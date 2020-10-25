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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6718671967206721

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:34

Областные советы:

СН – 20% (327 мандатов)

Евросолидарность – 17% (271)

ОПЗЖ – 13% (215)

Батькивщина – 9% (145)

За будущее – 6% (108)

Районные советы:

СН – 17% (861)

ОПЗЖ – 15% (750)

ЕС – 13% (638)

Батькивщина – 9% (436)

За будущее – 7% (354)

ЗЫ Вата, посмотите и прозрейте. Вас убогих очень мало. Поэтому не смейте говорить от имени всего украинского народа. Как видно из результатов, вы его отбросы. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:09

Libo
ЗЫ Вата, посмотите и прозрейте. Вас убогих очень мало.


Согласен на все 100%!
треть населения Украины -таки припёрлась выбирать себе "Пана Олигарха", который будет "стричь овец"!
Всего лишь треть - пошла на выброры!
Две трети, уже не Вата и прекрасно понимают, что "голосуй, не голосуй - победит Ахметов!" :D
Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний.

Не будут!
"Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.
Но, народ - их не поддерживает!
Это плюс!

А ответственность - она наступает не тогда, когда "увольняют с выходны наворованныи пособием" а когда у плохого Управленца - всё конфисковывают а за доказанные Антиукраинские Законы, организовывают "место в отдельной комнате с небом в клеточку и друзьями в полосочку". :D

Так что, уважаемый, народ теперь поверит только тому Кандитату, котоый "Свинарчука" не просто посадит, а публично "плетями отметелит". :(

Все вот эти "я ваш вирок"- для НЕ ВАТЫ - уже не работает.

Это позитив, народ устал наблюдать за Шулерами! :P
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:12

  Replay написав:Западно-Украинские ценности - это работа в Польщi и "курорт" у себя дома, огромные дома у себя дома, за которые не платят налогов и пр.
Сам придумав - чи хтось за гроші надоумив?
1 Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?
2 В Україні в середньому 23м2/особу, в Польщі 30 м2/особу, в Німеччині 40м2/особу. в США 70м2/особу
Виходить що америкоси найдурніші по твоєму?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 6718671967206721
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