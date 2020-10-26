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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6722672367246725

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42


Полнейшая задница с водой в Крыму. Эта зима будет без теплой воды, как минимум. Решения нет и не будет, никакие скважины не помогут.
Крымчан спасет только программа переселения в солнечный в Магадан.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 27 жов, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42

Re: Політичні дискусії

То яка там перша трійка лідерів?
Бо я, як і обіцяв - на вибори НЕ ХОДИВ!!!

І телик дивитись - часу немає, а в інеті ритись - лєньки :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:59

  freeze написав:
  lapay написав:Тим паче, що суд його виправдав, як колись Януковича.

В смысле оправдал ? Лозинский кушал тюремную баланду достаточно лет, и был освобожден по УДО.

По закону Савченко, по-моему. А это несколько другое.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:02

  AlexxK написав:
  freeze написав:
  lapay написав:Тим паче, що суд його виправдав, як колись Януковича.

В смысле оправдал ? Лозинский кушал тюремную баланду достаточно лет, и был освобожден по УДО.

По закону Савченко, по-моему. А это несколько другое.


Но Лозинского никто не оправдывал ни в каком суде, и три года на нарах отсидел, а потом еще несколько лет на поселении.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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