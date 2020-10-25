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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 жов, 2020 15:34
Областные советы:
СН – 20% (327 мандатов)
Евросолидарность – 17% (271)
ОПЗЖ – 13% (215)
Батькивщина – 9% (145)
За будущее – 6% (108)Районные советы:
СН – 17% (861)
ОПЗЖ – 15% (750)
ЕС – 13% (638)
Батькивщина – 9% (436)
За будущее – 7% (354)
ЗЫ Вата, посмотите и прозрейте. Вас убогих очень мало. Поэтому не смейте говорить от имени всего украинского народа. Как видно из результатов, вы его отбросы.
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Libo
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:09
Libo
ЗЫ Вата, посмотите и прозрейте. Вас убогих очень мало.
Согласен на все 100%!
треть населения Украины -таки припёрлась выбирать себе "Пана Олигарха", который будет "стричь овец"!
Всего лишь треть - пошла на выброры!
Две трети, уже не Вата и прекрасно понимают, что "голосуй, не голосуй - победит Ахметов!
"
Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний.
Не будут!
"Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.
Но, народ - их не поддерживает!
Это плюс!
А ответственность - она наступает не тогда, когда "увольняют с выходны наворованныи пособием" а когда у плохого Управленца - всё конфисковывают а за доказанные Антиукраинские Законы, организовывают "место в отдельной комнате с небом в клеточку и друзьями в полосочку".
Так что, уважаемый, народ теперь поверит только тому Кандитату, котоый "Свинарчука" не просто посадит, а публично "плетями отметелит".
Все вот эти "я ваш вирок"- для НЕ ВАТЫ - уже не работает.
Это позитив, народ устал наблюдать за Шулерами!
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Replay
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:12
Replay написав:
Западно-Украинские ценности - это работа в Польщi и "курорт" у себя дома, огромные дома у себя дома, за которые не платят налогов и пр.
Сам придумав - чи хтось за гроші надоумив?
1 Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?
2 В Україні в середньому 23м2/особу, в Польщі 30 м2/особу, в Німеччині 40м2/особу. в США 70м2/особу
Виходить що америкоси найдурніші по твоєму?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:18
Libo
Смотрите, из соседней ветки:
Голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявляє про вимивання з України на користь зовнішніх кредиторів за три з половиною роки понад $25 млрд.
Скажите, как Вы считаете, те - кто допустил подобное, могут "спокойно уйти на пенсию" или таки должны ответить Натурой, своей "шкуркой"?
Пока нет наказания, конкретно доказанного за подобное, пока ни одна Политсила не гарантирует вводить подобные Наказания за Антиукраинские действия, на выборы - будет ходить тупая Вата!
Нас отвлекают "мовним питанням", вопросами культуры и святкуваннями рiзними, а сами выводят десятки миллирдов в оффшоры!
При этом, другой рукой, эти "изюранники народа" - давят бизнес, давят медицину, образование и всех украинцев ценами на энергоносители, коммуналку!
Грабят Укарину и при этом бегают с прапорами и кричат про любовь к Украине!
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Replay
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:31
budivelnik
Сам придумав - чи хтось за гроші надоумив?
Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?
Читай по буквам.
1.Налогообложение "хорошого житла" необходимо, исходя из его Рыночной стоимости!
Если у тебя разваливающийся "коровник" 500 метров, в забитом селе -это одно, а если у тебя Особняк стоимостью в лям зелени, то таки платить тебе надо за него Денег много, а не копейки!
Как в Америке, если что!
А то устроили "Рай для панiв та шляхти", понимаешь!
То депутаты, то заробитчане, налоги не платят, но все хотят и медицину и образование и оружие на войну с Россией!
А простой бизнесмен, работяга и т.д. с Днепра, должен заплатить и за себя и за "того парня"!
Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!
Он является Роскошью! Вкладывая деньги в такую Роскошь, ты выводишь эти деньги из своего оборота!
Если бы "твои заробитчане" не в дома вкладывали а в совместный Завод по производству "товаров для Европы" инвестировали - Другое дело!
Может "вы" таки Себя любите, прежде всего, Польшу с её зарпалатами а Украину уже потом?
Любите Украину? Платите нормальные налоги за свои Домины, как это делают в той же Польше!
А если Украина это страна для "польских заробитчан", то простите, но человек, который платит налоги в Польше, который живёт большую часть времени в Польше, который создаёт ВВП Польши, скорее таки поляк, чем украинец!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:35
Replay написав:
"Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.
Но, народ - их не поддерживает!
Это плюс!
Ну а кто поддержит таких "борцов с коррупцией" как Беня, Бойко или Порох и их политические поекты?
Всё, им теперь только на помойку истории.
Зеленый сам не ворует, но и не борется с коррупционерами и наоборот подленько преследует антикоррупционеров. Тоже на помойку. И наказать суровее, чем Беню. За то, что нагло обманул свой наивный народ.
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Libo
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