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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6723672467256726 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 27 жов, 2020 17:45 Replay написав: Лозинский, Чикатило, "вода в крыму".

Если поомтреть на всё это со стороны, народ отвлекают от более важных вещей, как например повышение цен на газ для населения!

К чему это приведёт? К росту коммуналки, подорожани. продуктов и естественно, снижению покупательной способности населения!

Оередной удар в крышку гроба бизнеса! Очередное снижение рождаемости(какой дкрак будет рожать при таких ценах, законах, медицине и образовании).

Прикольно, но на этом фоне, разговоры о "закупке у США эскадрильи истребителей", выглядят Издевательством! Всё ведь на плечи народа ложится!

А где же Помощь Украине от НАТО в Войне с Агрессором?

Может нам ещё и "6-й Флот" у Американцев прикупить, за счёт украинских налогоплптельщиков? А то, как противостоять рашенским подлодкам?

Простите, сколько там триллионов долларов надо украинцам заплатить?

На этой войне, гибнут украинцы, страдает украинское население а вот рашка и НАТО, как бы и зарабатывают.

Зленский обещал остановить Войну!

"Любому лоху"(не моё) ясно, что противостоять империи, у которой сотни истребителей, сотни кораблей и профицитный бюджет - в одиночку, Украина не в состоянии!

"Моральна пiдтримка та Кредити" - это всё красиво, но нифига не существенно.



Нас всех - просто Кинули, развели как последних лохов,загнали в угол и планомерно истребляют.

Учитывая то, что никакая Политсила в Украине не несёт Проукраинской Идеологии, уитыая то, что в Украине "каждый сам за себя", оптимальным будет и "спасайся сам, кто как может".

Всё, нет смысла "переливать из пустого в порожнее ". Лозинский, Чикатило, "вода в крыму".Если поомтреть на всё это со стороны, народ отвлекают от более важных вещей, как напримерК чему это приведёт? К росту коммуналки, подорожани. продуктов и естественно, снижению покупательной способности населения!Оередной удар в крышку гроба бизнеса! Очередное снижение рождаемости(какой дкрак будет рожать при таких ценах, законах, медицине и образовании).Прикольно, но на этом фоне, разговоры о "закупке у США эскадрильи истребителей", выглядят Издевательством! Всё ведь на плечи народа ложится!Может нам ещё и "6-й Флот" у Американцев прикупить, за счёт украинских налогоплптельщиков? А то, как противостоять рашенским подлодкам?Простите, сколько там триллионов долларов надо украинцам заплатить?На этой войне, гибнут украинцы, страдает украинское население а вот рашка и НАТО, как бы и зарабатывают.Зленский обещал остановить Войну!"Любому лоху"(не моё) ясно, что противостоять империи, у которой сотни истребителей, сотни кораблей и профицитный бюджет - в одиночку, Украина не в состоянии!"Моральна пiдтримка та Кредити" - это всё красиво, но нифига не существенно.Всё,".

Это хорошая идея тогда вопрос: зачем вы всё это здесь пишете?

Пишите жалобы Трампу, Меркель, Макрону.



А обещать остановить войну вынужден любой кандидат в Президенты, иначе шанс на избрание у него нулевой. После избрания каждый президент может толковать его по-своему, но в этом аспекте Зе - продолжатель политики папередника (с определенными нюансами, не касающимися основного требования РФ и наших глубоко озабоченных друзей - выполнения неприемлемых для нас пунктов Минских соглашений).



Насчет "планомерно истребляют" - скорее, нас пытаются вынудить на "добровольное" согласие войти в сферу интересов РФ с сохранением формальной независимости по примеру Беларуси. Это хорошая идеятогда вопрос: зачем вы всё это здесь пишете?Пишите жалобы Трампу, Меркель, Макрону.А обещать остановить войну вынужден любой кандидат в Президенты, иначе шанс на избрание у него нулевой. После избрания каждый президент может толковать его по-своему, но в этом аспекте Зе - продолжатель политики папередника (с определенными нюансами, не касающимися основного требования РФ и наших глубоко озабоченных друзей - выполнения неприемлемых для нас пунктов Минских соглашений).Насчет "планомерно истребляют" - скорее, нас пытаются вынудить на "добровольное" согласие войти в сферу интересов РФ с сохранением формальной независимости по примеру Беларуси. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17683 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2003 раз. Подякували: 2848 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 жов, 2020 17:49 pesikot написав: 5) Российские оккупанты готовятся к командно-штабным учениям в ОРДЛО - разведка

В «армейских корпусах» российских оккупационных войск завершается подготовка к командно-штабным учениям по территориальной обороне под руководством командующих корпусов

Спрашивается: о какой интеграции ОРДЛО может вообще идти речь? Спрашивается: о какой интеграции ОРДЛО может вообще идти речь? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17683 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2003 раз. Подякували: 2848 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6723672467256726 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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