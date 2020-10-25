И что он после этого получит в Раде?
Сомнительная оптимальность.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 жов, 2020 02:40
И что он после этого получит в Раде?
Сомнительная оптимальность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Додано: Пон 26 жов, 2020 03:13
Вы правильно написали во втором абзаце.
Но первая фраза противоречит ("Это не выйдет."). Слуги реально сами практически не поднимают эти вопросы, но, к сожалению, только этим и ограничились, на пересмотр принятых до них подходов не решились.
Это, правда, можно понять - не хотят провоцировать националистически настроенных и обострять разные подходы запада и востока-юга. Но при этом рассчитывать на возврат Донбасса и Крыма не реально. Хотя допускаю, что с этим уже смирились, а разговоры на эти темы ведутся совсем по другим причинам и с другими целями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:16
Що там з Пальчевським та його "перемогою"???
Ватний кадр пролетів, як фанера над Зачепилівкою?
Вагалі, які досягнення зепільної бригади на цих виборах???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:26
Местные выборы, посмотрел на это всё.
Самые масштабные нарушения, Янукович отдыхает.
Старики, находящиеся в ступоре от "простыней с почтовыми кодами", путающиеся в кандидатах.
Особо отмечу "пять питань вiд президента", где саму анкету не привязывают ни к числу проголосовавших/явившихся на участки, ни к личности, да вообще ни к чему, заполняют "квадратики" своими ручками, со слов допрашиваемых, которые и не видят - что там за них ставят!
И вот это называют "опросом народа Украины"?
Следует отметить позитивные явления, проявившиеся в Славной Украине!
1. Весьма малая явка избирателей! Думаю, можно и к гадалке не ходить, стоит послушать "разговоры в очередях" тех, кто таки пришел на избирательный участок!
Уверен, если бы в Опроснике "от Президента" был бы пункт, предолагающий "конфисковать все "майно" у депутатов а их скопом отправить на необитаемый остров, этот пункт - набрал бы подавляющее большинство голосов!
Украинцы подтвердили, что они умнее буларусов и россиян, что уроки прошлых лет - не прошли для них даром!
Украинцы прекрасно осознают, что интересы правящей "партии" депутатов(всех цветов и символик), абсолютно далеки от интересов Народа Украины!
Украинцы не доверяют власти и своей низкой явкой, показали своё отношение к "избранникам".
2. Несмотря на все возможности для фальсификаций,информационное давление на избирателя, "Слуги народа" - явно потеряли свою поддержку, даже среди тех - кто таки решил проголосовать вообще!
Это означает, что люди видят разницу: Что обещали и Что сделали!
Вообщем, всё не так и плохо, есть Шанс на Возрождение Украины и проблемы таки не в народе а в тех Карьеристах, которые используют Власть как Бизнес Проект, наполняют свои карманы баблом - при этом, проводя антиукраинскую политику.
Народ - умнее Власти!
Вот это - супер!
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:28
Re: Політичні дискусії
Первое как бы полностью противоречит второму - украинцы не умнее. Вообще сложно назвать умными людей которые игнорируют выборы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:29
Re: Політичні дискусії
Не обкладають тому, що є стеля трудової пенсії. Якраз обкладають, стільки щоб виходило до максимуму.
А що "+" сhange_pm, який проти податків виступив зняли, а то виглядало дивно - тут ніби за податки, а плюсуєте антиподаткові маніфести?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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