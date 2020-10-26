Додано: Вів 27 жов, 2020 20:57

lapay написав: Така безперспективна дурня навіть цього не заслуговує. Така безперспективна дурня навіть цього не заслуговує.

C точки зрения закона - да, все было сделано "красиво". Но слуги не побеспокоились даже о том, чтобы участники схемы понесли хотя бы политическую ответственность. Фактовое дело тоже имеет смысл, будучи вопиющим и резонансным.А тем временем, Порошенко - триумфатор местных выборов. Не ОПЗЖ, не Шарий, имеющие весьма ограниченный территориальный "обиход", а Порошенко. Победа хоть и незаслуженная (за него все сделали зеленые, предав свой электорат, чтобы понравиться чужому), но символичная и значимая. В принципе, в 2019-м Зеленский тоже пришел к власти не своими стараниями, а "стараниями" ПорошенкоТак что счет 1:1, и дальше будет только интересней.Если в США президентом станет Байден, то Зеленскому стОит таки сильно волноваться - его рейтинг падает, а рейтинг Порошенко возвращается в регионах, где избиратель более активный, если не сказать отчаянный. А в 2004-м и 2014-м мы уже видели, что это может значить - немного внешней поддержки, много зашкваров действующей власти, и вуаля - майдан