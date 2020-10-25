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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6716671767186719>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:21

  Alex2007 написав:
  freeze написав:Голос тоже был в этой нише, и где теперь этот Голос ? Растворился и по факту почти исчез, вместе с таким же предателем своих избирателей певцом.


Певец - еще больший зраднык чем Зельц. :mrgreen:
Этот хоть держится кое-как, тот же попутал Раду с концертом :lol: Боец :mrgreen:

2 раза "не сдался без боя" :)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:23

А что там Смєшко? Пальчевский? :)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:27

Непонятно, почему некоторые порохоботы воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.
Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?
"Это немножко не так работает" :)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:30

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  antey1969 написав:Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду.


Нет практического смысла распускать Раду, с учетом результатов местных выборов понятно, что монокоалиция будет воспоминанием, а Слуги будут скорее третьей фракцией в Раде. Самой крупной скорее будет ОПЗЖ, на втором месте ЕС.

Эээ, нет. Смысл есть.
Если распустить Раду, объявив, что Слуги скурвились и нужно срочное очищение.
Монокоалиции может и не будет(а ее и так не будет), но Зе опять окажется на коне

Распустить Раду - фиаско для Зе. Рада станет совсем им неуправляемой.И да, в лучшем случае - третье место для СН.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:37

  Вкладчик1234 написав:Непонятно, почему некоторые порохоботы воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.
Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?
"Это немножко не так работает" :)


Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:43

Юля, похоже, отправляется на пенсию.
Ляшко возможно тоже.

Молодые "лидеры" из соросятских и зеленых инкубаторов - тоже. Пипл не хавает такое.

На этом фоне локальные "царьки" выглядят безальтернативными, и чем-то "реальным". Печально, но факт
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 жов, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:43

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Людина,яка по її словам отримує в 10 разів більше ніж отримують в середньому по Державі( і при цьому будучи найманим працівником) - звинувачує людину,яка сама собі створює як доходи так і робочі місця для інших - в тому що їх оббирають..
Труси -хрестик..
Тебе оббирають при твоїй зарплаті в 120 000 грн в місяць?
Тобто ти вважаєш що створюєш більше ніж на 0,2 млн в місяць(1$/за робочу хвилину)?
Извини, я, и правда, не знаю, как донести эту позицию человеку, не испытывающему сопричастности и ответственности за кого-либо, кроме себя
Ніфігасе ангел безплотний.....
Забрехався - так признай це.
Он зелені, забули народну приказку
З брехнею світ пройдеш ....,але назад не повернешся...
Продовжуй і далі лити крокодилячі сльози перед тими кого вважаєш сніданком.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:47

  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:Непонятно, почему некоторые порохоботы воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.
Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?
"Это немножко не так работает" :)
Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього
А в чому полягала політика Зе?
В Порошенка було ясно
Армія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделі
А що реально пропонував ЗЕ ?
Подивитись в очі Путіну-Перестати стріляти-Стати багатими всім( в тому числі і Коломойському)
Виявилось що одночасно бути хорошим для України-пуйла-бородатої бабусі .. - якось не виходить,от наслідок такої політики і накрив зелених пятьмабуквами.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:55

  Вкладчик1234 написав:Непонятно, почему некоторые порохоботы воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.
Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?
"Это немножко не так работает" :)

Зелені пролетіли закономірно. Порохоботи це знали ще до виборів минулого року, коли ватани дружно голосували за коміка.
Якщо Зе не піде на наступні вибори, чи повністю обгадиться, то По легко зробить бо-бо Бо чи Ме. Так що моліться за Зе, це ваш єдий шанс, щоб Порошенко не став наступним президентом. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:01

  budivelnik написав:Армія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделі


Никак армовир не связан с Европой, и уж тем более - экономикой. Армовир - это концепция местечкого мононационального средневекового государства. Набор предрассудков, от которых европейская мысль как раз семимильными шагами отдаляется. Поэтому Порошенко вел Украину не только "геть від Москви", но и "геть від Заходу".

Отставание по уровню жизни с 2013-го даже с Польшей выросло более, чем вдвое.

ВВП на душу 2013 (абсолютный):
- Украина = 3969 долларов;
- Польша = 13777 долларов.

ВВП на душу 2019 (абсолютный):
- Украина = 3592 доллара;
- Польша = 14902 доллара.

ВВП на душу 2013 (ППС):
- Украина = 8695 долларов;
- Польша = 24119 долларов.

ВВП на душу 2019 (ППС):
- Украина = 9775 долларов;
- Польша = 33891 доллар.
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 26 жов, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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