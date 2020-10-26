vitaliy_berdinskikh
А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?
OK!
А давайте проанализируем?
Итак, Носитель Власти, по Конституции - Народ!
Народ "нанимает" Руководителей, Президента, Раду и пр. для того, чтобы "Предприятие" - Государство, функционировало полноценно и было конкурентоспособно!
Вот Вы, к примеру, наняли "директора" и пр. "компанию".
Через некоторое время, Вы обнаруживаете, что "Руководство" нагребло кучу кредитов, по которым бабло уходит, но "Ваше предприятие" не только не развивается, оно стало неконкурентоспособным и перспективы у него "порезать на металлолом"!
Вопрос к Вам!
Есть ли состав Преступления со стороны "дирекции"?
Так вот, если "вас" так подставят, как владельца, "вы" наёмного директора не просто уволите а устроите ему "муки ада с непрерывной реинкарнацией в этом самом аду"!
Это ведь "вас", владельца - подставил наёмный директор!
Рамсы попутал.
А вот если Народ кинуть? Это можно?
Или "наёмное руководство" не несёт ответственности перед Владельцем, перед Народом и может делать то, что ему захочется?
Если так, как в последнем предложении, то Народ не Владелец а рабы и в таком случае, естественно - Вы правы!
Никакой ответственности перед рабами, никто не несёт и сколько там ярдов взяли, как их распилили и как рабы будут отдавать долги, это не касается самих рабов!
Не рабское это дело, думать о высоком!
Вон, коммуналку плати да бухай в свободное от работы время!
Пролетриат - это диагноз!
Вата -бессмертна?
Вы уж разберитесь, мы рабы или не рабы!
Если народ не рабы а Хозяева Украины, то куда пошло бабло?