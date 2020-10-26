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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6722672367246725>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:01

  Schmit написав:


Тарас правильно сказал, самый главный результат выборов - это избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация, имхо.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:18

  sal написав:
  freeze написав:избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация

т.е. после майдана украинский избиратель деградировал?..


Шапошника-вора избирали, но убийц еще не избирали.
По-моему ухудшительный тренд на лице. Тем более избрали убийцу в самом центре Украины.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 27 жов, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:18

Re: Політичні менялы

  Tegularius написав:Попов инициировал майдан? А я думал, Мустафа Найем

а чего Найем не выдвигался в депутаты страну менять?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:19

  sal написав:
  freeze написав:избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация

т.е. после майдана украинский избиратель деградировал?..

Думаю, украинский избиратель совсем не изменился и ничему не учится, даже на своих ошибках.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:20

  sal написав:
  freeze написав:избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация
т.е. после майдана украинский избиратель деградировал?..
Дивлячись де
Ми ж не на всіх виборчих дільницях обирали вбивць....
Тому
Факт що на одній з 30000 виборчих дільниць -виборці деградували
Не підстава для того щоб заявляти що вплив Майдану привів до деградації усіх.
Навпаки
Раніше партія ,яка основним меседжем давала-розвал України і перетворення її у федеральний округ росії, до Майдану набирала стабільно 30-40%
Зараз вона набрала не більше 20.
На лице прогрес Державницьких сил і регрес проросійських.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:20

  sal написав:
  Tegularius написав:Попов инициировал майдан? А я думал, Мустафа Найем

а чего Найем не выдвигался в депутаты страну менять?


У афганца хорошая работа, блогер в Укрзализнице с зарплатой со многими нолями, зачем Найему страну менять, он свой дивиденд от майдана уже монетизировал. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:21

  Replay написав:vitaliy_berdinskikh
А где тут состав преступления? Или платить по обязательствам, в том числе и за рубеж, это уже преступление, а кидать партнеров наоборот доблесть?


Инвесторы, а не партнюры и как использовались средства, доллен решать суд а не политики.

Инвесторы вдруг перестали быть партнерами? Инвесторские договора чем-то хуже договоров о покупке-продаже товаров и их можно выкинуть, а деньги оставить себе?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:33

  sal написав:
  budivelnik написав:
  sal написав:т.е. после майдана украинский избиратель деградировал?..
Дивлячись де
Ми ж не на всіх виборчих дільницях обирали вбивць....
Тому
Факт що на одній з 30000 виборчих дільниць -виборці деградували
Не підстава для того щоб заявляти що вплив Майдану привів до деградації усіх.
Навпаки
Раніше партія ,яка основним меседжем давала-розвал України і перетворення її у федеральний округ росії, до Майдану набирала стабільно 30-40%
Зараз вона набрала не більше 20.
На лице прогрес Державницьких сил і регрес проросійських.
Не у всех они были в списках.
Но были молодые "сосунки" 2000-х годов рождения. и сотни кандидатов без высшего образования.
Вопрос: Какое у них образование? какие школы они заканчивали..
1 Те що є нормальні партійні списки без вбивць - це заслуга партій і показник прогресу
2 Те що є якийсь мілкий відсоток дуже молодих - це також нормально
3 Те що не у всіх вища освіта
А що наявність диплому(деколи купленого)-це пропуск у Вищий Світ Справедливості?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:34

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Тарас правильно сказал, самый главный результат выборов - это избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация, имхо.

Ну не знаю, мене перемога Лозинського не сильно здивувала. В ОТГ не такий великий вибір, серед впливових людей. Старий же голова програв, значить, він не влаштовував людей, на відміну від Лозинського.
Вбивця, не вбивця, тут не має значення. Тим паче, що суд його виправдав, як колись Януковича. Чому шпані можна в Президенти, гвалтівникам і магазинним злодюжкам можна в Раду, а вбивці не можна в ОТГ?
Так можна і гомосексуалістів обмежити, старих чи бомжів вибиратись. Перед законом чистий - вперед, на вибори. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:39

  lapay написав:Тим паче, що суд його виправдав, як колись Януковича.

В смысле оправдал ? Лозинский кушал тюремную баланду достаточно лет, и был освобожден по УДО.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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