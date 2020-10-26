Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Их вырастили, притом - обоюдными законами. Вообще, все эти "ордло" - выгодны "кому-то". Пока гибнут украинцы, "кто-то" зарабатывает на поставках вооружений и пр. Зарабатывает как рашка так и нато, если что, ну и наши "свинарчуки" там тоже. Вот им и не выгодно окончание войны. Стало быть, война будет вечной, пока все не подохнем.
Они тут вообще не при делах, т.к. отстаивают Свои интересы! Вопрос в том, что очень многие здесь, озвучивают Поддержку Запада, которой - ну никак не видно! Кредиты выделять, чтобы потом с процентами забирать, это Бизнес а никакая не Поддержка.
А обещать остановить войну вынужден любой кандидат в Президенты, иначе шанс на избрание у него нулевой.
Точно! Кандидаты обещают, но исполнять обещанное - не собираются? Ну и какой смысл за них голосовать? Но, так как "мы" голосуем, видимо - "ми того вартi".
Востаннє редагувалось Replay в Вів 27 жов, 2020 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:Ничего себе поворот. Оказывается Попов инициировал майдан А я думал студенты и протестующие сами собрались А им немного Нуланд в качестве волонтера помогала печеньками.
Это в вашей руссосвинской парадигме народ бы***. У нас в Украине нет. У нас каждый по Конституции имеет право свободно высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. Студенты собрались высказать свое мнение. Мирно. Никого не трогали. Попов, как и.о. мэра, принял незаконное решение очистить Майдан и нарушить права студентов. Позвал гестаповцев Бекута, чем положил начало кровопролитию. Заслуживает народной кары.
ЗЫ И хватит это глупое про печеньки Нуланд. Не ради печенек Нуланд люди отдали свои жизни, а чтоб такое животное как ты имело шанс почувствовать себя человеком.
Replay написав:Точно! Кандидаты обещают, но исполнять обещанное - не собираются? Ну и какой смысл за них голосовать
Який сенс очікувати дива, виборцям? Але ж очікують, що хтось ляже під Рашку і буде мир, хтось поверне ціни на газ до нуля і тому подібне. Так що нема чого на дзеркало нарікати..., а краще купити губозакачувальну машинку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Никого не трогали. Попов, как и.о. мэра, принял незаконное решение очистить Майдан и нарушить права студентов.
Ходят слухи, что приказ разогнать студентов - отдавал не Попов, а "некто", пытающийся надавить на Януковича. Погуглите.
Не ради печенек Нуланд люди отдали свои жизни, а чтоб такое животное как ты имело шанс почувствовать себя человеком.
Увы, Человеком может почувствовать себя только Человек. Проще говоря, если "пролетарий Ваня" дорывается до Власти или там оружия, он ментально остаётся пролетарием и как и в 1917-м, будет строить "пролетарскую республику", с некоторым количеством Правильных Большевиков и "винтики в системе" остальные граждане.
Так что, получили мы олигархат, номенклатуру и бы***, которое ездит на зароботки, чтобы оплатить жизнь здесь.
Обращаю внимание, что Генеральная идея современного украинца, это получить ПМЖ в Польше, Чехии или Германии, забрать туда свою семью и забыть о всех революциях надолго, навсегда.
Т.е., уехав с Украины - "ты" сможешь почувствовать себя Человеком! Ну, или, если у тебя куча бабла(так везде, с баблом, ты Человек)!
На виборах депутатів обласних рад по всій країні "Слуга народу" отримала 327 мандатів з 1660 можливих (тобто 20%). При цьому партія "Європейська солідарність" отримала 269 мандатів (або 16%), Жёпоблок - 220 (13%), "Батьківщина" - 180 (10%), інші - менше 10%.
На виборах до райрад "Слуга народу" отримала по всій країні 908 мандатів з 5366 можливих (або 17%). На другому місці - ОПЗЖ, у якої 814 мандатів (або 15%), третє місце займає "Європейська солідарність" з 687 мандатами (13%).
З 1395 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) кандидати від "Слуги народу" "очолили 196 (тобто 15%). Найбільше голів ОТГ від" Слуги народу "- в Київській, Харківській (по 18 голів), Миколаївській і Сумській (по 17 голів) і Кіровоградській (15) областях. Представники "Слуги народу" очолили громади в кожній області.
ЗЫ Эти результаты продемонстрировали, что ваши дети никогда уже не станут рабами русского свинства и будут жить в свободной стране. ОПЗЖ - 13%. В основном выжившие из ума пенсы, родом из РСФСР, лодыри, пьянь, рвань, приехавашие на нашу землю без приглашения как оккупанты. До следующих выборов половина этой русской нечисти уже вымрет ... 13 : 2 = 6.
shapo написав: Леша Гончаренко уже в сторону ОПЗЖ реверансы делает.
возвращение в родную гавань?
Аби ляпнути:
на сторінці у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко.
«В Одеській області на моєму окрузі в Куяльницької ОТГ «Європейська Солідарність» виграла вибори, а кандидат від «ЄС» став главою ОТГ», – написав він. «Мій округ на виборах показав найбільшу підтримку «Європейської Солідарності» у всій Одеській області. Крім цього за попередніми підрахунками Куяльницьку ОТГ знову очолить наш кандидат Сергій Паламарчук. Це феноменальний результат. За даними опитувань, він отримав 51% голосів. Всього за «Європейську Солідарність» в цій громаді проголосувало 33% виборців – перше місце серед усіх партій», – також повідомив Олексій Гончаренко. «Дуже пишаюся своїм округом і їх відповідальним вибором. Рік тому місцеві жителі довірили мені представляти їхні інтереси в Раді. З тих пір ми дуже багато чого зробили: ремонт, а за фактом будівництво нової дороги Подольск-Балта, нові амбулаторії та Будинки культури, реконструкція Гарнізонного Будинку Офіцерів у Подольську, допомога медикам, підтримка талановитої молоді. Нам не все одно, як буде розвиватися північ Одеської області», – наголосив представник «Європейської Солідарності». https://eurosolidarity.org/2020/10/26/s ... odeshhyni/
Який сенс очікувати дива, виборцям? Але ж очікують, що хтось ляже під Рашку і буде мир
В смысле "ляже"? Всегда есть варианты, как остановить кровопролитие! Вопрос к Власти и умении договариваться! Ослу понятно, что на тотальную украинизацию, ни Крым ни ордло не пойдут, это равносильно - как весь Киев принудительно подвергнуть мусульманизации. Но, если Украина считает, что русские Крыма и ОРДЛО не украинцы, то увы... для присоединения Крыма к Украине, надо будет уничтожить 90 процентов населения Крыма и ОРДЛО! Вот Вам и основной ответ. Либо договариваться о том, что у них свои языки и герои, но законы и налоги Украины, либо строить высокую стену или - собственными силами победить московию! Возможна ли Победа над рашкой собственными силами? НАТО явно вписываться не будет, если что, ну кредиты дадут на оружие, которое нам же и продадут! Реально! Но, в такой войне, поляжет до 90 процентов населения Украины! Вот и вопрос к Вам! Вы лично, готовы, чтобы из 10-ти Ваших ближайших родственников, выжил кто-то один и это всё ради Победы над Путиным? Где НАТО? Где 6-й флот у берегов Крыма с ультиматумом путину? Где Союзники? А их нет, они там, где есть выгода, здесь выгоды нет.
, хтось поверне ціни на газ до нуля і тому подібне. .
Несколько лет назад, в Украине была одна из самых дешевых электроэнергий в мире! АЭС работали и не только. Вы никогда не думали, что высокие тарифы - это способ Налогообложения для Заробитчан и пр. фрилансеров? Вы не думали, что именно через Высокие тарифы, набранные Властью и Олигархатом кредиты - отдаёт население? Так что, высокие цены на газ, низкая рождаемость, уничтожение предприятий, науки и образования, это не "дань современности" а простой план по "очистке Украины от украинцев"! Вас это устраивает? Видимо Вы - не украинец...