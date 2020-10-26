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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42
Полнейшая задница с водой в Крыму. Эта зима будет без теплой воды, как минимум. Решения нет и не будет, никакие скважины не помогут.
Крымчан спасет только программа переселения в солнечный в Магадан.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 27 жов, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42
Re: Політичні дискусії
То яка там перша трійка лідерів?
Бо я, як і обіцяв - на вибори НЕ ХОДИВ!!!
І телик дивитись - часу немає, а в інеті ритись - лєньки
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:59
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:02
Но Лозинского никто не оправдывал ни в каком суде, и три года на нарах отсидел, а потом еще несколько лет на поселении.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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