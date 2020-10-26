Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
После подсчета 99,5% голосов мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.
Не удивлюсь кстати, если боксёру дорисуют. Не то, чтобы боялись за исход второго тура, просто второе место Попова - это вероятные дебаты, эфиры, ненужные власти дискуссии в обществе. Любой другой кандидат во втором туре был бы приемлем, кроме этого.
Попов - 9,5%
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Tegularius написав:Не удивлюсь кстати, если боксёру дорисуют. Не то, чтобы боялись за исход второго тура, просто второе место Попова - это вероятные дебаты, эфиры, ненужные власти дискуссии в обществе. Любой другой кандидат во втором туре был бы приемлем, кроме этого.
Якщо і домалюють, то не через Попова. Кличка готують, як альтернативу Зеленському, тому однотурова перемога необхідна для його міжнародної підтримки. З артистами не вийде, так вийде зі спортсменами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.