Раду с концертом Боец Певец - еще больший зраднык чем Зельц.Этот хоть держится кое-как, тот же попутал Раду с концертомБоец

2 раза "не сдался без боя" 2 раза "не сдался без боя" За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12986 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7275 раз. Подякували: 3440 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 23:23 А что там Смєшко? Пальчевский? За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12986 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7275 раз. Подякували: 3440 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 23:27

Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?

"Это немножко не так работает" Непонятно, почему некоторые порохоботы воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?"Это немножко не так работает" За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12986 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7275 раз. Подякували: 3440 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 23:30 antey1969 написав: freeze написав: antey1969 написав: Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду. Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду.



Нет практического смысла распускать Раду, с учетом результатов местных выборов понятно, что монокоалиция будет воспоминанием, а Слуги будут скорее третьей фракцией в Раде. Самой крупной скорее будет ОПЗЖ, на втором месте ЕС. Нет практического смысла распускать Раду, с учетом результатов местных выборов понятно, что монокоалиция будет воспоминанием, а Слуги будут скорее третьей фракцией в Раде. Самой крупной скорее будет ОПЗЖ, на втором месте ЕС.

Эээ, нет. Смысл есть.

Если распустить Раду, объявив, что Слуги скурвились и нужно срочное очищение.

Монокоалиции может и не будет(а ее и так не будет), но Зе опять окажется на коне Эээ, нет. Смысл есть.Если распустить Раду, объявив, что Слуги скурвились и нужно срочное очищение.Монокоалиции может и не будет(а ее и так не будет), но Зе опять окажется на коне

Распустить Раду - фиаско для Зе. Рада станет совсем им неуправляемой.И да, в лучшем случае - третье место для СН. Распустить Раду - фиаско для Зе. Рада станет совсем им неуправляемой.И да, в лучшем случае - третье место для СН. Renee Повідомлень: 227 З нами з: 22.10.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 23:37 Вкладчик1234 написав: Непонятно, почему некоторые порохоботы воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.

Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?

"Это немножко не так работает" Непонятно, почему некоторыевоспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?"Это немножко не так работает"



Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього Alex2007 1

Повідомлень: 2514 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 23:43 Юля, похоже, отправляется на пенсию.

Ляшко возможно тоже.



Молодые "лидеры" из соросятских и зеленых инкубаторов - тоже. Пипл не хавает такое.



На этом фоне локальные "царьки" выглядят безальтернативными, и чем-то "реальным". Печально, но факт Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 жов, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз. За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12986 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7275 раз. Подякували: 3440 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 23:43 zРадио написав: budivelnik написав: Людина,яка по її словам отримує в 10 разів більше ніж отримують в середньому по Державі( і при цьому будучи найманим працівником) - звинувачує людину,яка сама собі створює як доходи так і робочі місця для інших - в тому що їх оббирають..

Труси -хрестик..

Тебе оббирають при твоїй зарплаті в 120 000 грн в місяць?

Тобто ти вважаєш що створюєш більше ніж на 0,2 млн в місяць(1$/за робочу хвилину)? Людина,яка по її словам отримує в 10 разів більше ніж отримують в середньому по Державі( і при цьому будучи найманим працівником) - звинувачує людину,яка сама собі створює як доходи так і робочі місця для інших - в тому що їх оббирають..Тебе оббирають при твоїй зарплаті в 120 000 грн в місяць?Тобто ти вважаєш що створюєш більше ніж на 0,2 млн в місяць(1$/за робочу хвилину)? Извини, я, и правда, не знаю, как донести эту позицию человеку, не испытывающему сопричастности и ответственности за кого-либо, кроме себя Извини, я, и правда, не знаю, как донести эту позицию человеку, не испытывающему сопричастности и ответственности за кого-либо, кроме себя Ніфігасе ангел безплотний.....

Забрехався - так признай це.

Он зелені, забули народну приказку

З брехнею світ пройдеш ....,але назад не повернешся...

Продовжуй і далі лити крокодилячі сльози перед тими кого вважаєш сніданком. Ніфігасе ангел безплотний.....Забрехався - так признай це.Он зелені, забули народну приказкуПродовжуй і далі лити крокодилячі сльози перед тими кого вважаєш сніданком. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23437 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 23:47 Alex2007 написав: Вкладчик1234 написав: Непонятно, почему некоторые порохоботы воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.

Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?

"Это немножко не так работает" Непонятно, почему некоторыевоспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?"Это немножко не так работает" Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього А в чому полягала політика Зе?

В Порошенка було ясно

Армія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделі

А що реально пропонував ЗЕ ?

Подивитись в очі Путіну-Перестати стріляти-Стати багатими всім( в тому числі і Коломойському)

Виявилось що одночасно бути хорошим для України-пуйла-бородатої бабусі .. - якось не виходить,от наслідок такої політики і накрив зелених пятьмабуквами. А в чому полягала політика Зе?В Порошенка було ясноАрмія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделіА що реально пропонував ЗЕ ?Подивитись в очі Путіну-Перестати стріляти-Стати багатими всім( в тому числі і Коломойському)Виявилось що одночасно бути хорошим для України-пуйла-бородатої бабусі .. - якось не виходить,от наслідок такої політики і накрив зелених пятьмабуквами. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23437 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 23:55 Вкладчик1234 написав: Непонятно, почему некоторые порохоботы воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.

Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?

"Это немножко не так работает" Непонятно, почему некоторые порохоботы воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?"Это немножко не так работает"

Зелені пролетіли закономірно. Порохоботи це знали ще до виборів минулого року, коли ватани дружно голосували за коміка.

Якщо Зе не піде на наступні вибори, чи повністю обгадиться, то По легко зробить бо-бо Бо чи Ме. Так що моліться за Зе, це ваш єдий шанс, щоб Порошенко не став наступним президентом. Зелені пролетіли закономірно. Порохоботи це знали ще до виборів минулого року, коли ватани дружно голосували за коміка.Якщо Зе не піде на наступні вибори, чи повністю обгадиться, то По легко зробить бо-бо Бо чи Ме. Так що моліться за Зе, це ваш єдий шанс, щоб Порошенко не став наступним президентом. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10917 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 00:01 budivelnik написав: Армія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделі

Армія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделі



Никак армовир не связан с Европой, и уж тем более - экономикой. Армовир - это концепция местечкого мононационального средневекового государства. Набор предрассудков, от которых европейская мысль как раз семимильными шагами отдаляется. Поэтому Порошенко вел Украину не только "геть від Москви", но и "геть від Заходу".



Отставание по уровню жизни с 2013-го даже с Польшей выросло более, чем вдвое.



ВВП на душу 2013 (абсолютный):

- Украина = 3969 долларов;

- Польша = 13777 долларов.



ВВП на душу 2019 (абсолютный):

- Украина = 3592 доллара;

- Польша = 14902 доллара.



ВВП на душу 2013 (ППС):

- Украина = 8695 долларов;

- Польша = 24119 долларов.



ВВП на душу 2019 (ППС):

- Украина = 9775 долларов;

- Польша = 33891 доллар. Никак армовир не связан с Европой, и уж тем более - экономикой. Армовир - это концепция местечкого мононационального средневекового государства. Набор предрассудков, от которых европейская мысль как раз семимильными шагами отдаляется. Поэтому Порошенко вел Украину не только "геть від Москви", но и "геть від Заходу".Отставание по уровню жизни с 2013-го даже с Польшей выросло более, чем вдвое.- Украина = 3969 долларов;- Польша = 13777 долларов.- Украина = 3592 доллара;- Польша = 14902 доллара.- Украина = 8695 долларов;- Польша = 24119 долларов.- Украина = 9775 долларов;- Польша = 33891 доллар. Востаннє редагувалось zРадио в Пон 26 жов, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 7953 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1453 раз. Подякували: 3269 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6716671767186719> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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