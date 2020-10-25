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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6717671867196720

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 02:40

  antey1969 написав:.......
Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду.
.......

И что он после этого получит в Раде?
Сомнительная оптимальность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 03:13

  Tegularius написав:
  Alex2007 написав:вообще убрать с повестки дня вопрос языка, веры, культурных различий. Ибо там больше привыкли говорить на русском (при этом они могут глубоко ненавидеть и безразлично относиться к РФ), не очень там воспринимают Бандеру, так же как у вас не очень воспринимают советских героев. Решение - не трогать эти вопросы, от слова совсем.

Это не выйдет. Потому что если не поднимать эти вопросы - то придется отчитываться за реальные результаты - в экономике, социальной политике. А эти результаты плачевны. Потому что все привыкли красть и дерибанить, выплывая при этом на спекуляции этими вопросами. Причем обычное дело, когда компаньоны по дерибану впаривают электорату противоположную "позицию" по языку, истории и пр. Или спокойно меняют эту позицию на 180 градусов.

В этом кстати и причина провала Слуг. Именно то, что год назад сыграло в их пользу (умеренная позиция и отказ спекулировать на этих темах), теперь играет им же во вред. Потому что они не могут, как другие, заболтать свои неудачи пламенными "идеологическими" спичами, агитками и страшилками.

Вы правильно написали во втором абзаце.
Но первая фраза противоречит ("Это не выйдет."). Слуги реально сами практически не поднимают эти вопросы, но, к сожалению, только этим и ограничились, на пересмотр принятых до них подходов не решились.
Это, правда, можно понять - не хотят провоцировать националистически настроенных и обострять разные подходы запада и востока-юга. Но при этом рассчитывать на возврат Донбасса и Крыма не реально. Хотя допускаю, что с этим уже смирились, а разговоры на эти темы ведутся совсем по другим причинам и с другими целями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:16

Що там з Пальчевським та його "перемогою"???
Ватний кадр пролетів, як фанера над Зачепилівкою?
Вагалі, які досягнення зепільної бригади на цих виборах???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:26

Местные выборы, посмотрел на это всё.
Самые масштабные нарушения, Янукович отдыхает.
Старики, находящиеся в ступоре от "простыней с почтовыми кодами", путающиеся в кандидатах.
Особо отмечу "пять питань вiд президента", где саму анкету не привязывают ни к числу проголосовавших/явившихся на участки, ни к личности, да вообще ни к чему, заполняют "квадратики" своими ручками, со слов допрашиваемых, которые и не видят - что там за них ставят!

И вот это называют "опросом народа Украины"?

Следует отметить позитивные явления, проявившиеся в Славной Украине!

1. Весьма малая явка избирателей! Думаю, можно и к гадалке не ходить, стоит послушать "разговоры в очередях" тех, кто таки пришел на избирательный участок!
Уверен, если бы в Опроснике "от Президента" был бы пункт, предолагающий "конфисковать все "майно" у депутатов а их скопом отправить на необитаемый остров, этот пункт - набрал бы подавляющее большинство голосов!
Украинцы подтвердили, что они умнее буларусов и россиян, что уроки прошлых лет - не прошли для них даром!
Украинцы прекрасно осознают, что интересы правящей "партии" депутатов(всех цветов и символик), абсолютно далеки от интересов Народа Украины!
Украинцы не доверяют власти и своей низкой явкой, показали своё отношение к "избранникам".

2. Несмотря на все возможности для фальсификаций,информационное давление на избирателя, "Слуги народа" - явно потеряли свою поддержку, даже среди тех - кто таки решил проголосовать вообще! :D
Это означает, что люди видят разницу: Что обещали и Что сделали!

Вообщем, всё не так и плохо, есть Шанс на Возрождение Украины и проблемы таки не в народе а в тех Карьеристах, которые используют Власть как Бизнес Проект, наполняют свои карманы баблом - при этом, проводя антиукраинскую политику.

Народ - умнее Власти!
Вот это - супер!
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:28

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Уверен, если бы в Опроснике "от Президента" был бы пункт, предолагающий "конфисковать все "майно" у депутатов а их скопом отправить на необитаемый остров, этот пункт - набрал бы подавляющее большинство!
Украинцы подтвердили, что они умнее буларусов и россиян, что уроки прошлых лет - не прошли для них даром!

Первое как бы полностью противоречит второму - украинцы не умнее. Вообще сложно назвать умными людей которые игнорируют выборы.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:29

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А возвращаясь к налогообложению - я сам ума не приложу, почему моя зарплата не полностью облагается ЕСВ, хотя, по логике вещей, с ростом доходов налог должен быть прогрессивным, а не регрессивным


Не обкладають тому, що є стеля трудової пенсії. Якраз обкладають, стільки щоб виходило до максимуму.
А що "+" сhange_pm, який проти податків виступив зняли, а то виглядало дивно - тут ніби за податки, а плюсуєте антиподаткові маніфести?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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