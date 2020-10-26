А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:35
Re: Політичні дискусії
А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:38
Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше.
Вывод - обязанность делиться деньгами проистекает просто из факта их наличия. Логика грабителя. И только если ты сам грабитель, тогда, конечно, можно не только не делиться, но ещё и претендовать на отжатое у других.
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:08
В Америке налог на недвижимость платят все. Это святой налог. Иначе выкинут на улицу или посадят в тюрьму. В среднем 2% от стоимости дома.
Illinois
• Avg. property taxes paid: 2.05% of home value
• Per capita property taxes: $2,239
• Median home value: $203,400
• Homeownership rate: 66%
• Median household income: $65,030
New Jersey
• Avg. property taxes paid: 2.21% of home value
• Per capita property taxes: $3,276
• Median home value: $344,000
• Homeownership rate: 64%
• Median household income: $81,740
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:16
Вот первый нервный импульс зеленых на выборы:
Но люди же прекрасно понимают, что Венедиктова поставлена именно отмазывать коррупционеров и косить с них за это комиссию, а не сажать. Теперь делаем вид. Поздно. Вашу зеленую банду народ уже раскусил. На следующих выборах даже не преодолеете барьер.
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:18
Я не считаю налог на недвижимость несправедливым. Мне не нравится обоснование и мотивация, которая сводится к тому, что, раз имеешь (неважно что) - плати. Платить нужно за что-то, а не потому что иначе посадят в тюрьму. Тюрьма должна быть дополнительной мотивацией, а не основной.
Ну и, в наших условиях привязка налога к стоимости недвижимости - просто кормушка. Дворцы в парковой зоне запросто пойдут по цене однокомнатной хрущевки. Нужны объективно инструментально проверяемые характеристики. Площадь - лучше, хотя не идеально.
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:28
Ну тогда бороться надо не с самим налогом, а с его администрированием. А то от не взимания налога вообще выигрывают опять таки богатые. Стучите на богатых, закладывайте их и их родственников, их схемы и ухищрения ... Это огромное психологическое давление. Они будут переживать, все всё видят, а вдруг при этой власти отмазался, а следующая заберет и еще посадит?
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:46
Совершенно правильный вывод
Только не "делиться", а отдавать часть на общественные потребности.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:49
После подсчета 99,5% голосов мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.
Далее:
Попов - 9,5%
Притула - 7,8%
Кучеренко - 6,3%
Верещук - 5,4
Пальчевский - 5,3%.
Предварительные результаты выборов в городской совет Киева:
"Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
"Единство" - 8,6%;
ОПЗЖ - 7,7%;
"Батькивщина" - 7.4%;
"Слуга народа" - 7,4%;
"Голос" - 5,9%.
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