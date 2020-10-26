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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6723672467256726

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:45

  Replay написав:Лозинский, Чикатило, "вода в крыму".
Если поомтреть на всё это со стороны, народ отвлекают от более важных вещей, как например повышение цен на газ для населения!
К чему это приведёт? К росту коммуналки, подорожани. продуктов и естественно, снижению покупательной способности населения!
Оередной удар в крышку гроба бизнеса! Очередное снижение рождаемости(какой дкрак будет рожать при таких ценах, законах, медицине и образовании).
Прикольно, но на этом фоне, разговоры о "закупке у США эскадрильи истребителей", выглядят Издевательством! Всё ведь на плечи народа ложится!
А где же Помощь Украине от НАТО в Войне с Агрессором?
Может нам ещё и "6-й Флот" у Американцев прикупить, за счёт украинских налогоплптельщиков? А то, как противостоять рашенским подлодкам?
Простите, сколько там триллионов долларов надо украинцам заплатить?
На этой войне, гибнут украинцы, страдает украинское население а вот рашка и НАТО, как бы и зарабатывают.
Зленский обещал остановить Войну!
"Любому лоху"(не моё) ясно, что противостоять империи, у которой сотни истребителей, сотни кораблей и профицитный бюджет - в одиночку, Украина не в состоянии!
"Моральна пiдтримка та Кредити" - это всё красиво, но нифига не существенно.

Нас всех - просто Кинули, развели как последних лохов,загнали в угол и планомерно истребляют.
Учитывая то, что никакая Политсила в Украине не несёт Проукраинской Идеологии, уитыая то, что в Украине "каждый сам за себя", оптимальным будет и "спасайся сам, кто как может".
Всё, нет смысла "переливать из пустого в порожнее".

Это хорошая идея 8) тогда вопрос: зачем вы всё это здесь пишете?
Пишите жалобы Трампу, Меркель, Макрону.

А обещать остановить войну вынужден любой кандидат в Президенты, иначе шанс на избрание у него нулевой. После избрания каждый президент может толковать его по-своему, но в этом аспекте Зе - продолжатель политики папередника (с определенными нюансами, не касающимися основного требования РФ и наших глубоко озабоченных друзей - выполнения неприемлемых для нас пунктов Минских соглашений).

Насчет "планомерно истребляют" - скорее, нас пытаются вынудить на "добровольное" согласие войти в сферу интересов РФ с сохранением формальной независимости по примеру Беларуси.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:49

  pesikot написав:5) Российские оккупанты готовятся к командно-штабным учениям в ОРДЛО - разведка
В «армейских корпусах» российских оккупационных войск завершается подготовка к командно-штабным учениям по территориальной обороне под руководством командующих корпусов

Спрашивается: о какой интеграции ОРДЛО может вообще идти речь?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17683
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2848 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6723672467256726
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