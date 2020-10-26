Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То яка там перша трійка лідерів? Бо я, як і обіцяв - на вибори НЕ ХОДИВ!!!
І телик дивитись - часу немає, а в інеті ритись - лєньки
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Після відбуття покарання, а саме з 06.04.2016 року по теперішній час діяльність ОСОБА_1 була направлена на створення і роботу нових підприємств, організацію виробництва, що пов’язане зі сферою сільського господарства, так відповідно характеристики Голованівської селищної ради Кіровоградської області від 15.03.2019 року ОСОБА_1 з 07.04.2016 року зарекомендував себе винятково з позитивної сторони, ним була створена агрофірма «Вітчизна-Агро», також він є засновником та власником ще декількох підприємств на території Голованівського району (ТОВ Агрофірма «КОПЕНКУВАТЕ». За цей час неодноразово надавав волонтерську допомогу бійцям і зоні АТО, за що має численні подяки від благодійних фондів, Національної спілки ветеранів і учасників бойових дій в зоні АТО, військового комісара Волноваського районного військомату. ОСОБА_1 неодноразово надавав благодійну допомогу освітнім, спортивним та дитячим закладам, релігійним громадам, сім’ям загиблим в зоні АТО та Афганістану, бере активну участь в роботі ветеранських організацій району, постійно надаючи їм матеріальну підтримку.
Такі обставини, на переконання суду, дають підстави вважати, що засуджений ОСОБА_1 після відбуття покарання у виді позбавлення волі своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення. Отже, завдання такого правового стану особи, як судимість, що має персональний характер і полягає у різноманітних обмеженнях щодо особи, які встановлюються з метою закріплення результатів впливу на неї та щоб переконатися, що відбулося її виправлення, досягнуті.
Враховуючи викладене, суд вважає за можливе зняти з ОСОБА_1 судимість за вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2011 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 26.03.2012 року та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 березня 2013 року.
В нас головами сіл і раніше вибирали тих, кого ловили на корупції - лавка запасних там занадто коротка, як в Зеленського.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Тарас правильно сказал, самый главный результат выборов - это избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация, имхо.
Тарас уже опять "патриот", или всё ещё регионал? Кому интересно его мнение? Давайте тогда ещё спросим мнение основателя партии регионов
Тарас правильно сказал, самый главный результат выборов - это избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация, имхо.
Тарас уже опять "патриот", или всё ещё регионал? Кому интересно его мнение? Давайте тогда ещё спросим мнение основателя партии регионов
Настоящие рыгоаналы только те, кто остались там после 2014 (теперь это представители ОПЗЖ, опоблока, партии шария) или сбежали в родные говени.
freeze написав:избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация
т.е. после майдана украинский избиратель деградировал?..
Шапошника-вора избирали, но убийц еще не избирали. По-моему ухудшительный тренд на лице. Тем более избрали убийцу в самом центре Украины.
Если не ошибаюсь, после президентских выборов кто-то здесь (а, возможно, на другом форуме или в каких-то комментах) писал, что проголосовал бы за Чикатило #лишьбынепетя
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+