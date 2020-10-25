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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6719672067216722

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:35

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Скажите, как Вы считаете, те - кто допустил подобное, могут "спокойно уйти на пенсию" или таки должны ответить Натурой, своей "шкуркой"?

А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:38

  Replay написав:Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!
Он является Роскошью!
Вкладывая деньги в такую Роскошь, ты выводишь эти деньги из своего оборота!
Если бы "твои заробитчане" не в дома вкладывали а в совместный Завод по производству "товаров для Европы" инвестировали - Другое дело!

Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше.
Вывод - обязанность делиться деньгами проистекает просто из факта их наличия. Логика грабителя. И только если ты сам грабитель, тогда, конечно, можно не только не делиться, но ещё и претендовать на отжатое у других.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:08

  M-Audio написав:
  Replay написав:Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!
Он является Роскошью!
Вкладывая деньги в такую Роскошь, ты выводишь эти деньги из своего оборота!
Если бы "твои заробитчане" не в дома вкладывали а в совместный Завод по производству "товаров для Европы" инвестировали - Другое дело!

Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше.
Вывод - обязанность делиться деньгами проистекает просто из факта их наличия. Логика грабителя. И только если ты сам грабитель, тогда, конечно, можно не только не делиться, но ещё и претендовать на отжатое у других.


В Америке налог на недвижимость платят все. Это святой налог. Иначе выкинут на улицу или посадят в тюрьму. В среднем 2% от стоимости дома.

Illinois

• Avg. property taxes paid: 2.05% of home value

• Per capita property taxes: $2,239

• Median home value: $203,400

• Homeownership rate: 66%

• Median household income: $65,030

New Jersey

• Avg. property taxes paid: 2.21% of home value

• Per capita property taxes: $3,276

• Median home value: $344,000

• Homeownership rate: 64%

• Median household income: $81,740
Libo
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