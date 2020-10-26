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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6723672467256726>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42


Полнейшая задница с водой в Крыму. Эта зима будет без теплой воды, как минимум. Решения нет и не будет, никакие скважины не помогут.
Крымчан спасет только программа переселения в солнечный в Магадан.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 27 жов, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42

Re: Політичні дискусії

То яка там перша трійка лідерів?
Бо я, як і обіцяв - на вибори НЕ ХОДИВ!!!

І телик дивитись - часу немає, а в інеті ритись - лєньки :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:59

  freeze написав:
  lapay написав:Тим паче, що суд його виправдав, як колись Януковича.

В смысле оправдал ? Лозинский кушал тюремную баланду достаточно лет, и был освобожден по УДО.

По закону Савченко, по-моему. А это несколько другое.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:02

  AlexxK написав:
  freeze написав:
  lapay написав:Тим паче, що суд його виправдав, як колись Януковича.

В смысле оправдал ? Лозинский кушал тюремную баланду достаточно лет, и был освобожден по УДО.

По закону Савченко, по-моему. А это несколько другое.


Но Лозинского никто не оправдывал ни в каком суде, и три года на нарах отсидел, а потом еще несколько лет на поселении.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:26

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Но Лозинского никто не оправдывал ни в каком суде, и три года на нарах отсидел, а потом еще несколько лет на поселении.

Вибачаюсь за неточне формулювання - не виправдав, а зняв судимість.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-54690004
У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість з Віктора Лозінського. А у вересні це рішення, як наполягає Лозінський, підтвердив Верховний Суд.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81707944
Після відбуття покарання, а саме з 06.04.2016 року по теперішній час діяльність ОСОБА_1 була направлена на створення і роботу нових підприємств, організацію виробництва, що пов’язане зі сферою сільського господарства, так відповідно характеристики Голованівської селищної ради Кіровоградської області від 15.03.2019 року ОСОБА_1 з 07.04.2016 року зарекомендував себе винятково з позитивної сторони, ним була створена агрофірма «Вітчизна-Агро», також він є засновником та власником ще декількох підприємств на території Голованівського району (ТОВ Агрофірма «КОПЕНКУВАТЕ». За цей час неодноразово надавав волонтерську допомогу бійцям і зоні АТО, за що має численні подяки від благодійних фондів, Національної спілки ветеранів і учасників бойових дій в зоні АТО, військового комісара Волноваського районного військомату. ОСОБА_1 неодноразово надавав благодійну допомогу освітнім, спортивним та дитячим закладам, релігійним громадам, сім’ям загиблим в зоні АТО та Афганістану, бере активну участь в роботі ветеранських організацій району, постійно надаючи їм матеріальну підтримку.

Такі обставини, на переконання суду, дають підстави вважати, що засуджений ОСОБА_1 після відбуття покарання у виді позбавлення волі своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення. Отже, завдання такого правового стану особи, як судимість, що має персональний характер і полягає у різноманітних обмеженнях щодо особи, які встановлюються з метою закріплення результатів впливу на неї та щоб переконатися, що відбулося її виправлення, досягнуті.

Враховуючи викладене, суд вважає за можливе зняти з ОСОБА_1 судимість за вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 20 квітня 2011 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 26.03.2012 року та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 березня 2013 року.


В нас головами сіл і раніше вибирали тих, кого ловили на корупції - лавка запасних там занадто коротка, як в Зеленського.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:43

  freeze написав:
  Schmit написав:


Тарас правильно сказал, самый главный результат выборов - это избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация, имхо.

Тарас уже опять "патриот", или всё ещё регионал?
Кому интересно его мнение?
Давайте тогда ещё спросим мнение основателя партии регионов :)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:57

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Schmit написав:


Тарас правильно сказал, самый главный результат выборов - это избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация, имхо.

Тарас уже опять "патриот", или всё ещё регионал?
Кому интересно его мнение?
Давайте тогда ещё спросим мнение основателя партии регионов :)

Настоящие рыгоаналы только те, кто остались там после 2014 (теперь это представители ОПЗЖ, опоблока, партии шария) или сбежали в родные говени.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:08

  freeze написав:
  sal написав:
  freeze написав:избрание убийцы Лозинского главой ОТГ да еще в первом туре. Всё остальное плюс-минус можно объяснить - политика и тд, а факт Лозинского - это деградация
т.е. после майдана украинский избиратель деградировал?..
Шапошника-вора избирали, но убийц еще не избирали.
По-моему ухудшительный тренд на лице. Тем более избрали убийцу в самом центре Украины.

Если не ошибаюсь, после президентских выборов кто-то здесь (а, возможно, на другом форуме или в каких-то комментах) писал, что проголосовал бы за Чикатило #лишьбынепетя
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:36

Лозинский, Чикатило, "вода в крыму".

Если поомтреть на всё это со стороны, народ отвлекают от более важных вещей, как например повышение цен на газ для населения!
К чему это приведёт? К росту коммуналки, подорожани. продуктов и естественно, снижению покупательной способности населения!
Оередной удар в крышку гроба бизнеса! Очередное снижение рождаемости(какой дкрак будет рожать при таких ценах, законах, медицине и образовании).
Прикольно, но на этом фоне, разговоры о "закупке у США эскадрильи истребителей", выглядят Издевательством! Всё ведь на плечи народа ложится!
А где же Помощь Украине от НАТО в Войне с Агрессором?

Может нам ещё и "6-й Флот" у Американцев прикупить, за счёт украинских налогоплптельщиков? А то, как противостоять рашенским подлодкам?
Простите, сколько там триллионов долларов надо украинцам заплатить?

На этой войне, гибнут украинцы, страдает украинское население а вот рашка и НАТО, как бы и зарабатывают.

Зленский обещал остановить Войну!
"Любому лоху"(не моё) ясно, что противостоять империи, у которой сотни истребителей, сотни кораблей и профицитный бюджет - в одиночку, Украина не в состоянии!

"Моральна пiдтримка та Кредити" - это всё красиво, но нифига не существенно.

Нас всех - просто Кинули, развели как последних лохов,загнали в угол и планомерно истребляют.
Учитывая то, что никакая Политсила в Украине не несёт Проукраинской Идеологии, уитыая то, что в Украине "каждый сам за себя", оптимальным будет и "спасайся сам, кто как может".

Всё, нет смысла "переливать из пустого в порожнее".
И пофиг, кто там будет мером, какая партия сколько наберёт голосов и под какими лозунгами будут поднимать цены на газ для населения и повышать налоги.



Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:16

Кратко. 2020-10-27

Кратко. 2020-10-27

1) Результаты местных выборов в Украине: первые данные ЦИК (обновляется)

2) Результаты экзит-полов на местных выборах в Украине: обновлено
ХАРЬКОВ
На выборах городского головы побеждает действующий мэр Геннадий Кернес - 57,9%.

А сам Кернес вообще живой ? Потому как, если живой и не в коме, разве так сложно видосик запилить
СЛАВЯНСК
Штепа с 23,1% поддержки выходит во второй тур голосования

Ничему история не учит.

Впрочем, чему удивляться
В Славянске женщине устроили травлю в маршрутке из-за украинского языка
В частности, там устроили травлю женщине, которая на украинском языке сделала замечание одному из пассажиров за неправильное ношение маски

3) Назревает международный скандал: МИД заявил о "наглом" вмешательстве Венгрии в выборы - агитировали за " своих"
МИД глубоко сожалеет, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины.

В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.

Скандал с "соседским" вмешательством в выборы набирает обороты: Венгрия начинает шантажировать Украину поддержкой евроинтеграции
Где же наш величайший дипломат Бубочка. Это же его зона ответственности
Или забился в угол и забивает себе все отверстия айкосами

4) Скандальный ОАСК требует уволить Сытника
В столичном окружном админсуде заявили, что указ президента о назначении Сытника директором НАБУ искусственно продлевается

Минюст не сможет выполнить решение ОАСК по Сытнику: нет правовых оснований и полномочий

5) Российские оккупанты готовятся к командно-штабным учениям в ОРДЛО - разведка
В «армейских корпусах» российских оккупационных войск завершается подготовка к командно-штабным учениям по территориальной обороне под руководством командующих корпусов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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