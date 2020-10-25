Libo
ЗЫ Вата, посмотите и прозрейте. Вас убогих очень мало.
Согласен на все 100%!
треть населения Украины -таки припёрлась выбирать себе "Пана Олигарха", который будет "стричь овец"!
Всего лишь треть - пошла на выброры!
Две трети, уже не Вата и прекрасно понимают, что "голосуй, не голосуй - победит Ахметов!
"
Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний.
Не будут!
"Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.
Но, народ - их не поддерживает!
Это плюс!
А ответственность - она наступает не тогда, когда "увольняют с выходны наворованныи пособием" а когда у плохого Управленца - всё конфисковывают а за доказанные Антиукраинские Законы, организовывают "место в отдельной комнате с небом в клеточку и друзьями в полосочку".
Так что, уважаемый, народ теперь поверит только тому Кандитату, котоый "Свинарчука" не просто посадит, а публично "плетями отметелит".
Все вот эти "я ваш вирок"- для НЕ ВАТЫ - уже не работает.
Это позитив, народ устал наблюдать за Шулерами!