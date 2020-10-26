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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6720672167226723

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 00:52

  avax написав:Сообщает Соня Кошкина:

После подсчета 99,5% голосов мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.

Не удивлюсь кстати, если боксёру дорисуют.
Не то, чтобы боялись за исход второго тура, просто второе место Попова - это вероятные дебаты, эфиры, ненужные власти дискуссии в обществе. Любой другой кандидат во втором туре был бы приемлем, кроме этого.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 01:43

  Tegularius написав:
  avax написав:Сообщает Соня Кошкина:

После подсчета 99,5% голосов мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.

Не удивлюсь кстати, если боксёру дорисуют.
Не то, чтобы боялись за исход второго тура, просто второе место Попова - это вероятные дебаты, эфиры, ненужные власти дискуссии в обществе. Любой другой кандидат во втором туре был бы приемлем, кроме этого.


Попов - 9,5%
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 02:58

  Tegularius написав: второе место Попова - это вероятные дебаты, эфиры, ненужные власти дискуссии в обществе. Любой другой кандидат во втором туре был бы приемлем, кроме этого.


Если по чесноку, то Попов должен был бы отбывать пожизненное за инициацию Майдана и за смерть десятков людей. Он напрасно вылез и напомнил о себе. Никто не забыт, ничто не забыто. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 03:17

vitaliy_berdinskikh
А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?

OK!
А давайте проанализируем?
Итак, Носитель Власти, по Конституции - Народ!
Народ "нанимает" Руководителей, Президента, Раду и пр. для того, чтобы "Предприятие" - Государство, функционировало полноценно и было конкурентоспособно!

Вот Вы, к примеру, наняли "директора" и пр. "компанию".

Через некоторое время, Вы обнаруживаете, что "Руководство" нагребло кучу кредитов, по которым бабло уходит, но "Ваше предприятие" не только не развивается, оно стало неконкурентоспособным и перспективы у него "порезать на металлолом"!

Вопрос к Вам!
Есть ли состав Преступления со стороны "дирекции"?

Так вот, если "вас" так подставят, как владельца, "вы" наёмного директора не просто уволите а устроите ему "муки ада с непрерывной реинкарнацией в этом самом аду"! :D Это ведь "вас", владельца - подставил наёмный директор!
Рамсы попутал. :D

А вот если Народ кинуть? Это можно?
Или "наёмное руководство" не несёт ответственности перед Владельцем, перед Народом и может делать то, что ему захочется?

Если так, как в последнем предложении, то Народ не Владелец а рабы и в таком случае, естественно - Вы правы!
Никакой ответственности перед рабами, никто не несёт и сколько там ярдов взяли, как их распилили и как рабы будут отдавать долги, это не касается самих рабов!
Не рабское это дело, думать о высоком!
Вон, коммуналку плати да бухай в свободное от работы время!
Пролетриат - это диагноз!
Вата -бессмертна?

Вы уж разберитесь, мы рабы или не рабы!
Если народ не рабы а Хозяева Украины, то куда пошло бабло? :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 03:37

  Libo написав:Если по чесноку, то Попов должен был бы отбывать пожизненное за инициацию Майдана и за смерть десятков людей. Он напрасно вылез и напомнил о себе. Никто не забыт, ничто не забыто. 8)

Так это Попов инициировал майдан? А я думал, Мустафа Найем
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 04:02

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 04:04

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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