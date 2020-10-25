2 раза "не сдался без боя"
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:21
2 раза "не сдался без боя"
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:27
Непонятно, почему некоторые порохоботы воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.
Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?
"Это немножко не так работает"
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:30
Распустить Раду - фиаско для Зе. Рада станет совсем им неуправляемой.И да, в лучшем случае - третье место для СН.
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:37
Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:43
Юля, похоже, отправляется на пенсию.
Ляшко возможно тоже.
Молодые "лидеры" из соросятских и зеленых инкубаторов - тоже. Пипл не хавает такое.
На этом фоне локальные "царьки" выглядят безальтернативными, и чем-то "реальным". Печально, но факт
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 жов, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:43
Ніфігасе ангел безплотний.....
Забрехався - так признай це.
Он зелені, забули народну приказку
З брехнею світ пройдеш ....,але назад не повернешся...
Продовжуй і далі лити крокодилячі сльози перед тими кого вважаєш сніданком.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:47
А в чому полягала політика Зе?
В Порошенка було ясно
Армія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделі
А що реально пропонував ЗЕ ?
Подивитись в очі Путіну-Перестати стріляти-Стати багатими всім( в тому числі і Коломойському)
Виявилось що одночасно бути хорошим для України-пуйла-бородатої бабусі .. - якось не виходить,от наслідок такої політики і накрив зелених пятьмабуквами.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:55
Зелені пролетіли закономірно. Порохоботи це знали ще до виборів минулого року, коли ватани дружно голосували за коміка.
Якщо Зе не піде на наступні вибори, чи повністю обгадиться, то По легко зробить бо-бо Бо чи Ме. Так що моліться за Зе, це ваш єдий шанс, щоб Порошенко не став наступним президентом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:01
Никак армовир не связан с Европой, и уж тем более - экономикой. Армовир - это концепция местечкого мононационального средневекового государства. Набор предрассудков, от которых европейская мысль как раз семимильными шагами отдаляется. Поэтому Порошенко вел Украину не только "геть від Москви", но и "геть від Заходу".
Отставание по уровню жизни с 2013-го даже с Польшей выросло более, чем вдвое.
ВВП на душу 2013 (абсолютный):
- Украина = 3969 долларов;
- Польша = 13777 долларов.
ВВП на душу 2019 (абсолютный):
- Украина = 3592 доллара;
- Польша = 14902 доллара.
ВВП на душу 2013 (ППС):
- Украина = 8695 долларов;
- Польша = 24119 долларов.
ВВП на душу 2019 (ППС):
- Украина = 9775 долларов;
- Польша = 33891 доллар.
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 26 жов, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|