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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6718671967206721 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 26 жов, 2020 15:34 Областные советы:



СН – 20% (327 мандатов)



Евросолидарность – 17% (271)



ОПЗЖ – 13% (215)



Батькивщина – 9% (145)



За будущее – 6% (108)



Районные советы:



СН – 17% (861)



ОПЗЖ – 15% (750)



ЕС – 13% (638)



Батькивщина – 9% (436)



За будущее – 7% (354)



ЗЫ Вата, посмотите и прозрейте. Вас убогих очень мало. Поэтому не смейте говорить от имени всего украинского народа. Как видно из результатов, вы его отбросы. СН – 20% (327 мандатов)Евросолидарность – 17% (271)ОПЗЖ – 13% (215)Батькивщина – 9% (145)За будущее – 6% (108)СН – 17% (861)ОПЗЖ – 15% (750)ЕС – 13% (638)Батькивщина – 9% (436)За будущее – 7% (354)ЗЫ Вата, посмотите и прозрейте. Вас убогих очень мало. Поэтому не смейте говорить от имени всего украинского народа. Как видно из результатов, вы его отбросы. Libo 2

Повідомлень: 8485 З нами з: 14.11.11 Подякував: 355 раз. Подякували: 4058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 16:09 Libo

ЗЫ Вата, посмотите и прозрейте. Вас убогих очень мало.



Согласен на все 100%!

треть населения Украины -таки припёрлась выбирать себе "Пана Олигарха", который будет "стричь овец"!

Всего лишь треть - пошла на выброры!

Две трети, уже не Вата и прекрасно понимают, что "голосуй, не голосуй - победит Ахметов!"

Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний.

Не будут!

"Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.

Но, народ - их не поддерживает!

Это плюс!



А ответственность - она наступает не тогда, когда "увольняют с выходны наворованныи пособием" а когда у плохого Управленца - всё конфисковывают а за доказанные Антиукраинские Законы, организовывают "место в отдельной комнате с небом в клеточку и друзьями в полосочку".



Так что, уважаемый, народ теперь поверит только тому Кандитату, котоый "Свинарчука" не просто посадит, а публично "плетями отметелит".



Все вот эти "я ваш вирок"- для НЕ ВАТЫ - уже не работает.



Это позитив, народ устал наблюдать за Шулерами! Согласен на все 100%!треть населения Украины -таки припёрлась выбирать себе "Пана Олигарха", который будет "стричь овец"!Всего лишь треть - пошла на выброры!Две трети, уже не Вата и прекрасно понимают, что "Не будут!"Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.Но, народ - их не поддерживает!Это плюс!А ответственность - она наступает не тогда, когда "увольняют с выходны наворованныи пособием" а когда у плохого Управленца - всё конфисковывают а за доказанные Антиукраинские Законы, организовывают "место в отдельной комнате с небом в клеточку и друзьями в полосочку".Так что, уважаемый, народ теперь поверит только тому Кандитату, котоый "Свинарчука" не просто посадит, а публично "плетями отметелит".Все вот эти "я ваш вирок"- для НЕ ВАТЫ - уже не работает.Это позитив, народ устал наблюдать за Шулерами! Replay

Повідомлень: 2211 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 16:12 Replay написав: Западно-Украинские ценности - это работа в Польщi и "курорт" у себя дома, огромные дома у себя дома, за которые не платят налогов и пр. Западно-Украинские ценности - это работа в Польщi и "курорт" у себя дома, огромные дома у себя дома, за которые не платят налогов и пр. Сам придумав - чи хтось за гроші надоумив?

1 Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?

2 В Україні в середньому 23м2/особу, в Польщі 30 м2/особу, в Німеччині 40м2/особу. в США 70м2/особу

Виходить що америкоси найдурніші по твоєму? Сам придумав - чи хтось за гроші надоумив?1 Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?2 В Україні в середньому 23м2/особу, в Польщі 30 м2/особу, в Німеччині 40м2/особу. в США 70м2/особуВиходить що америкоси найдурніші по твоєму? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23438 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 16:18 Libo

Смотрите, из соседней ветки:

Голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявляє про вимивання з України на користь зовнішніх кредиторів за три з половиною роки понад $25 млрд.



Скажите, как Вы считаете, те - кто допустил подобное, могут "спокойно уйти на пенсию" или таки должны ответить Натурой, своей "шкуркой"?

Пока нет наказания, конкретно доказанного за подобное, пока ни одна Политсила не гарантирует вводить подобные Наказания за Антиукраинские действия, на выборы - будет ходить тупая Вата!



Нас отвлекают "мовним питанням", вопросами культуры и святкуваннями рiзними, а сами выводят десятки миллирдов в оффшоры!



При этом, другой рукой, эти "изюранники народа" - давят бизнес, давят медицину, образование и всех украинцев ценами на энергоносители, коммуналку!



Грабят Укарину и при этом бегают с прапорами и кричат про любовь к Украине! Смотрите, из соседней ветки:Скажите, как Вы считаете, те - кто допустил подобное, могут "спокойно уйти на пенсию" или таки должны ответить Натурой, своей "шкуркой"?Пока нет наказания, конкретно доказанного за подобное, пока ни одна Политсила не гарантирует вводить подобные Наказания за Антиукраинские действия, на выборы - будет ходить тупая Вата!Нас отвлекают "мовним питанням", вопросами культуры и святкуваннями рiзними, а сами выводят десятки миллирдов в оффшоры!При этом, другой рукой, эти "изюранники народа" - давят бизнес, давят медицину, образование и всех украинцев ценами на энергоносители, коммуналку!Грабят Укарину и при этом бегают с прапорами и кричат про любовь к Украине! Replay

Повідомлень: 2211 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 16:31 budivelnik Сам придумав - чи хтось за гроші надоумив?

Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?



Читай по буквам.

1.Налогообложение "хорошого житла" необходимо, исходя из его Рыночной стоимости!

Если у тебя разваливающийся "коровник" 500 метров, в забитом селе -это одно, а если у тебя Особняк стоимостью в лям зелени, то таки платить тебе надо за него Денег много, а не копейки!

Как в Америке, если что!



А то устроили "Рай для панiв та шляхти", понимаешь!

То депутаты, то заробитчане, налоги не платят, но все хотят и медицину и образование и оружие на войну с Россией!

А простой бизнесмен, работяга и т.д. с Днепра, должен заплатить и за себя и за "того парня"!



Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!

Он является Роскошью!

Вкладывая деньги в такую Роскошь, ты выводишь эти деньги из своего оборота!

Если бы "твои заробитчане" не в дома вкладывали а в совместный Завод по производству "товаров для Европы" инвестировали - Другое дело!





Может "вы" таки Себя любите, прежде всего, Польшу с её зарпалатами а Украину уже потом?

Любите Украину? Платите нормальные налоги за свои Домины, как это делают в той же Польше!



А если Украина это страна для "польских заробитчан", то простите, но человек, который платит налоги в Польше, который живёт большую часть времени в Польше, который создаёт ВВП Польши, скорее таки поляк, чем украинец! Читай по буквам.1.Налогообложение "хорошого житла" необходимо, исходя из его Рыночной стоимости!Если у тебя разваливающийся "коровник" 500 метров, в забитом селе -это одно, а если у тебя Особняк стоимостью в лям зелени, то таки платить тебе надо за него Денег много, а не копейки!Как в Америке, если что!А то устроили "Рай для панiв та шляхти", понимаешь!То депутаты, то заробитчане, налоги не платят, но все хотят и медицину и образование и оружие на войну с Россией!А простой бизнесмен, работяга и т.д. с Днепра, должен заплатить и за себя и за "того парня"!Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!Он является Роскошью!Может "вы" таки Себя любите, прежде всего, Польшу с её зарпалатами а Украину уже потом?Любите Украину? Платите нормальные налоги за свои Домины, как это делают в той же Польше!А если Украина это страна для "польских заробитчан", то простите, но человек, который платит налоги в Польше, который живёт большую часть времени в Польше, который создаёт ВВП Польши, скорее таки поляк, чем украинец! Replay

Повідомлень: 2211 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 16:35 Replay написав: "Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.

Но, народ - их не поддерживает!

Это плюс!

"Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.Но, народ - их не поддерживает!Это плюс!



Ну а кто поддержит таких "борцов с коррупцией" как Беня, Бойко или Порох и их политические поекты?

Всё, им теперь только на помойку истории.

Зеленый сам не ворует, но и не борется с коррупционерами и наоборот подленько преследует антикоррупционеров. Тоже на помойку. И наказать суровее, чем Беню. За то, что нагло обманул свой наивный народ. Ну а кто поддержит таких "борцов с коррупцией" как Беня, Бойко или Порох и их политические поекты?Всё, им теперь только на помойку истории.Зеленый сам не ворует, но и не борется с коррупционерами и наоборот подленько преследует антикоррупционеров. Тоже на помойку. И наказать суровее, чем Беню. За то, что нагло обманул свой наивный народ. Libo 2

Повідомлень: 8485 З нами з: 14.11.11 Подякував: 355 раз. Подякували: 4058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6718671967206721 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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