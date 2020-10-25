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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6717671867196720

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 03:13

  Starikan написав:
  lapay написав: Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/463718-ui ... t-liberal/
Подорослішають дітки, і зрозуміють, що до чого.

В свое время "детки" под предводительством левых интеллектуалов устроили 1968 год.
И кстати, остановили войну во Вьетнаме.
Не стоит их недооценивать, особенно в наше время интернет-технологий.

И не нужно думать, что известные люди изрекают только непреложные истины.

Давно не заходил, совсем забыл, что здесь нельзя поставить +. :)

Что касается недостатков Союза - было, действительно, достаточно, но такого социального расслоения всё же не было даже близко.

Об американской молодёжи и не только. Можно много говорить, но положение и перспективы в 60-70-80-е годы были лучше, чем сегодня. И положение среднего класса тоже.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 03:28

  yanyura написав:
  zРадио написав:а к очень богатым присоединятся и просто богатые, обеспечивая массовое проникновение новой форме общественных отношений.

Однако, если верить Википедии
Клятва дарения (англ. The Giving Pledge) — филантропическая кампания, начатая в июне 2010 года американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F
за 10 лет из эксСССР эту клятву принесли только 3 человека - 2 из РФ (Мильнер Ю.Б. и Потанин В.О.) и 1 из Украины (Пинчук В.М.). Остальным миллиардерам и миллионерам эксСССР эта клятва, мягко говоря, неинтересна.

Не показательно.
ЭксСССР в этом, как и во многом другом, на задворках.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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  #<1 ... 6717671867196720
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