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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6717671867196720

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 03:13

  Starikan написав:
  lapay написав: Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/463718-ui ... t-liberal/
Подорослішають дітки, і зрозуміють, що до чого.

В свое время "детки" под предводительством левых интеллектуалов устроили 1968 год.
И кстати, остановили войну во Вьетнаме.
Не стоит их недооценивать, особенно в наше время интернет-технологий.

И не нужно думать, что известные люди изрекают только непреложные истины.

Давно не заходил, совсем забыл, что здесь нельзя поставить +. :)

Что касается недостатков Союза - было, действительно, достаточно, но такого социального расслоения всё же не было даже близко.

Об американской молодёжи и не только. Можно много говорить, но положение и перспективы в 60-70-80-е годы были лучше, чем сегодня. И положение среднего класса тоже.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 03:28

  yanyura написав:
  zРадио написав:а к очень богатым присоединятся и просто богатые, обеспечивая массовое проникновение новой форме общественных отношений.

Однако, если верить Википедии
Клятва дарения (англ. The Giving Pledge) — филантропическая кампания, начатая в июне 2010 года американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F
за 10 лет из эксСССР эту клятву принесли только 3 человека - 2 из РФ (Мильнер Ю.Б. и Потанин В.О.) и 1 из Украины (Пинчук В.М.). Остальным миллиардерам и миллионерам эксСССР эта клятва, мягко говоря, неинтересна.

Не показательно.
ЭксСССР в этом, как и во многом другом, на задворках.

О налогах. Они своё ещё далеко не отжили:
Ли Гон Хи оставил после себя большое наследство, только фондовых активов на сумму около 18 триллионов вон (15,9 миллиарда долларов).
...
По данным источников в отрасли, наследники заплатят около десяти триллионов вон в качестве налогов на наследство только за акции.

https://ria.ru/20201025/samsung-1581430596.html
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 жов, 2020 04:23, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 03:40

  antey1969 написав:.......
Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду.
.......

И что он после этого получит в Раде?
Сомнительная оптимальность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 04:13

  Tegularius написав:
  Alex2007 написав:вообще убрать с повестки дня вопрос языка, веры, культурных различий. Ибо там больше привыкли говорить на русском (при этом они могут глубоко ненавидеть и безразлично относиться к РФ), не очень там воспринимают Бандеру, так же как у вас не очень воспринимают советских героев. Решение - не трогать эти вопросы, от слова совсем.

Это не выйдет. Потому что если не поднимать эти вопросы - то придется отчитываться за реальные результаты - в экономике, социальной политике. А эти результаты плачевны. Потому что все привыкли красть и дерибанить, выплывая при этом на спекуляции этими вопросами. Причем обычное дело, когда компаньоны по дерибану впаривают электорату противоположную "позицию" по языку, истории и пр. Или спокойно меняют эту позицию на 180 градусов.

В этом кстати и причина провала Слуг. Именно то, что год назад сыграло в их пользу (умеренная позиция и отказ спекулировать на этих темах), теперь играет им же во вред. Потому что они не могут, как другие, заболтать свои неудачи пламенными "идеологическими" спичами, агитками и страшилками.

Вы правильно написали во втором абзаце.
Но первая фраза противоречит ("Это не выйдет."). Слуги реально сами практически не поднимают эти вопросы, но, к сожалению, только этим и ограничились, на пересмотр принятых до них подходов не решились.
Это, правда, можно понять - не хотят провоцировать националистически настроенных и обострять разные подходы запада и востока-юга. Но при этом рассчитывать на возврат Донбасса и Крыма не реально. Хотя допускаю, что с этим уже смирились, а разговоры на эти темы ведутся совсем по другим причинам и с другими целями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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  #<1 ... 6717671867196720
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