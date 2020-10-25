Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не показательно. ЭксСССР в этом, как и во многом другом, на задворках.
О налогах. Они своё ещё далеко не отжили:
Ли Гон Хи оставил после себя большое наследство, только фондовых активов на сумму около 18 триллионов вон (15,9 миллиарда долларов). ... По данным источников в отрасли, наследники заплатят около десяти триллионов вон в качестве налогов на наследство только за акции.
Alex2007 написав:вообще убрать с повестки дня вопрос языка, веры, культурных различий. Ибо там больше привыкли говорить на русском (при этом они могут глубоко ненавидеть и безразлично относиться к РФ), не очень там воспринимают Бандеру, так же как у вас не очень воспринимают советских героев. Решение - не трогать эти вопросы, от слова совсем.
Это не выйдет. Потому что если не поднимать эти вопросы - то придется отчитываться за реальные результаты - в экономике, социальной политике. А эти результаты плачевны. Потому что все привыкли красть и дерибанить, выплывая при этом на спекуляции этими вопросами. Причем обычное дело, когда компаньоны по дерибану впаривают электорату противоположную "позицию" по языку, истории и пр. Или спокойно меняют эту позицию на 180 градусов.
В этом кстати и причина провала Слуг. Именно то, что год назад сыграло в их пользу (умеренная позиция и отказ спекулировать на этих темах), теперь играет им же во вред. Потому что они не могут, как другие, заболтать свои неудачи пламенными "идеологическими" спичами, агитками и страшилками.
Вы правильно написали во втором абзаце. Но первая фраза противоречит ("Это не выйдет."). Слуги реально сами практически не поднимают эти вопросы, но, к сожалению, только этим и ограничились, на пересмотр принятых до них подходов не решились. Это, правда, можно понять - не хотят провоцировать националистически настроенных и обострять разные подходы запада и востока-юга. Но при этом рассчитывать на возврат Донбасса и Крыма не реально. Хотя допускаю, что с этим уже смирились, а разговоры на эти темы ведутся совсем по другим причинам и с другими целями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.