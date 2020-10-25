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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:03
budivelnik написав: Alex2007 написав: Вкладчик1234 написав:
Непонятно, почему некоторые порохоботы
воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.
Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?
"Это немножко не так работает"
Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього
А в чому полягала політика Зе?
В Порошенка було ясно
Армія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделі
А що реально пропонував ЗЕ ?
Подивитись в очі Путіну-Перестати стріляти-Стати багатими всім( в тому числі і Коломойському)
Виявилось що одночасно бути хорошим для України-пуйла-бородатої бабусі .. - якось не виходить,от наслідок такої політики і накрив зелених пятьмабуквами.
точно такое же заигрывание с нацыками, пусть и не настолько явное как при По.
Где обещанный пересмотр мовного закона? Как вы собираетесь ре-интегрировать Донбасс, если вы навязываете им свои западноукраинские ценности?
"Экономическая модель ЕС" - взять очередной транш - прожить до следующего транша, слезно умоляя бездумно проголосовать за очередные рекомендации ЕС, МВФа - как было так и осталось. Где собственная экономическая политика, серьезная поддержка собственного производства (не точечное какое-то, которое близкое к тому или иному крупному выгодополучателю, а системное)? Как не было, так и нет.
Путін, АТО, мир на Донбассе, минские договоренности - особых сдвигов нет и не было еще с 2015 года. И не будет в ближайшие годы. Будапештский меморандум кто-то вспомнил - да кто с нами будет разговаривать - что скажут, то и будет наш гений бесприкословно делать. Это в фильме он герой, а не деле - балабол.
Бородата бабуся - не бородата бабуся. То же самое можно сказать и на насчет шоколадного барона.
Где расследования и наказания? Как не было после майдана, так и нет сейчас.
Почему до сих пор крутятся всякие зарубежные специалисты в наглядовых радах? То были всякие Бальчуны, Новаки, Супруны, Абрамовичусы; сейчас другие ребята в нафтогазе, укрзализныце; Абрамович до сих пор почему-то здесь. Кто эти люди? Почему я должен кормить этих дармоедов?
Тот с командой дерибанил военный бюджет, этому повезло с ковидным фондом (в дополнение к тому же военному бюджету).
Можно продолжать дальше. Но не хочу. Надоело уже. Обоих на помойку. И выборы действительно можно делать раз в 2 года, так как тухнуть выбранные кандидаты начинают гораздо раньше отведенного им срока.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Пон 26 жов, 2020 00:14, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 00:05
zРадио написав: budivelnik написав: Alex2007 написав:
Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього
А в чому полягала політика Зе?
В Порошенка було ясно
Армія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделі
А що реально пропонував ЗЕ ?
Подивитись в очі Путіну-Перестати стріляти-Стати багатими всім( в тому числі і Коломойському)
Виявилось що одночасно бути хорошим для України-пуйла-бородатої бабусі .. - якось не виходить,от наслідок такої політики і накрив зелених пятьмабуквами.
Никак армовир не связан с Европой, и уж тем более - экономикой. Армовир - это концепция местечкого мононационального средневекового государства. Набор предрассудков, от которых европейская мысль как раз семимальными шагами отдаляется. Поэтому Порошенко вел Украину не только "геть від Москви", но и "геть від Заходу".
Отставание по уровню жизни с 2013-го даже с Польшой выросло более, чем вдвое. ВВП на душу 2013 (абсолютный):
- Украина = 3969 долларов;
- Польша = 13777 долларов.ВВП на душу 2019 (абсолютный):
- Украина = 3592 доллара;
- Польша = 14902 доллара.ВВП на душу 2013 (ППС):
- Украина = 8695 долларов;
- Польша = 24119 долларов.ВВП на душу 2019 (ППС):
- Украина = 9775 долларов;
- Польша = 33891 доллар.
Ти ці претензії вистав путіну...
У нас в 2013-2019 Польща воювала за пів Сілезії?
А Україна воювала
У нас в 2013-2019 - ЄС обрізала доступ до своїх ринків Полякам?
А педераційники нам обрізали...
Так що давай далі....
ПС
При цьому додай в свою табличку ще й показник педерація...
Чи в ольгіно таких проколів не пробачають.
ВВП РОсія
2013 - 2,297 трл доларів
2019 - 1,578 трл доларів
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 26 жов, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 26 жов, 2020 00:10
budivelnik написав:
Ти ці претензії вистав путіну...
У нас в 2013-2019 Польща воювала за пів Сілезії?
А Україна воювала
У нас в 2013-2019 - ЄС обрізала доступ до своїх ринків Полякам?
А педераційники нам обрізали...
Так що давай далі....
Ага, опять война все спишет? Во-первых, я учел потерю населения и части экономики, приведя ВВП на душу
. Во-вторых, если взять ВРП какого-нибудь западного региона, даже отдаленно не связанного с российской агрессией, там будет абсолютно та же динамика. В-третьих, валовый продукт касается абсолютно всего
, включая военное и связанное с ним промышленное производство, а также доходы/расходы военных. Поэтому перераспределение бюджетов никоим образом не влияет на величину производимого на подконтрольной территории продукта, а иногда даже при приоритизации расходов на оборону стимулирует его рост.
Пора переписывать методички - эти клише уже успели протухнуть за 6 лет...
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Додано: Пон 26 жов, 2020 00:13
budivelnik написав:
При цьому додай в свою табличку ще й показник педерація...
Чи в ольгіно таких проколів не пробачають.
Тебе она интересна - ты и добавляй. Только как так, если "геть від Москви", но продолжаем с ней сравниваться?
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 26 жов, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 00:13
Армовир это просто "обёртка" и "позиционирование".
Вы этого ждёте от русскоязычного регионала "по-настоящему"?
"Гражданскіх атсєчь!"
За Виталия Наливкина!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 00:15
zРадио написав:
Ага, опять война все спишет? Во-первых, я учел потерю населения и части экономики, приведя ВВП на душу.
Я щось не врубився
То чого це ВВП на душу в педерації впало на 15% ( з урахуванням того що вони 2 млн кримчан собі приєднали) , а в Україні за той самий час - виросло?
Пуло погане чи Порошенко хороший?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 00:18
zРадио написав: budivelnik написав:
Ти ці претензії вистав путіну...
У нас в 2013-2019 Польща воювала за пів Сілезії?
А Україна воювала
У нас в 2013-2019 - ЄС обрізала доступ до своїх ринків Полякам?
А педераційники нам обрізали...
Так що давай далі....
ПС
При цьому додай в свою табличку ще й показник педерація...
Чи в ольгіно таких проколів не пробачають.
ВВП РОсія
2013 - 2,297 трл доларів
2019 - 1,578 трл доларів
Тебе она интересна - ты и добавляй. Только как так, если "геть від Москви", но продолжаем с ней сравниваться?
Я додав - далі що?
Польща не воює з росією
Україна воює,як фізично так і економічно
В педераційників мінус 35% ВВП на особу
В України +/-0% ВВП на особу
Тому ще раз
Це Порошенко керував Україною в 2014-2019 краще ніж Путін росією?
Чи ще якась причина(марсіани там...)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 26 жов, 2020 00:23
Alex2007 написав:
если вы навязываете им свои западноукраинские ценности?
1 А чим Українські цінності відрізняються від Західно-Українських?
2 З 1991 року , чи загинув хоч один росіянин у Львові за використання російської мови?
А в ОРДЛО - загинуло море тих хто використовував українські символи(прапор/герб/мова)
То хто-кого і де пробував утискати?
Оповідання на цю темуХто такі бандерівці?
Це ті хто вбивав росіян
А де в Росії?
Ні у Львові
А що там робили росіяни?
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