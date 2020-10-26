Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В «армейских корпусах» российских оккупационных войск завершается подготовка к командно-штабным учениям по территориальной обороне под руководством командующих корпусов
Спрашивается: о какой интеграции ОРДЛО может вообще идти речь?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan написав:Спрашивается: о какой интеграции ОРДЛО может вообще идти речь?
Да не будет никакой интеграции. Там уже выросли люди другие.
Никому здесь интеграция реальная не нужна, ни одной политической силе, кроме ОПЗЖ, даже ахметовскому Оппоблоку и Шарию она не нужна. У всех рейтинги копеечные, если придёт электорат ОРДЛО, то ОПЗЖ будет самой крупной фракцией в Раде.
Starikan написав: Спрашивается: о какой интеграции ОРДЛО может вообще идти речь?
Да не будет никакой интеграции. Там уже выросли люди другие.
Конечно, не будет, это давно и всем понятно. Даже меркелям-макронам. Но положение обязывает забалтывать реальную ситуацию. Меркели-макроны подписывали Минск и не могут дать задний ход, будет посмешище. Фюрер всея Руси заинтересован в затягивании конфликта. А какой президент Украины сможет отдать (хотя бы де-факто, а не де-юре) кемску волость?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
freeze написав:Забавно, посмотрел телеги одесских порошенковцев и майдановцев, вплоть до нацкорпуса.
Все плюются насчёт второго тура по мэру, ааааа, дожили придётся за эту лысую сволочь Труханова голосовать, придётся голосовать за этого ур**, но мобилизуемся, все идём голосовать за Труханова.
Не-не-не. Тут я уже не собираюсь идти, тем более уже начнутся холода на улице У меня рука не поворачивается поставить какой-либо значок, даже не хочу рисовать никакой члено-образный рисунок, напротив их фамилий. Как будет - так и будет.
Alex2007 написав:Ничего себе поворот. Оказывается Попов инициировал майдан А я думал студенты и протестующие сами собрались А им немного Нуланд в качестве волонтера помогала печеньками.
Но даже если подыграть адептам майдана, обвинив власть в его развитии - Попов то тут каким боком? Субординация силовиков построена исключительно по вертикалям своих ведомств вплоть до министров, Премьер-министра и Президента. Мэры городов и главы городских администраций для них вообще никто и зовут их никак