RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6720672167226723>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:35

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Скажите, как Вы считаете, те - кто допустил подобное, могут "спокойно уйти на пенсию" или таки должны ответить Натурой, своей "шкуркой"?

А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 06.08.19
Подякував: 429 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:38

  Replay написав:Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!
Он является Роскошью!
Вкладывая деньги в такую Роскошь, ты выводишь эти деньги из своего оборота!
Если бы "твои заробитчане" не в дома вкладывали а в совместный Завод по производству "товаров для Европы" инвестировали - Другое дело!

Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше.
Вывод - обязанность делиться деньгами проистекает просто из факта их наличия. Логика грабителя. И только если ты сам грабитель, тогда, конечно, можно не только не делиться, но ещё и претендовать на отжатое у других.
M-Audio
 
Повідомлень: 1850
З нами з: 23.03.11
Подякував: 321 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:08

  M-Audio написав:
  Replay написав:Тебе сложно понять, судя по всему, но твой "Хороший Дом" -не создаёт Добавочной Стоимости!
Он является Роскошью!
Вкладывая деньги в такую Роскошь, ты выводишь эти деньги из своего оборота!
Если бы "твои заробитчане" не в дома вкладывали а в совместный Завод по производству "товаров для Европы" инвестировали - Другое дело!

Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше.
Вывод - обязанность делиться деньгами проистекает просто из факта их наличия. Логика грабителя. И только если ты сам грабитель, тогда, конечно, можно не только не делиться, но ещё и претендовать на отжатое у других.


В Америке налог на недвижимость платят все. Это святой налог. Иначе выкинут на улицу или посадят в тюрьму. В среднем 2% от стоимости дома.

Illinois

• Avg. property taxes paid: 2.05% of home value

• Per capita property taxes: $2,239

• Median home value: $203,400

• Homeownership rate: 66%

• Median household income: $65,030

New Jersey

• Avg. property taxes paid: 2.21% of home value

• Per capita property taxes: $3,276

• Median home value: $344,000

• Homeownership rate: 64%

• Median household income: $81,740
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8496
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4058 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:16

Вот первый нервный импульс зеленых на выборы:

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела нараду з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником та в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком, на якій наголосила на необхідності притягнення до відповідальності топ-корепуціонерів.


Но люди же прекрасно понимают, что Венедиктова поставлена именно отмазывать коррупционеров и косить с них за это комиссию, а не сажать. Теперь делаем вид. Поздно. Вашу зеленую банду народ уже раскусил. На следующих выборах даже не преодолеете барьер. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8496
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4058 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:18

  Libo написав:В Америке налог на недвижимость платят все. Это святой налог. Иначе выкинут на улицу или посадят в тюрьму. В среднем 2% от стоимости дома.

Я не считаю налог на недвижимость несправедливым. Мне не нравится обоснование и мотивация, которая сводится к тому, что, раз имеешь (неважно что) - плати. Платить нужно за что-то, а не потому что иначе посадят в тюрьму. Тюрьма должна быть дополнительной мотивацией, а не основной.
Ну и, в наших условиях привязка налога к стоимости недвижимости - просто кормушка. Дворцы в парковой зоне запросто пойдут по цене однокомнатной хрущевки. Нужны объективно инструментально проверяемые характеристики. Площадь - лучше, хотя не идеально.
M-Audio
 
Повідомлень: 1850
З нами з: 23.03.11
Подякував: 321 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:28

  M-Audio написав:Ну и, в наших условиях привязка налога к стоимости недвижимости - просто кормушка. Дворцы в парковой зоне запросто пойдут по цене однокомнатной хрущевки. Нужны объективно инструментально проверяемые характеристики. Площадь - лучше, хотя не идеально.


Ну тогда бороться надо не с самим налогом, а с его администрированием. А то от не взимания налога вообще выигрывают опять таки богатые. Стучите на богатых, закладывайте их и их родственников, их схемы и ухищрения ... :oops: Это огромное психологическое давление. Они будут переживать, все всё видят, а вдруг при этой власти отмазался, а следующая заберет и еще посадит? :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8496
З нами з: 14.11.11
Подякував: 355 раз.
Подякували: 4058 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:46

  M-Audio написав: Вывод - обязанность делиться деньгами проистекает просто из факта их наличия.

Совершенно правильный вывод 8)
Только не "делиться", а отдавать часть на общественные потребности.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17677
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:49

Сообщает Соня Кошкина:

После подсчета 99,5% голосов мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.
Далее:
Попов - 9,5%
Притула - 7,8%
Кучеренко - 6,3%
Верещук - 5,4
Пальчевский - 5,3%.

Предварительные результаты выборов в городской совет Киева:

"Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
"Единство" - 8,6%;
ОПЗЖ - 7,7%;
"Батькивщина" - 7.4%;
"Слуга народа" - 7,4%;
"Голос" - 5,9%.
avax
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 16.09.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:22

M-Audio
Да-да, Роскошь, не для заработка, а от хорошей жизни - значит надо обложить налогом, и побольше. А когда Завод - так это на нём же деньги зарабатывают, извольте поделиться, и тоже побольше.

Да Вы что?
По пунктам.
1. Налоги платят для обеспечения функционирования Государства, в.ч. на социальные гарантии и пр. а отнюдь не для того, чтобы налоги распиливались и разворовывались "приближенными к Царю", как в России или у нас!
2. Суть налогообложения богатства в том, чтобы стимулировать Богатых - инвестировать в производство, в отрасли с высокой добавочной стоимостью, создавать рабочие места, обеспечивать приток валюты в страну и пр.

У нас, "королевство кривых зеркал", всё наоборот, т.е. не так, как на Западе.
У нас -выгодно воровать и потом вкладывать в Роскошь!
У них, выгодно зарабатывать и Инвестировать.
У нас, увеличивают минималку, тем самым увеличивая налгрузку на работодателя!
Простите, но от повышения минималки, реальная производительность труда -не увеличивается!
У нас - повышают коммуналку, растут цены на энергоносители(при этом, закрывая АЭС), тем самым - повышают себестоимость продукции и снижают покупательную способность граждан!
Вообщем, целенаправлено принимают все законы для уничтожения собственного производства и... населения! :(
Наши граждане, остались пролетариатом и крестьянами "в мозгах", вот в чём проблема!
Крепостное право, коммунисты и пр. и сколько не пиши на доске "рабы не мы, мы не рабы", а нужен таки "Царь", который даст работу, пенсию, накормит, вылечит и похоронит...

И "Западная система налогообложения" - здесь работать не будет, её отвергнет и пролетариат и боогатые!


Куда инвестируют славяне?
В свою недвижимость, в авто и на депо! :D
Простите, но это - рабский менталитет! :(
И вот с этой проблемой, не сможет ссправиться ни Зеленский, ни Порошенко ни даже Юлия Великая! :D

Выход, конечно есть! Надо бы со школьной скамьи учить детей быть Свободными, уметь анализировать экономические условия, строить модели, инвестировать и пр.
Но, это не будет выгодно власти, т.к. умный и свободный народ - им не нужен, могут начать задавать вопросы, почему в самой бедной стране Европы, одни из самых "дорогостоящих" чиновников? :D



сумно
Востаннє редагувалось Replay в Вів 27 жов, 2020 00:26, всього редагувалось 2 разів.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2212
З нами з: 20.06.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:22

Монтян Адвокат Демократия Колониальные страны запада. Денис Борисов. Деньги. 2001 Путин не двойник



открытое общество
гражданские свободы
социальную справедливость
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 22.12.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6720672167226723>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.