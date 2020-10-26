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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:49
Спрашивается: о какой интеграции ОРДЛО может вообще идти речь?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:59
Starikan написав:
Спрашивается: о какой интеграции ОРДЛО может вообще идти речь?
Да не будет никакой интеграции. Там уже выросли люди другие.
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vano80
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Додано: Вів 27 жов, 2020 19:22
vano80 написав: Starikan написав:
Спрашивается: о какой интеграции ОРДЛО может вообще идти речь?
Да не будет никакой интеграции. Там уже выросли люди другие.
Никому здесь интеграция реальная не нужна, ни одной политической силе, кроме ОПЗЖ, даже ахметовскому Оппоблоку и Шарию она не нужна.
У всех рейтинги копеечные, если придёт электорат ОРДЛО, то ОПЗЖ будет самой крупной фракцией в Раде.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 19:23
vano80 написав: Starikan написав:
Спрашивается: о какой интеграции ОРДЛО может вообще идти речь?
Да не будет никакой интеграции. Там уже выросли люди другие.
Конечно, не будет, это давно и всем понятно. Даже меркелям-макронам.
Но положение обязывает забалтывать реальную ситуацию.
Меркели-макроны подписывали Минск и не могут дать задний ход, будет посмешище.
Фюрер всея Руси заинтересован в затягивании конфликта.
А какой президент Украины сможет отдать (хотя бы де-факто, а не де-юре) кемску волость?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Вів 27 жов, 2020 19:30
Забавно, посмотрел телеги одесских порошенковцев и майдановцев, вплоть до нацкорпуса.
Все плюются насчёт второго тура по мэру, ааааа, дожили придётся за эту лысую сволочь Труханова голосовать, придётся голосовать за этого ур**, но мобилизуемся, все идём голосовать за Труханова.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 19:33
Libo написав: Tegularius написав:
второе место Попова - это вероятные дебаты, эфиры, ненужные власти дискуссии в обществе. Любой другой кандидат во втором туре был бы приемлем, кроме этого.
Если по чесноку, то Попов должен был бы отбывать пожизненное за инициацию Майдана и за смерть десятков людей. Он напрасно вылез и напомнил о себе. Никто не забыт, ничто не забыто.
Ничего себе поворот.
Оказывается Попов инициировал майдан
А я думал студенты и протестующие сами собрались
А им немного Нуланд в качестве волонтера помогала печеньками.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 19:37
freeze написав:
Забавно, посмотрел телеги одесских порошенковцев и майдановцев, вплоть до нацкорпуса.
Все плюются насчёт второго тура по мэру, ааааа, дожили придётся за эту лысую сволочь Труханова голосовать, придётся голосовать за этого ур**, но мобилизуемся, все идём голосовать за Труханова.
Не-не-не.
Тут я уже не собираюсь идти, тем более уже начнутся холода на улице
У меня рука не поворачивается поставить какой-либо значок, даже не хочу рисовать никакой члено-образный рисунок, напротив их фамилий. Как будет - так и будет.
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