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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6716671767186719 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 26 жов, 2020 00:03 budivelnik написав: Alex2007 написав: Вкладчик1234 написав: Непонятно, почему некоторые порохоботы воспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.

Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?

"Это немножко не так работает" Непонятно, почему некоторыевоспринимают пролёт зеленых как свою перемогу.Они думают, что если не Зе - то автоматически за По?"Это немножко не так работает" Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього А в чому полягала політика Зе?

В Порошенка було ясно

Армія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделі

А що реально пропонував ЗЕ ?

Подивитись в очі Путіну-Перестати стріляти-Стати багатими всім( в тому числі і Коломойському)

Виявилось що одночасно бути хорошим для України-пуйла-бородатої бабусі .. - якось не виходить,от наслідок такої політики і накрив зелених пятьмабуквами. А в чому полягала політика Зе?В Порошенка було ясноАрмія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделіА що реально пропонував ЗЕ ?Подивитись в очі Путіну-Перестати стріляти-Стати багатими всім( в тому числі і Коломойському)Виявилось що одночасно бути хорошим для України-пуйла-бородатої бабусі .. - якось не виходить,от наслідок такої політики і накрив зелених пятьмабуквами.



точно такое же заигрывание с нацыками, пусть и не настолько явное как при По.

Где обещанный пересмотр мовного закона? Как вы собираетесь ре-интегрировать Донбасс, если вы навязываете им свои западноукраинские ценности?

"Экономическая модель ЕС" - взять очередной транш - прожить до следующего транша, слезно умоляя бездумно проголосовать за очередные рекомендации ЕС, МВФа - как было так и осталось. Где собственная экономическая политика, серьезная поддержка собственного производства (не точечное какое-то, которое близкое к тому или иному крупному выгодополучателю, а системное)? Как не было, так и нет.

Путін, АТО, мир на Донбассе, минские договоренности - особых сдвигов нет и не было еще с 2015 года. И не будет в ближайшие годы. Будапештский меморандум кто-то вспомнил - да кто с нами будет разговаривать - что скажут, то и будет наш гений бесприкословно делать. Это в фильме он герой, а не деле - балабол.

Бородата бабуся - не бородата бабуся. То же самое можно сказать и на насчет шоколадного барона.

Где расследования и наказания? Как не было после майдана, так и нет сейчас.

Почему до сих пор крутятся всякие зарубежные специалисты в наглядовых радах? То были всякие Бальчуны, Новаки, Супруны, Абрамовичусы; сейчас другие ребята в нафтогазе, укрзализныце; Абрамович до сих пор почему-то здесь. Кто эти люди? Почему я должен кормить этих дармоедов?

Тот с командой дерибанил военный бюджет, этому повезло с ковидным фондом (в дополнение к тому же военному бюджету).



Можно продолжать дальше. Но не хочу. Надоело уже. Обоих на помойку. И выборы действительно можно делать раз в 2 года, так как тухнуть выбранные кандидаты начинают гораздо раньше отведенного им срока. точно такое же заигрывание с нацыками, пусть и не настолько явное как при По.Где обещанный пересмотр мовного закона? Как вы собираетесь ре-интегрировать Донбасс, если вы навязываете им свои западноукраинские ценности?"Экономическая модель ЕС" - взять очередной транш - прожить до следующего транша, слезно умоляя бездумно проголосовать за очередные рекомендации ЕС, МВФа - как было так и осталось. Где собственная экономическая политика, серьезная поддержка собственного производства (не точечное какое-то, которое близкое к тому или иному крупному выгодополучателю, а системное)? Как не было, так и нет.Путін, АТО, мир на Донбассе, минские договоренности - особых сдвигов нет и не было еще с 2015 года. И не будет в ближайшие годы. Будапештский меморандум кто-то вспомнил - да кто с нами будет разговаривать - что скажут, то и будет наш гений бесприкословно делать. Это в фильме он герой, а не деле - балабол.Бородата бабуся - не бородата бабуся. То же самое можно сказать и на насчет шоколадного барона.Где расследования и наказания? Как не было после майдана, так и нет сейчас.Почему до сих пор крутятся всякие зарубежные специалисты в наглядовых радах? То были всякие Бальчуны, Новаки, Супруны, Абрамовичусы; сейчас другие ребята в нафтогазе, укрзализныце; Абрамович до сих пор почему-то здесь. Кто эти люди? Почему я должен кормить этих дармоедов?Тот с командой дерибанил военный бюджет, этому повезло с ковидным фондом (в дополнение к тому же военному бюджету).Можно продолжать дальше. Но не хочу. Надоело уже. Обоих на помойку. И выборы действительно можно делать раз в 2 года, так как тухнуть выбранные кандидаты начинают гораздо раньше отведенного им срока. Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 26 жов, 2020 00:14, всього редагувалось 3 разів. Alex2007 1

Повідомлень: 2514 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 00:05 zРадио написав: budivelnik написав: Alex2007 написав: Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього Я вообще не совсем понимаю, почему они сильно напрягаются при упоминании Зе - ведь политика нынешнего почти не отличается от политики попереднього А в чому полягала політика Зе?

В Порошенка було ясно

Армія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделі

А що реально пропонував ЗЕ ?

Подивитись в очі Путіну-Перестати стріляти-Стати багатими всім( в тому числі і Коломойському)

Виявилось що одночасно бути хорошим для України-пуйла-бородатої бабусі .. - якось не виходить,от наслідок такої політики і накрив зелених пятьмабуквами. А в чому полягала політика Зе?В Порошенка було ясноАрмія-Мова-Віра, що концентрувалось рухом в сторону ЄСовської економічної моделіА що реально пропонував ЗЕ ?Подивитись в очі Путіну-Перестати стріляти-Стати багатими всім( в тому числі і Коломойському)Виявилось що одночасно бути хорошим для України-пуйла-бородатої бабусі .. - якось не виходить,от наслідок такої політики і накрив зелених пятьмабуквами. Никак армовир не связан с Европой, и уж тем более - экономикой. Армовир - это концепция местечкого мононационального средневекового государства. Набор предрассудков, от которых европейская мысль как раз семимальными шагами отдаляется. Поэтому Порошенко вел Украину не только "геть від Москви", но и "геть від Заходу".

Отставание по уровню жизни с 2013-го даже с Польшой выросло более, чем вдвое.

ВВП на душу 2013 (абсолютный):

- Украина = 3969 долларов;

- Польша = 13777 долларов.

ВВП на душу 2019 (абсолютный):

- Украина = 3592 доллара;

- Польша = 14902 доллара.

ВВП на душу 2013 (ППС):

- Украина = 8695 долларов;

- Польша = 24119 долларов.

ВВП на душу 2019 (ППС):

- Украина = 9775 долларов;

- Польша = 33891 доллар. Никак армовир не связан с Европой, и уж тем более - экономикой. Армовир - это концепция местечкого мононационального средневекового государства. Набор предрассудков, от которых европейская мысль как раз семимальными шагами отдаляется. Поэтому Порошенко вел Украину не только "геть від Москви", но и "геть від Заходу".Отставание по уровню жизни с 2013-го даже с Польшой выросло более, чем вдвое.- Украина = 3969 долларов;- Польша = 13777 долларов.- Украина = 3592 доллара;- Польша = 14902 доллара.- Украина = 8695 долларов;- Польша = 24119 долларов.- Украина = 9775 долларов;- Польша = 33891 доллар. Ти ці претензії вистав путіну...

У нас в 2013-2019 Польща воювала за пів Сілезії?

А Україна воювала

У нас в 2013-2019 - ЄС обрізала доступ до своїх ринків Полякам?

А педераційники нам обрізали...



Так що давай далі....

ПС

При цьому додай в свою табличку ще й показник педерація...

Чи в ольгіно таких проколів не пробачають.

ВВП РОсія

2013 - 2,297 трл доларів

2019 - 1,578 трл доларів Ти ці претензії вистав путіну...У нас в 2013-2019 Польща воювала за пів Сілезії?А Україна воювалаУ нас в 2013-2019 - ЄС обрізала доступ до своїх ринків Полякам?А педераційники нам обрізали...Так що давай далі....ПСПри цьому додай в свою табличку ще й показник педерація...Чи в ольгіно таких проколів не пробачають.ВВП РОсія2013 - 2,297 трл доларів2019 - 1,578 трл доларів Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 26 жов, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23437 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 00:10 budivelnik написав: Ти ці претензії вистав путіну...

У нас в 2013-2019 Польща воювала за пів Сілезії?

А Україна воювала

У нас в 2013-2019 - ЄС обрізала доступ до своїх ринків Полякам?

А педераційники нам обрізали...



Так що давай далі.... Ти ці претензії вистав путіну...У нас в 2013-2019 Польща воювала за пів Сілезії?А Україна воювалаУ нас в 2013-2019 - ЄС обрізала доступ до своїх ринків Полякам?А педераційники нам обрізали...Так що давай далі....



Ага, опять война все спишет? Во-первых, я учел потерю населения и части экономики, приведя ВВП на душу. Во-вторых, если взять ВРП какого-нибудь западного региона, даже отдаленно не связанного с российской агрессией, там будет абсолютно та же динамика. В-третьих, валовый продукт касается абсолютно всего, включая военное и связанное с ним промышленное производство, а также доходы/расходы военных. Поэтому перераспределение бюджетов никоим образом не влияет на величину производимого на подконтрольной территории продукта, а иногда даже при приоритизации расходов на оборону стимулирует его рост.



Пора переписывать методички - эти клише уже успели протухнуть за 6 лет... Ага, опять война все спишет? Во-первых, я учел потерю населения и части экономики, приведя ВВП. Во-вторых, если взять ВРП какого-нибудь западного региона, даже отдаленно не связанного с российской агрессией, там будет абсолютно та же динамика. В-третьих,, включая военное и связанное с ним промышленное производство, а также доходы/расходы военных. Поэтому перераспределение бюджетов никоим образом не влияет на величину производимого на подконтрольной территории продукта, а иногда даже при приоритизации расходов на оборону стимулирует его рост.Пора переписывать методички - эти клише уже успели протухнуть за 6 лет... zРадио

Повідомлень: 7953 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1453 раз. Подякували: 3269 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 00:13 budivelnik написав: При цьому додай в свою табличку ще й показник педерація...

Чи в ольгіно таких проколів не пробачають.

При цьому додай в свою табличку ще й показник педерація...Чи в ольгіно таких проколів не пробачають.



Тебе она интересна - ты и добавляй. Только как так, если "геть від Москви", но продолжаем с ней сравниваться? Тебе она интересна - ты и добавляй. Только как так, если "геть від Москви", но продолжаем с ней сравниваться? Востаннє редагувалось zРадио в Пон 26 жов, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 7953 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1453 раз. Подякували: 3269 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 00:13

Вы этого ждёте от русскоязычного регионала "по-настоящему"?

"Гражданскіх атсєчь!" Армовир это просто "обёртка" и "позиционирование".Вы этого ждёте от русскоязычного регионала "по-настоящему"?"Гражданскіх атсєчь!" За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12986 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7275 раз. Подякували: 3440 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 00:15 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ага, опять война все спишет? Во-первых, я учел потерю населения и части экономики, приведя ВВП на душу. Ага, опять война все спишет? Во-первых, я учел потерю населения и части экономики, приведя ВВП на душу. Я щось не врубився

То чого це ВВП на душу в педерації впало на 15% ( з урахуванням того що вони 2 млн кримчан собі приєднали) , а в Україні за той самий час - виросло?

Пуло погане чи Порошенко хороший? Я щось не врубивсяТо чого це ВВП на душу в педерації впало на 15% ( з урахуванням того що вони 2 млн кримчан собі приєднали) , а в Україні за той самий час - виросло?Пуло погане чи Порошенко хороший? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23437 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 00:18 zРадио написав: budivelnik написав: Ти ці претензії вистав путіну...

У нас в 2013-2019 Польща воювала за пів Сілезії?

А Україна воювала

У нас в 2013-2019 - ЄС обрізала доступ до своїх ринків Полякам?

А педераційники нам обрізали...



Так що давай далі....

ПС

При цьому додай в свою табличку ще й показник педерація...

Чи в ольгіно таких проколів не пробачають.

ВВП РОсія

2013 - 2,297 трл доларів

2019 - 1,578 трл доларів Ти ці претензії вистав путіну...У нас в 2013-2019 Польща воювала за пів Сілезії?А Україна воювалаУ нас в 2013-2019 - ЄС обрізала доступ до своїх ринків Полякам?А педераційники нам обрізали...Так що давай далі....ПСПри цьому додай в свою табличку ще й показник педерація...Чи в ольгіно таких проколів не пробачають.ВВП РОсія2013 - 2,297 трл доларів2019 - 1,578 трл доларів Тебе она интересна - ты и добавляй. Только как так, если "геть від Москви", но продолжаем с ней сравниваться? Тебе она интересна - ты и добавляй. Только как так, если "геть від Москви", но продолжаем с ней сравниваться? Я додав - далі що?

Польща не воює з росією

Україна воює,як фізично так і економічно

В педераційників мінус 35% ВВП на особу

В України +/-0% ВВП на особу

Тому ще раз

Це Порошенко керував Україною в 2014-2019 краще ніж Путін росією?

Чи ще якась причина(марсіани там...) Я додав - далі що?Польща не воює з росієюУкраїна воює,як фізично так і економічноВ педераційників мінус 35% ВВП на особуВ України +/-0% ВВП на особуТому ще разЦе Порошенко керував Україною в 2014-2019 краще ніж Путін росією?Чи ще якась причина(марсіани там...) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23437 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 00:23 Alex2007 написав: если вы навязываете им свои западноукраинские ценности? если вы навязываете им свои западноукраинские ценности? 1 А чим Українські цінності відрізняються від Західно-Українських?

2 З 1991 року , чи загинув хоч один росіянин у Львові за використання російської мови?

А в ОРДЛО - загинуло море тих хто використовував українські символи(прапор/герб/мова)

То хто-кого і де пробував утискати?

Оповідання на цю тему

Хто такі бандерівці?

Це ті хто вбивав росіян

А де в Росії?

Ні у Львові

А що там робили росіяни? 1 А чим Українські цінності відрізняються від Західно-Українських?2 З 1991 року , чи загинув хоч один росіянин у Львові за використання російської мови?А в ОРДЛО - загинуло море тих хто використовував українські символи(прапор/герб/мова)То хто-кого і де пробував утискати?Оповідання на цю темуХто такі бандерівці?Це ті хто вбивав росіянА де в Росії?Ні у ЛьвовіА що там робили росіяни? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23437 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6716671767186719 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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