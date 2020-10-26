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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6720672167226723

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:52

  avax написав:Сообщает Соня Кошкина:

После подсчета 99,5% голосов мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.

Не удивлюсь кстати, если боксёру дорисуют.
Не то, чтобы боялись за исход второго тура, просто второе место Попова - это вероятные дебаты, эфиры, ненужные власти дискуссии в обществе. Любой другой кандидат во втором туре был бы приемлем, кроме этого.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 01:43

  Tegularius написав:
  avax написав:Сообщает Соня Кошкина:

После подсчета 99,5% голосов мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.

Не удивлюсь кстати, если боксёру дорисуют.
Не то, чтобы боялись за исход второго тура, просто второе место Попова - это вероятные дебаты, эфиры, ненужные власти дискуссии в обществе. Любой другой кандидат во втором туре был бы приемлем, кроме этого.


Попов - 9,5%
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 6720672167226723
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