Додано: Вів 27 жов, 2020 03:17

А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?

OK!А давайте проанализируем?Итак, Носитель Власти, по Конституции - Народ!Народ "нанимает" Руководителей, Президента, Раду и пр. для того, чтобы "Предприятие" - Государство, функционировало полноценно и было конкурентоспособно!Вот Вы, к примеру, наняли "директора" и пр. "компанию".Через некоторое время, Вы обнаруживаете, что "Руководство" нагребло кучу кредитов, по которым бабло уходит, но "Ваше предприятие" не только не развивается, оно стало неконкурентоспособным и перспективы у него "порезать на металлолом"!Вопрос к Вам!Есть ли состав Преступления со стороны "дирекции"?Так вот, если "вас" так подставят, как владельца, "вы" наёмного директора не просто уволите а устроите ему "муки ада с непрерывной реинкарнацией в этом самом аду"!Это ведь "вас", владельца - подставил наёмный директор!Рамсы попутал.А вот если Народ кинуть? Это можно?Или "наёмное руководство" не несёт ответственности перед Владельцем, перед Народом и может делать то, что ему захочется?Если так, как в последнем предложении, то Народ не Владелец а рабы и в таком случае, естественно - Вы правы!Никакой ответственности перед рабами, никто не несёт и сколько там ярдов взяли, как их распилили и как рабы будут отдавать долги, это не касается самих рабов!Не рабское это дело, думать о высоком!Вон, коммуналку плати да бухай в свободное от работы время!Пролетриат - это диагноз!Вата -бессмертна?Вы уж разберитесь, мы рабы или не рабы!Если народ не рабы а Хозяева Украины, то куда пошло бабло?