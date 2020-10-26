Тарас правильно сказал, самый главный результат выборов - это избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация, имхо.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:01
Тарас правильно сказал, самый главный результат выборов - это избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:18
Шапошника-вора избирали, но убийц еще не избирали.
По-моему ухудшительный тренд на лице. Тем более избрали убийцу в самом центре Украины.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 27 жов, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:18
Re: Політичні менялы
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:19
Думаю, украинский избиратель совсем не изменился и ничему не учится, даже на своих ошибках.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:20
Дивлячись де
Ми ж не на всіх виборчих дільницях обирали вбивць....
Тому
Факт що на одній з 30000 виборчих дільниць -виборці деградували
Не підстава для того щоб заявляти що вплив Майдану привів до деградації усіх.
Навпаки
Раніше партія ,яка основним меседжем давала-розвал України і перетворення її у федеральний округ росії, до Майдану набирала стабільно 30-40%
Зараз вона набрала не більше 20.
На лице прогрес Державницьких сил і регрес проросійських.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:20
У афганца хорошая работа, блогер в Укрзализнице с зарплатой со многими нолями, зачем Найему страну менять, он свой дивиденд от майдана уже монетизировал.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:21
Инвесторы вдруг перестали быть партнерами? Инвесторские договора чем-то хуже договоров о покупке-продаже товаров и их можно выкинуть, а деньги оставить себе?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:33
1 Те що є нормальні партійні списки без вбивць - це заслуга партій і показник прогресу
2 Те що є якийсь мілкий відсоток дуже молодих - це також нормально
3 Те що не у всіх вища освіта
А що наявність диплому(деколи купленого)-це пропуск у Вищий Світ Справедливості?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:34
Re: Політичні дискусії
Ну не знаю, мене перемога Лозинського не сильно здивувала. В ОТГ не такий великий вибір, серед впливових людей. Старий же голова програв, значить, він не влаштовував людей, на відміну від Лозинського.
Вбивця, не вбивця, тут не має значення. Тим паче, що суд його виправдав, як колись Януковича. Чому шпані можна в Президенти, гвалтівникам і магазинним злодюжкам можна в Раду, а вбивці не можна в ОТГ?
Так можна і гомосексуалістів обмежити, старих чи бомжів вибиратись. Перед законом чистий - вперед, на вибори.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:39
В смысле оправдал ? Лозинский кушал тюремную баланду достаточно лет, и был освобожден по УДО.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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