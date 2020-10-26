Додано: Вів 27 жов, 2020 20:23

Який сенс очікувати дива, виборцям? Але ж очікують, що хтось ляже під Рашку і буде мир

, хтось поверне ціни на газ до нуля і тому подібне. .

В смысле "ляже"? Всегда есть варианты, как остановить кровопролитие!Вопрос к Власти и умении договариваться!Ослу понятно, что на тотальную украинизацию, ни Крым ни ордло не пойдут, это равносильно - как весь Киев принудительно подвергнуть мусульманизации.Но, если Украина считает, что русские Крыма и ОРДЛО не украинцы, то увы... для присоединения Крыма к Украине, надо будет уничтожить 90 процентов населения Крыма и ОРДЛО!Вот Вам и основной ответ.Либо договариваться о том, что у них свои языки и герои, но законы и налоги Украины, либо строить высокую стену или -Возможна ли Победа над рашкой собственными силами? НАТО явно вписываться не будет, если что, ну кредиты дадут на оружие, которое нам же и продадут!Реально! Но, в такой войне, поляжет до 90 процентов населения Украины!Вот и вопрос к Вам! Вы лично, готовы, чтобы из 10-ти Ваших ближайших родственников, выжил кто-то один и это всё ради Победы над Путиным?Где НАТО? Где 6-й флот у берегов Крыма с ультиматумом путину?Где Союзники?А их нет, они там, где есть выгода, здесь выгоды нет.Несколько лет назад, в Украине была одна из самых дешевых электроэнергий в мире!АЭС работали и не только.Вы не думали, что именно через Высокие тарифы, набранные Властью и Олигархатом кредиты - отдаёт население?Так что, высокие цены на газ, низкая рождаемость, уничтожение предприятий, науки и образования, это не "дань современности" а простой план по "очистке Украины от украинцев"!Вас это устраивает?Видимо Вы - не украинец...