Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6719672067216722 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 26 жов, 2020 19:35 Re: Політичні дискусії Replay написав: Скажите, как Вы считаете, те - кто допустил подобное, могут "спокойно уйти на пенсию" или таки должны ответить Натурой, своей "шкуркой"? А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?

А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть? А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?

Повідомлень: 1780 З нами з: 06.08.19 Подякував: 429 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 жов, 2020 19:38 Replay написав: Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!

Он является Роскошью!

Вкладывая деньги в такую Роскошь, ты выводишь эти деньги из своего оборота!

Если бы "твои заробитчане" не в дома вкладывали а в совместный Завод по производству "товаров для Европы" инвестировали - Другое дело! Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!Он является Роскошью!

Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше.

Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше. Вывод - обязанность делиться деньгами проистекает просто из факта их наличия. Логика грабителя. И только если ты сам грабитель, тогда, конечно, можно не только не делиться, но ещё и претендовать на отжатое у других.

Он является Роскошью!

Вкладывая деньги в такую Роскошь, ты выводишь эти деньги из своего оборота!

Если бы "твои заробитчане" не в дома вкладывали а в совместный Завод по производству "товаров для Европы" инвестировали - Другое дело! Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!Он является Роскошью!

Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше.

Додано: Пон 26 жов, 2020 20:08 M-Audio написав: Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше. Вывод - обязанность делиться деньгами проистекает просто из факта их наличия. Логика грабителя. И только если ты сам грабитель, тогда, конечно, можно не только не делиться, но ещё и претендовать на отжатое у других.



В Америке налог на недвижимость платят все. Это святой налог. Иначе выкинут на улицу или посадят в тюрьму. В среднем 2% от стоимости дома.



Illinois



• Avg. property taxes paid: 2.05% of home value



• Per capita property taxes: $2,239



• Median home value: $203,400



• Homeownership rate: 66%



• Median household income: $65,030



New Jersey



• Avg. property taxes paid: 2.21% of home value



• Per capita property taxes: $3,276



• Median home value: $344,000



• Homeownership rate: 64%



В Америке налог на недвижимость платят все. Это святой налог. Иначе выкинут на улицу или посадят в тюрьму. В среднем 2% от стоимости дома. Illinois • Avg. property taxes paid: 2.05% of home value • Per capita property taxes: $2,239 • Median home value: $203,400 • Homeownership rate: 66% • Median household income: $65,030 New Jersey • Avg. property taxes paid: 2.21% of home value • Per capita property taxes: $3,276 • Median home value: $344,000 • Homeownership rate: 64% • Median household income: $81,740

