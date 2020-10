Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 6719672067216722> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 26 жов, 2020 15:34 Областные советы:



СН – 20% (327 мандатов)



Евросолидарность – 17% (271)



ОПЗЖ – 13% (215)



Батькивщина – 9% (145)



За будущее – 6% (108)



Районные советы:



СН – 17% (861)



ОПЗЖ – 15% (750)



ЕС – 13% (638)



Батькивщина – 9% (436)



За будущее – 7% (354)



СН – 20% (327 мандатов)

Евросолидарность – 17% (271)

ОПЗЖ – 13% (215)

Батькивщина – 9% (145)

За будущее – 6% (108)

СН – 17% (861)

ОПЗЖ – 15% (750)

ЕС – 13% (638)

Батькивщина – 9% (436)

За будущее – 7% (354)

ЗЫ Вата, посмотите и прозрейте. Вас убогих очень мало. Поэтому не смейте говорить от имени всего украинского народа. Как видно из результатов, вы его отбросы.

Додано: Пон 26 жов, 2020 16:09

ЗЫ Вата, посмотите и прозрейте. Вас убогих очень мало.



Согласен на все 100%!

треть населения Украины -таки припёрлась выбирать себе "Пана Олигарха", который будет "стричь овец"!

Всего лишь треть - пошла на выброры!

Две трети, уже не Вата и прекрасно понимают, что "голосуй, не голосуй - победит Ахметов!"

Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний.

Не будут!

"Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.

Но, народ - их не поддерживает!

Это плюс!



А ответственность - она наступает не тогда, когда "увольняют с выходны наворованныи пособием" а когда у плохого Управленца - всё конфисковывают а за доказанные Антиукраинские Законы, организовывают "место в отдельной комнате с небом в клеточку и друзьями в полосочку".



Так что, уважаемый, народ теперь поверит только тому Кандитату, котоый "Свинарчука" не просто посадит, а публично "плетями отметелит".



Все вот эти "я ваш вирок"- для НЕ ВАТЫ - уже не работает.



Согласен на все 100%!

треть населения Украины -таки припёрлась выбирать себе "Пана Олигарха", который будет "стричь овец"!

Всего лишь треть - пошла на выброры!

Две трети, уже не Вата и прекрасно понимают, что "голосуй, не голосуй - победит Ахметов!"

Не будут!

"Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.

Но, народ - их не поддерживает!

Это плюс!

А ответственность - она наступает не тогда, когда "увольняют с выходны наворованныи пособием" а когда у плохого Управленца - всё конфисковывают а за доказанные Антиукраинские Законы, организовывают "место в отдельной комнате с небом в клеточку и друзьями в полосочку".

Так что, уважаемый, народ теперь поверит только тому Кандитату, котоый "Свинарчука" не просто посадит, а публично "плетями отметелит".

Все вот эти "я ваш вирок"- для НЕ ВАТЫ - уже не работает.

Это позитив, народ устал наблюдать за Шулерами!

Додано: Пон 26 жов, 2020 16:12

Replay написав: Западно-Украинские ценности - это работа в Польщi и "курорт" у себя дома, огромные дома у себя дома, за которые не платят налогов и пр.

Сам придумав - чи хтось за гроші надоумив?

1 Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?

2 В Україні в середньому 23м2/особу, в Польщі 30 м2/особу, в Німеччині 40м2/особу. в США 70м2/особу

Виходить що америкоси найдурніші по твоєму?

1 Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?

2 В Україні в середньому 23м2/особу, в Польщі 30 м2/особу, в Німеччині 40м2/особу. в США 70м2/особу

Виходить що америкоси найдурніші по твоєму? Сам придумав - чи хтось за гроші надоумив?1 Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?2 В Україні в середньому 23м2/особу, в Польщі 30 м2/особу, в Німеччині 40м2/особу. в США 70м2/особуВиходить що америкоси найдурніші по твоєму? http://forum.finance.ua/topic93912.html

Додано: Пон 26 жов, 2020 16:18

Смотрите, из соседней ветки:

Смотрите, из соседней ветки:

Голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявляє про вимивання з України на користь зовнішніх кредиторів за три з половиною роки понад $25 млрд.



Скажите, как Вы считаете, те - кто допустил подобное, могут "спокойно уйти на пенсию" или таки должны ответить Натурой, своей "шкуркой"?

Пока нет наказания, конкретно доказанного за подобное, пока ни одна Политсила не гарантирует вводить подобные Наказания за Антиукраинские действия, на выборы - будет ходить тупая Вата!



Нас отвлекают "мовним питанням", вопросами культуры и святкуваннями рiзними, а сами выводят десятки миллирдов в оффшоры!



При этом, другой рукой, эти "изюранники народа" - давят бизнес, давят медицину, образование и всех украинцев ценами на энергоносители, коммуналку!



Смотрите, из соседней ветки:

Голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявляє про вимивання з України на користь зовнішніх кредиторів за три з половиною роки понад $25 млрд.

Скажите, как Вы считаете, те - кто допустил подобное, могут "спокойно уйти на пенсию" или таки должны ответить Натурой, своей "шкуркой"?

Пока нет наказания, конкретно доказанного за подобное, пока ни одна Политсила не гарантирует вводить подобные Наказания за Антиукраинские действия, на выборы - будет ходить тупая Вата!

Нас отвлекают "мовним питанням", вопросами культуры и святкуваннями рiзними, а сами выводят десятки миллирдов в оффшоры!

При этом, другой рукой, эти "изюранники народа" - давят бизнес, давят медицину, образование и всех украинцев ценами на энергоносители, коммуналку!

Грабят Укарину и при этом бегают с прапорами и кричат про любовь к Украине!

Повідомлень: 2211 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 16:31 budivelnik Сам придумав - чи хтось за гроші надоумив?

Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?



Читай по буквам.

1.Налогообложение "хорошого житла" необходимо, исходя из его Рыночной стоимости!

Если у тебя разваливающийся "коровник" 500 метров, в забитом селе -это одно, а если у тебя Особняк стоимостью в лям зелени, то таки платить тебе надо за него Денег много, а не копейки!

Как в Америке, если что!



А то устроили "Рай для панiв та шляхти", понимаешь!

То депутаты, то заробитчане, налоги не платят, но все хотят и медицину и образование и оружие на войну с Россией!

А простой бизнесмен, работяга и т.д. с Днепра, должен заплатить и за себя и за "того парня"!



Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!

Он является Роскошью!

Вкладывая деньги в такую Роскошь, ты выводишь эти деньги из своего оборота!

Если бы "твои заробитчане" не в дома вкладывали а в совместный Завод по производству "товаров для Европы" инвестировали - Другое дело!





Может "вы" таки Себя любите, прежде всего, Польшу с её зарпалатами а Украину уже потом?

Любите Украину? Платите нормальные налоги за свои Домины, как это делают в той же Польше!



Читай по буквам.

1.Налогообложение "хорошого житла" необходимо, исходя из его Рыночной стоимости!

Если у тебя разваливающийся "коровник" 500 метров, в забитом селе -это одно, а если у тебя Особняк стоимостью в лям зелени, то таки платить тебе надо за него Денег много, а не копейки!

Как в Америке, если что!

А то устроили "Рай для панiв та шляхти", понимаешь!

То депутаты, то заробитчане, налоги не платят, но все хотят и медицину и образование и оружие на войну с Россией!

А простой бизнесмен, работяга и т.д. с Днепра, должен заплатить и за себя и за "того парня"!

Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!

Он является Роскошью!

Может "вы" таки Себя любите, прежде всего, Польшу с её зарпалатами а Украину уже потом?

Любите Украину? Платите нормальные налоги за свои Домины, как это делают в той же Польше!

А если Украина это страна для "польских заробитчан", то простите, но человек, который платит налоги в Польше, который живёт большую часть времени в Польше, который создаёт ВВП Польши, скорее таки поляк, чем украинец!

Повідомлень: 2211 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 16:35 Replay написав: "Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.

Но, народ - их не поддерживает!

Это плюс!

"Политсилы" будут как и раньше, переформатироваться, сорздавать Новые проекты, брехать про "борьбу с коррупцией" и продолжать воровать.Но, народ - их не поддерживает!Это плюс!



Ну а кто поддержит таких "борцов с коррупцией" как Беня, Бойко или Порох и их политические поекты?

Всё, им теперь только на помойку истории.

Ну а кто поддержит таких "борцов с коррупцией" как Беня, Бойко или Порох и их политические поекты?

Всё, им теперь только на помойку истории.

Зеленый сам не ворует, но и не борется с коррупционерами и наоборот подленько преследует антикоррупционеров. Тоже на помойку. И наказать суровее, чем Беню. За то, что нагло обманул свой наивный народ.

Повідомлень: 8486 З нами з: 14.11.11 Подякував: 355 раз. Подякували: 4058 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 19:11 Replay написав: budivelnik написав: Replay написав: Западно-Украинские ценности - это работа в Польщi и "курорт" у себя дома, огромные дома у себя дома, за которые не платят налогов и пр. Западно-Украинские ценности - это работа в Польщi и "курорт" у себя дома, огромные дома у себя дома, за которые не платят налогов и пр. Сам придумав - чи хтось за гроші надоумив?

1 Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?

2 В Україні в середньому 23м2/особу, в Польщі 30 м2/особу, в Німеччині 40м2/особу. в США 70м2/особу

Виходить що америкоси найдурніші по твоєму? Сам придумав - чи хтось за гроші надоумив?1 Відколи це хороше житло стало ознакою неповноцінності?2 В Україні в середньому 23м2/особу, в Польщі 30 м2/особу, в Німеччині 40м2/особу. в США 70м2/особуВиходить що америкоси найдурніші по твоєму? Читай по буквам.

1.Налогообложение "хорошого житла" необходимо, исходя из его Рыночной стоимости!

Если у тебя разваливающийся "коровник" 500 метров, в забитом селе -это одно, а если у тебя Особняк стоимостью в лям зелени, то таки платить тебе надо за него Денег много, а не копейки!

Как в Америке, если что! Читай по буквам.1.Налогообложение "хорошого житла" необходимо, исходя из его Рыночной стоимости!Если у тебя разваливающийся "коровник" 500 метров, в забитом селе -это одно, а если у тебя Особняк стоимостью в лям зелени, то таки платить тебе надо за него Денег много, а не копейки!Как в Америке, если что! Читай відповідь повільно рухаючи губами і повторюючи про себе

1 А що хтось відмовлявся платити податки по житлу?

2 Зараз податок привязується

а - до метра2

б -розмір відсотків залежить від рішенняМІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

І всі кошти отримані по житловому податку йдуть у місцевий бюджет

Тому

хочеш мати дороги - плати дорожче,а рішення про це будуть приймати депутати яких ти обираєш

Replay написав: А то устроили "Рай для панiв та шляхти", понимаешь!

То депутаты, то заробитчане, налоги не платят, но все хотят и медицину и образование и оружие на войну с Россией!

А простой бизнесмен, работяга и т.д. с Днепра, должен заплатить и за себя и за "того парня"! А то устроили "Рай для панiв та шляхти", понимаешь!То депутаты, то заробитчане, налоги не платят, но все хотят и медицину и образование и оружие на войну с Россией!А простой бизнесмен, работяга и т.д. с Днепра, должен заплатить и за себя и за "того парня"! Вже одні годувальники прості шахтарі годували Україну...тепер себе прогодувати не можуть

Хочеш їхньої долі? Replay написав: Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!

Он является Роскошью! Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!Он является Роскошью! Як все в люмпенів запущено...

1 Хороший будинок економить витрати енергоресурсів в порівнянні з хрущовкою в якій ти живеш і платиш 4000грн/місяць за 40 м2 . я живучи в теплі і комфорті, по тим самим тарифам за 150 м2 плачу всього 1000 грн/м2

Replay написав: Вкладывая деньги в такую Роскошь, ты выводишь эти деньги из своего оборота!

Если бы "твои заробитчане" не в дома вкладывали а в совместный Завод по производству "товаров для Европы" инвестировали - Другое дело! А може ті хто заробили самі будуть вирішувати куди вкладати?

Ти звик жити в псячій будці і харчуватись лайном...щоб зібрати на побудову заводу..-твоє право

Я хочу жити нормально ,в теплі і комфорті

Replay написав: Может "вы" таки Себя любите, прежде всего, Польшу с её зарпалатами а Украину уже потом?

Любите Украину? Платите нормальные налоги за свои Домины, как это делают в той же Польше!



А если Украина это страна для "польских заробитчан", то простите, но человек, который платит налоги в Польше, который живёт большую часть времени в Польше, который создаёт ВВП Польши, скорее таки поляк, чем украинец! Может "вы" таки Себя любите, прежде всего, Польшу с её зарпалатами а Украину уже потом?Любите Украину? Платите нормальные налоги за свои Домины, как это делают в той же Польше!А если Украина это страна для "польских заробитчан", то простите, но человек, который платит налоги в Польше, который живёт большую часть времени в Польше, который создаёт ВВП Польши, скорее таки поляк, чем украинец! 1 З 40 млн українців,на заробітках не більше 3 млн

2 В Польщі з цих 3 млн - максимум 1 млн

3 З цього 1 млн ,якраз західняків всього 0,3 млн , а 0,7 млн це центральна і Східна Україна.

Взагалі в Галичині проживає всього 4 млн населення (10% від кількості )

4 Чим відрізняється людина яка працює за кордоном і частину своїх тамешніх доходів присилає в Україну.від людини ,яка працює в Україні, випускає на заводі метал ,який повністю експортується за кордон,а в Україні залишається тільки сморід і загажені річки? Читай відповідь повільно рухаючи губами і повторюючи про себе1 А що хтось відмовлявся платити податки по житлу?2 Зараз податок привязуєтьсяа - до метра2б -розмір відсотків залежить від рішенняМІСЦЕВОЇ ВЛАДИІ всі кошти отримані по житловому податку йдуть у місцевий бюджетТомухочеш мати дороги - плати дорожче,а рішення про це будуть приймати депутати яких ти обираєшВже одні годувальники прості шахтарі годували Україну...тепер себе прогодувати не можутьХочеш їхньої долі?Як все в люмпенів запущено...1 Хороший будинок економить витрати енергоресурсів в порівнянні з хрущовкою в якій ти живеш і платиш 4000грн/місяць за 40 м2 . я живучи в теплі і комфорті, по тим самим тарифам за 150 м2 плачу всього 1000 грн/м2А може ті хто заробили самі будуть вирішувати куди вкладати?Ти звик жити в псячій будці і харчуватись лайном...щоб зібрати на побудову заводу..-твоє правоЯ хочу жити нормально ,в теплі і комфорті1 З 40 млн українців,на заробітках не більше 3 млн2 В Польщі з цих 3 млн - максимум 1 млн3 З цього 1 млн ,якраз західняків всього 0,3 млн , а 0,7 млн це центральна і Східна Україна.Взагалі в Галичині проживає всього 4 млн населення (10% від кількості )4 Чим відрізняється людина яка працює за кордоном і частину своїх тамешніх доходів присилає в Україну.від людини ,яка працює в Україні, випускає на заводі метал ,який повністю експортується за кордон,а в Україні залишається тільки сморід і загажені річки? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23441 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2407 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 19:22 Re: Політичні дискусії Хтось підскаже посилання на дані ЦВК по дільницям? Дуже заховали цю інформацію. BIGor

Повідомлень: 3962 З нами з: 19.09.10 Подякував: 666 раз. Подякували: 848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 19:29 Re: Політичні дискусії Replay написав: Вспомните "напёрсточников"! Вспомните "напёрсточников"!

Может где-то в каком-то откруге и была ситуация когда выбирать не из кого.



Но в общем случае выбор был разнообразный, уж выбрать меньшее из зол точно можно было. Может где-то в каком-то откруге и была ситуация когда выбирать не из кого.Но в общем случае выбор был разнообразный, уж выбрать меньшее из зол точно можно было.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1780 З нами з: 06.08.19 Подякував: 429 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 19:31 Re: Політичні дискусії Replay написав: Местные кандидаты - обещают "строить гиперлупы", при дырявом бюджете! Местные кандидаты - обещают "строить гиперлупы", при дырявом бюджете!

Мой не обещал. Думаю что и среди Ваших - не все обещали именно гиперлупы.



Ну и хочу напомнить что только в единственном Киеве было всего лишь два бюллетеня. Во всех остальных местах было 4-5 бюллетеней. Мой не обещал. Думаю что и среди Ваших - не все обещали именно гиперлупы.Ну и хочу напомнить что только в единственном Киеве было всего лишь два бюллетеня. Во всех остальных местах было 4-5 бюллетеней.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

