А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:35
Re: Політичні дискусії
А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:38
Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше.
Вывод - обязанность делиться деньгами проистекает просто из факта их наличия. Логика грабителя. И только если ты сам грабитель, тогда, конечно, можно не только не делиться, но ещё и претендовать на отжатое у других.
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:08
В Америке налог на недвижимость платят все. Это святой налог. Иначе выкинут на улицу или посадят в тюрьму. В среднем 2% от стоимости дома.
Illinois
• Avg. property taxes paid: 2.05% of home value
• Per capita property taxes: $2,239
• Median home value: $203,400
• Homeownership rate: 66%
• Median household income: $65,030
New Jersey
• Avg. property taxes paid: 2.21% of home value
• Per capita property taxes: $3,276
• Median home value: $344,000
• Homeownership rate: 64%
• Median household income: $81,740
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