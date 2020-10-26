А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:35
Re: Політичні дискусії
А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:38
Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше.
Вывод - обязанность делиться деньгами проистекает просто из факта их наличия. Логика грабителя. И только если ты сам грабитель, тогда, конечно, можно не только не делиться, но ещё и претендовать на отжатое у других.
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:08
В Америке налог на недвижимость платят все. Это святой налог. Иначе выкинут на улицу или посадят в тюрьму. В среднем 2% от стоимости дома.
Illinois
• Avg. property taxes paid: 2.05% of home value
• Per capita property taxes: $2,239
• Median home value: $203,400
• Homeownership rate: 66%
• Median household income: $65,030
New Jersey
• Avg. property taxes paid: 2.21% of home value
• Per capita property taxes: $3,276
• Median home value: $344,000
• Homeownership rate: 64%
• Median household income: $81,740
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:16
Вот первый нервный импульс зеленых на выборы:
Но люди же прекрасно понимают, что Венедиктова поставлена именно отмазывать коррупционеров и косить с них за это комиссию, а не сажать. Теперь делаем вид. Поздно. Вашу зеленую банду народ уже раскусил. На следующих выборах даже не преодолеете барьер.
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:18
Я не считаю налог на недвижимость несправедливым. Мне не нравится обоснование и мотивация, которая сводится к тому, что, раз имеешь (неважно что) - плати. Платить нужно за что-то, а не потому что иначе посадят в тюрьму. Тюрьма должна быть дополнительной мотивацией, а не основной.
Ну и, в наших условиях привязка налога к стоимости недвижимости - просто кормушка. Дворцы в парковой зоне запросто пойдут по цене однокомнатной хрущевки. Нужны объективно инструментально проверяемые характеристики. Площадь - лучше, хотя не идеально.
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:28
Ну тогда бороться надо не с самим налогом, а с его администрированием. А то от не взимания налога вообще выигрывают опять таки богатые. Стучите на богатых, закладывайте их и их родственников, их схемы и ухищрения ... Это огромное психологическое давление. Они будут переживать, все всё видят, а вдруг при этой власти отмазался, а следующая заберет и еще посадит?
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:46
Совершенно правильный вывод
Только не "делиться", а отдавать часть на общественные потребности.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:49
После подсчета 99,5% голосов мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.
Далее:
Попов - 9,5%
Притула - 7,8%
Кучеренко - 6,3%
Верещук - 5,4
Пальчевский - 5,3%.
Предварительные результаты выборов в городской совет Киева:
"Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
"Единство" - 8,6%;
ОПЗЖ - 7,7%;
"Батькивщина" - 7.4%;
"Слуга народа" - 7,4%;
"Голос" - 5,9%.
Додано: Вів 27 жов, 2020 00:22
M-Audio
Да Вы что?
По пунктам.
1. Налоги платят для обеспечения функционирования Государства, в.ч. на социальные гарантии и пр. а отнюдь не для того, чтобы налоги распиливались и разворовывались "приближенными к Царю", как в России или у нас!
2. Суть налогообложения богатства в том, чтобы стимулировать Богатых - инвестировать в производство, в отрасли с высокой добавочной стоимостью, создавать рабочие места, обеспечивать приток валюты в страну и пр.
У нас, "королевство кривых зеркал", всё наоборот, т.е. не так, как на Западе.
У нас -выгодно воровать и потом вкладывать в Роскошь!
У них, выгодно зарабатывать и Инвестировать.
У нас, увеличивают минималку, тем самым увеличивая налгрузку на работодателя!
Простите, но от повышения минималки, реальная производительность труда -не увеличивается!
У нас - повышают коммуналку, растут цены на энергоносители(при этом, закрывая АЭС), тем самым - повышают себестоимость продукции и снижают покупательную способность граждан!
Вообщем, целенаправлено принимают все законы для уничтожения собственного производства и... населения!
Наши граждане, остались пролетариатом и крестьянами "в мозгах", вот в чём проблема!
Крепостное право, коммунисты и пр. и сколько не пиши на доске "рабы не мы, мы не рабы", а нужен таки "Царь", который даст работу, пенсию, накормит, вылечит и похоронит...
И "Западная система налогообложения" - здесь работать не будет, её отвергнет и пролетариат и боогатые!
Куда инвестируют славяне?
В свою недвижимость, в авто и на депо!
Простите, но это - рабский менталитет!
И вот с этой проблемой, не сможет ссправиться ни Зеленский, ни Порошенко ни даже Юлия Великая!
Выход, конечно есть! Надо бы со школьной скамьи учить детей быть Свободными, уметь анализировать экономические условия, строить модели, инвестировать и пр.
Но, это не будет выгодно власти, т.к. умный и свободный народ - им не нужен, могут начать задавать вопросы, почему в самой бедной стране Европы, одни из самых "дорогостоящих" чиновников?
сумно
Востаннє редагувалось Replay в Вів 27 жов, 2020 00:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 27 жов, 2020 00:22
Монтян Адвокат Демократия Колониальные страны запада. Денис Борисов. Деньги. 2001 Путин не двойник
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