Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6718671967206721> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 26 жов, 2020 02:40 antey1969 написав: .......

Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду.

....... .......Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду........

И что он после этого получит в Раде?

Сомнительная оптимальность. И что он после этого получит в Раде?Сомнительная оптимальность. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17452 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4570 раз. Подякували: 4257 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 03:13 Tegularius написав: Alex2007 написав: вообще убрать с повестки дня вопрос языка, веры, культурных различий. Ибо там больше привыкли говорить на русском (при этом они могут глубоко ненавидеть и безразлично относиться к РФ), не очень там воспринимают Бандеру, так же как у вас не очень воспринимают советских героев. Решение - не трогать эти вопросы, от слова совсем. вообще убрать с повестки дня вопрос языка, веры, культурных различий. Ибо там больше привыкли говорить на русском (при этом они могут глубоко ненавидеть и безразлично относиться к РФ), не очень там воспринимают Бандеру, так же как у вас не очень воспринимают советских героев. Решение - не трогать эти вопросы, от слова совсем.

Это не выйдет. Потому что если не поднимать эти вопросы - то придется отчитываться за реальные результаты - в экономике, социальной политике. А эти результаты плачевны. Потому что все привыкли красть и дерибанить, выплывая при этом на спекуляции этими вопросами. Причем обычное дело, когда компаньоны по дерибану впаривают электорату противоположную "позицию" по языку, истории и пр. Или спокойно меняют эту позицию на 180 градусов.



В этом кстати и причина провала Слуг. Именно то, что год назад сыграло в их пользу (умеренная позиция и отказ спекулировать на этих темах), теперь играет им же во вред. Потому что они не могут, как другие, заболтать свои неудачи пламенными "идеологическими" спичами, агитками и страшилками. Это не выйдет. Потому что если не поднимать эти вопросы - то придется отчитываться за реальные результаты - в экономике, социальной политике. А эти результаты плачевны. Потому что все привыкли красть и дерибанить, выплывая при этом на спекуляции этими вопросами. Причем обычное дело, когда компаньоны по дерибану впаривают электорату противоположную "позицию" по языку, истории и пр. Или спокойно меняют эту позицию на 180 градусов.В этом кстати и причина провала Слуг. Именно то, что год назад сыграло в их пользу (умеренная позиция и отказ спекулировать на этих темах), теперь играет им же во вред. Потому что они не могут, как другие, заболтать свои неудачи пламенными "идеологическими" спичами, агитками и страшилками.

Вы правильно написали во втором абзаце.

Но первая фраза противоречит ("Это не выйдет."). Слуги реально сами практически не поднимают эти вопросы, но, к сожалению, только этим и ограничились, на пересмотр принятых до них подходов не решились.

Это, правда, можно понять - не хотят провоцировать националистически настроенных и обострять разные подходы запада и востока-юга. Но при этом рассчитывать на возврат Донбасса и Крыма не реально. Хотя допускаю, что с этим уже смирились, а разговоры на эти темы ведутся совсем по другим причинам и с другими целями. Вы правильно написали во втором абзаце.Но первая фраза противоречит ("Это не выйдет."). Слуги реально сами практически не поднимают эти вопросы, но, к сожалению, только этим и ограничились, на пересмотр принятых до них подходов не решились.Это, правда, можно понять - не хотят провоцировать националистически настроенных и обострять разные подходы запада и востока-юга. Но при этом рассчитывать на возврат Донбасса и Крыма не реально. Хотя допускаю, что с этим уже смирились, а разговоры на эти темы ведутся совсем по другим причинам и с другими целями. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17452 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4570 раз. Подякували: 4257 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 10:16 Що там з Пальчевським та його "перемогою"???

Ватний кадр пролетів, як фанера над Зачепилівкою?

Вагалі, які досягнення зепільної бригади на цих виборах??? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Заблокований Повідомлень: 21672 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1245 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 14:26

Самые масштабные нарушения, Янукович отдыхает.

Старики, находящиеся в ступоре от "простыней с почтовыми кодами", путающиеся в кандидатах.

Особо отмечу "пять питань вiд президента", где саму анкету не привязывают ни к числу проголосовавших/явившихся на участки, ни к личности, да вообще ни к чему, заполняют "квадратики" своими ручками, со слов допрашиваемых, которые и не видят - что там за них ставят!



И вот это называют "опросом народа Украины"?



Следует отметить позитивные явления, проявившиеся в Славной Украине!



1. Весьма малая явка избирателей! Думаю, можно и к гадалке не ходить, стоит послушать "разговоры в очередях" тех, кто таки пришел на избирательный участок!

Уверен, если бы в Опроснике "от Президента" был бы пункт, предолагающий "конфисковать все "майно" у депутатов а их скопом отправить на необитаемый остров, этот пункт - набрал бы подавляющее большинство голосов!

Украинцы подтвердили, что они умнее буларусов и россиян, что уроки прошлых лет - не прошли для них даром!

Украинцы прекрасно осознают, что интересы правящей "партии" депутатов(всех цветов и символик), абсолютно далеки от интересов Народа Украины!

Украинцы не доверяют власти и своей низкой явкой, показали своё отношение к "избранникам".



2. Несмотря на все возможности для фальсификаций,информационное давление на избирателя, "Слуги народа" - явно потеряли свою поддержку, даже среди тех - кто таки решил проголосовать вообще!

Это означает, что люди видят разницу: Что обещали и Что сделали!



Вообщем, всё не так и плохо, есть Шанс на Возрождение Украины и проблемы таки не в народе а в тех Карьеристах, которые используют Власть как Бизнес Проект, наполняют свои карманы баблом - при этом, проводя антиукраинскую политику.



Народ - умнее Власти!

Вот это - супер! Местные выборы, посмотрел на это всё.Самые масштабные нарушения, Янукович отдыхает.Старики, находящиеся в ступоре от "простыней с почтовыми кодами", путающиеся в кандидатах.Особо отмечу "пять питань вiд президента", где саму анкету не привязывают ни к числу проголосовавших/явившихся на участки, ни к личности, да вообще ни к чему, заполняют "квадратики" своими ручками, со слов допрашиваемых, которые и не видят - что там за них ставят!И вот это называют "опросом народа Украины"?1. Весьма малая явка избирателей! Думаю, можно и к гадалке не ходить, стоит послушать "разговоры в очередях" тех, кто таки пришел на избирательный участок!Уверен, если бы в Опроснике "от Президента" был бы пункт, предолагающий "конфисковать все "майно" у депутатов а их скопом отправить на необитаемый остров, этот пункт - набрал бы подавляющее большинство голосов!Украинцы подтвердили, что они умнее буларусов и россиян, что уроки прошлых лет - не прошли для них даром!Украинцы прекрасно осознают, что интересы правящей "партии" депутатов(всех цветов и символик), абсолютно далеки от интересов Народа Украины!Украинцы не доверяют власти и своей низкой явкой, показали своё отношение к "избранникам".2. Несмотря на все возможности для фальсификаций,информационное давление на избирателя, "Слуги народа" - явно потеряли свою поддержку, даже среди тех - кто таки решил проголосовать вообще!Это означает, что люди видят разницу:Вообщем, всё не так и плохо, есть Шанс на Возрождение Украины и проблемы таки не в народе а в тех Карьеристах, которые используют Власть как Бизнес Проект, наполняют свои карманы баблом - при этом, проводя антиукраинскую политику.Вот это - супер! Replay

Повідомлень: 2209 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 14:28 Re: Політичні дискусії Replay написав: Уверен, если бы в Опроснике "от Президента" был бы пункт, предолагающий "конфисковать все "майно" у депутатов а их скопом отправить на необитаемый остров, этот пункт - набрал бы подавляющее большинство!

Украинцы подтвердили, что они умнее буларусов и россиян, что уроки прошлых лет - не прошли для них даром! Уверен, если бы в Опроснике "от Президента" был бы пункт, предолагающий "конфисковать все "майно" у депутатов а их скопом отправить на необитаемый остров, этот пункт - набрал бы подавляющее большинство!Украинцы подтвердили, что они умнее буларусов и россиян, что уроки прошлых лет - не прошли для них даром!

Первое как бы полностью противоречит второму - украинцы не умнее. Вообще сложно назвать умными людей которые игнорируют выборы. Первое как бы полностью противоречит второму - украинцы не умнее. Вообще сложно назвать умными людей которые игнорируют выборы.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1772 З нами з: 06.08.19 Подякував: 428 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 14:29 Re: Політичні дискусії zРадио написав: А возвращаясь к налогообложению - я сам ума не приложу, почему моя зарплата не полностью облагается ЕСВ, хотя, по логике вещей, с ростом доходов налог должен быть прогрессивным, а не регрессивным А возвращаясь к налогообложению - я сам ума не приложу, почему моя зарплата не полностью облагается ЕСВ, хотя, по логике вещей, с ростом доходов налог должен быть прогрессивным, а не регрессивным



Не обкладають тому, що є стеля трудової пенсії. Якраз обкладають, стільки щоб виходило до максимуму.

А що "+" сhange_pm, який проти податків виступив зняли, а то виглядало дивно - тут ніби за податки, а плюсуєте антиподаткові маніфести? Не обкладають тому, що є стеля трудової пенсії. Якраз обкладають, стільки щоб виходило до максимуму.А що "+", який проти податків виступив зняли, а то виглядало дивно - тут ніби за податки, а плюсуєте антиподаткові маніфести? Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3771 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 14:44 Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский выиграл выборы. Они проходили неподалеку от места преступления

Бывший народный депутат Виктор Лозинский, который был осужденный на 15 лет за убийство, победил на выборах на пост главы объединенной территориальной общины. Они проходили неподалеку от места преступления.



Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в местной территориальной общине.



"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТО Голованевского района Крировоградской области", - рассказали они.



Кроме того, в избирательной комиссии рассказали, что сейчас продолжается оформление протоколов. Тем не менее, оппоненты Лозинского уже подтвердили его победу.



Напомним, в 2009 году в Голованевском районе произошло громкое убийство, в котором обвинили Лозинского. Неподалеку от поселка Голованевск, где нардеп отдыхал с местным прокурором и начальником милиции, в ходе "развлечений" был убит егерь Валерий Олийнык.



В результате следственных действий было установлено, что мужчина скончался в результате выстрела из дробовика. Именно в этот момент в деле и проявилось имя нардепа. Несмотря на то, что нардепу бросилась помогать Юлия Тимошенко, Лозинскому пришлось сложить мандат, в результате чего он потерял неприкосновенность.



Впервые Лозинского обвинили в умышленном убийстве по этому делу в 2009 году и только в апреле 2011 года приговорили к 15 годам заключения. Виновным он себя не признал, а на свободу должен был выйти в 2025-м.



Однако Лозинского освободили из-под стражи "по состоянию здоровья" уже в 2014 году. Однако Генпрокуратура отказалась "закрывать глаза" на действия коллег, в результате чего экс-нардепа вернули в тюрьму.



Второй раз его освободили из-под стражи уже в 2016-м, благодаря "закону Савченко".



Интересно, от какой партии шёл? Интересно, от какой партии шёл? За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12990 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7275 раз. Подякували: 3441 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 14:48 vitaliy_berdinskikh Вообще сложно назвать умными людей которые игнорируют выборы



Вы не правы!

Вспомните "напёрсточников"!

Вам предлагают выбрать колпачёк, под которым спрятан "шарик"!

Но "шарик" - находится в рукаве у "напёрсточника" и Вы проигрываете в любом случае, независимо от Вашего выбора!

Все политсилы, финасируют одни и те же олигархи!

Никакая из политсил, не возьмёт на себя ответственность за ситуацию в стране!

Все -нагло врут своим избирателям!



Местные кандидаты - обещают "строить гиперлупы", при дырявом бюджете!

За какой счёт? Коммуналку ещё в разы поднимут или добьют остатки малого бизнеса?

А может ещё пару миллиардов кредитов возьмут, которые потом будем кровью отдавать, лет через пять?



там не за кого голосовать

политсилы вкладывают в выборы деньги, чтобы получить Прибыль!





"Овцы выбирают Волка, который будет их убивать!"



Если "овцы" начинают понимать, что на трибуне "волк в овечей шкуре" и отказываются приходить на такие выборы, то "овцы" уже перестают быть овцами!

Это - очень позитивно!

Лохов не так много, как считает Власть! Вы не правы!Вспомните "напёрсточников"!Вам предлагают выбрать колпачёк, под которым спрятан "шарик"!Но "шарик" - находится в рукаве у "напёрсточника" и Вы проигрываете в любом случае, независимо от Вашего выбора!Все политсилы, финасируют одни и те же олигархи!Никакая из политсил, не возьмёт на себя ответственность за ситуацию в стране!Все -нагло врут своим избирателям!Местные кандидаты - обещают "строить гиперлупы", при дырявом бюджете!За какой счёт? Коммуналку ещё в разы поднимут или добьют остатки малого бизнеса?А может ещё пару миллиардов кредитов возьмут, которые потом будем кровью отдавать, лет через пять?там не за кого голосоватьполитсилы вкладывают в выборы деньги, чтобы получить Прибыль!Если "овцы" начинают понимать, что на трибуне "волк в овечей шкуре" и отказываются приходить на такие выборы, то "овцы" уже перестают быть овцами!Это - очень позитивно!Лохов не так много, как считает Власть! Replay

Повідомлень: 2209 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 15:11 Вкладчик1234 Как сообщалось, Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец. Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе.



Жесть!

Принадлежность к "слуге народа" у оппонента и победа в руках?

дохозяйнувались Жесть!Принадлежность к "слуге народа" у оппонента и победа в руках?дохозяйнувались Replay

Повідомлень: 2209 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 15:20

Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:

(а) свободные выборы;

(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;

(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.

Это самое важное.

Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.

Отныне так у нас и будет.

Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.

Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:(а) свободные выборы;(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.Это самое важное.Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.Отныне так у нас и будет.Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ. Libo 2

Повідомлень: 8484 З нами з: 14.11.11 Подякував: 355 раз. Подякували: 4058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6718671967206721> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Replay і 2 гостейМодератори: ТупУм