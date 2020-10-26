Replay написав:Лозинский, Чикатило, "вода в крыму".
Если поомтреть на всё это со стороны, народ отвлекают от более важных вещей, как например повышение цен на газ для населения!
К чему это приведёт? К росту коммуналки, подорожани. продуктов и естественно, снижению покупательной способности населения!
Оередной удар в крышку гроба бизнеса! Очередное снижение рождаемости(какой дкрак будет рожать при таких ценах, законах, медицине и образовании).
Прикольно, но на этом фоне, разговоры о "закупке у США эскадрильи истребителей", выглядят Издевательством! Всё ведь на плечи народа ложится!
А где же Помощь Украине от НАТО в Войне с Агрессором?
Может нам ещё и "6-й Флот" у Американцев прикупить, за счёт украинских налогоплптельщиков? А то, как противостоять рашенским подлодкам?
Простите, сколько там триллионов долларов надо украинцам заплатить?
На этой войне, гибнут украинцы, страдает украинское население а вот рашка и НАТО, как бы и зарабатывают.
Зленский обещал остановить Войну!
"Любому лоху"(не моё) ясно, что противостоять империи, у которой сотни истребителей, сотни кораблей и профицитный бюджет - в одиночку, Украина не в состоянии!
"Моральна пiдтримка та Кредити" - это всё красиво, но нифига не существенно.
Нас всех - просто Кинули, развели как последних лохов,загнали в угол и планомерно истребляют.
Учитывая то, что никакая Политсила в Украине не несёт Проукраинской Идеологии, уитыая то, что в Украине "каждый сам за себя", оптимальным будет и "спасайся сам, кто как может".
Всё, нет смысла "переливать из пустого в порожнее".
Это хорошая идея тогда вопрос: зачем вы всё это здесь пишете?
Пишите жалобы Трампу, Меркель, Макрону.
А обещать остановить войну вынужден любой кандидат в Президенты, иначе шанс на избрание у него нулевой. После избрания каждый президент может толковать его по-своему, но в этом аспекте Зе - продолжатель политики папередника (с определенными нюансами, не касающимися основного требования РФ и наших глубоко озабоченных друзей - выполнения неприемлемых для нас пунктов Минских соглашений).
Насчет "планомерно истребляют" - скорее, нас пытаются вынудить на "добровольное" согласие войти в сферу интересов РФ с сохранением формальной независимости по примеру Беларуси.