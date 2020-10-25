Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 жов, 2020 03:13
Starikan написав:
В свое время "детки" под предводительством левых интеллектуалов устроили 1968 год.
И кстати, остановили войну во Вьетнаме.
Не стоит их недооценивать, особенно в наше время интернет-технологий.
И не нужно думать, что известные люди изрекают только непреложные истины.
Давно не заходил, совсем забыл, что здесь нельзя поставить +.
Что касается недостатков Союза - было, действительно, достаточно, но такого социального расслоения всё же не было даже близко.
Об американской молодёжи и не только. Можно много говорить, но положение и перспективы в 60-70-80-е годы были лучше, чем сегодня. И положение среднего класса тоже.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 03:28
yanyura написав: zРадио написав:
а к очень богатым присоединятся и просто богатые, обеспечивая массовое проникновение новой форме общественных отношений.
Однако, если верить Википедии
Клятва дарения (англ. The Giving Pledge) — филантропическая кампания,
начатая в июне 2010 года американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом[1]. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F за 10 лет
из эксСССР эту клятву принесли
только 3 человека
-
2
из РФ (Мильнер Ю.Б. и Потанин В.О.) и
1
из Украины (Пинчук В.М.). Остальным миллиардерам и миллионерам эксСССР эта клятва, мягко говоря, неинтересна.
Не показательно.
ЭксСССР в этом, как и во многом другом, на задворках.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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