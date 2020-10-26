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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 жов, 2020 20:26
Libo
Под решением стоит подпись этой мрази Попова и он персонально несет ответственность за это решение.
Попов - пешка в этой игре, он подписывает то, что ему дают. Не подпишешь, утопят.
Кстати, Зе - в подобной ситуации, как ходят слухи.
За него всё решают, он просто исполняет роль.
Разница между Поповым и Зе в том, что Зе - что-то обещал народу, Попов - ничего не обещал!
Востаннє редагувалось Replay
в Вів 27 жов, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:26
Представление о неконституционности внесли преимущественно депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За Жизнь", в том числе глава политсовета одноименной партии Виктор Медведчук, а также сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко.
Русские пидсвынки и вата за коррупцию.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:32
Replay написав:Libo
Под решением стоит подпись этой мрази Попова и он персонально несет ответственность за это решение.
Попов - пешка в этой игре, он подписывает то, что ему дают. Не подпишешь, утопят.
Если бы Попов был настоящим мужчиной, порядочным человеком и настоящим командиром (а он в прошлом офицер!), он никогда бы не подписал как ты говорищь то, что ему подосовывают. Нах мне такой мэр, который не думает своей головой? Ты понимал юридические последствия твоей подписи или ты идиот и тряпка?
Он должен сгореть в аду.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:37
Libo
Если бы Попов был настоящим мужчиной, порядочным человеком и настоящим командиром
Ну тогда, продолжаем!
Если бы "кто-то" был настоящим мужчиной, порядочным человеком и настоящим командиром, он бы никогда не подписал бы кредитную линию с МВФ на условиях повышения коммуналки, закрытия АЭС, уничтожения медицины, образования и пр.
И чего молчишь сейчас?
С точки зрения "того" законодательства, Попов тупо исполнял Приказы сверху. Вертикаль власти.
С точки зерния "нынешней" ситуации, наши "кто-то", тупо исполняют Приказы Сверху. Вертикаль Власти!
Разница только в том, что "кто-то" что-то обещал, Попов ничего, никому не обещал.
Я его не оправдываю, т.к. что при Кучме, что при Януковиче, что сейчас - работает Вертикаль Власти и все кто внизу, просто "лижут зад" тому, кто выше.
Востаннє редагувалось Replay
в Вів 27 жов, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:39
Replay написав:Libo
Если бы Попов был настоящим мужчиной, порядочным человеком и настоящим командиром
Ну тогда, продолжаем!
Если бы "кто-то" был настоящим мужчиной, порядочным человеком и настоящим командиром, он бы никогда не подписал бы кредитную линию с МВФ на условиях повышения коммуналки, закрытия АЭС, уничтожения медицины, образования и пр.
И чего молчишь сейчас?
Странная аналогия. Попов чем там рисковал, дефолтом и остальной фигней или его бы расстреляли за неподписание?
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vano80
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:42
vano80
Странная аналогия. Попов чем там рисковал, дефолтом и остальной фигней или его бы расстреляли за неподписание?
Сам бы расстрелялся.
Вы забыли, но был такой Гонгадзе, он типа власть критиковал, пропал где-то.
Ну а неисполнение Приказа сверху? Да погиб бы на охоте... в собстенном сортире, его бы дикий кабан порезал, как Кушнарёва...
Смешно читать.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:45
Replay написав:
В смысле "ляже"? Всегда есть варианты, как остановить кровопролитие!
Вопрос к Власти и умении договариваться!
Ослу понятно, что на тотальную украинизацию, ни Крым ни ордло не пойдут, это равносильно - как весь Киев принудительно подвергнуть мусульманизации.
Но, если Украина считает, что русские Крыма и ОРДЛО не украинцы, то увы... для присоединения Крыма к Украине, надо будет уничтожить 90 процентов населения Крыма и ОРДЛО!
В прямому - ляже. ОРДЛО само ніколи не приєднається, навіть якщо цього захоче Путін. Приєднати його можливо тільки силою, тільки тоді ніхто не буде заглядати в рота приєднаним і дивитись, в якій бік там дивиться язик.
А мир можна отримати і без фактичного приєднання - погодитись на умови Путіна, дати Лугандону право вєто на рішення України, і тому подібне, тобто "ляже".
Replay написав:
Несколько лет назад, в Украине была одна из самых дешевых электроэнергий в мире!
АЭС работали и не только.
Для промисловості була дорожче, з цього і була дотація пересічним. При ринкових відносинах такого бути не може, як і з газом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:49
Replay написав:
Если бы "кто-то" был настоящим мужчиной, порядочным человеком и настоящим командиром, он бы никогда не подписал бы кредитную линию с МВФ на условиях повышения коммуналки, закрытия АЭС, уничтожения медицины, образования и пр.
И чего молчишь сейчас?
С точки зрения "того" законодательства, Попов тупо исполнял Приказы сверху. Вертикаль власти.
С точки зерния "нынешней" ситуации, наши "кто-то", тупо исполняют Приказы Сверху. Вертикаль Власти!
Спорить нет смысла.
Для сведения: у мэра по вертикали сверху есть только народ. Президенту или премьеру он не подчиняется. Больше читай и работай над собой.
Тогда и поспорим.
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Libo
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:57
lapay написав:
Така безперспективна дурня навіть цього не заслуговує.
C точки зрения закона - да, все было сделано "красиво". Но слуги не побеспокоились даже о том, чтобы участники схемы понесли хотя бы политическую ответственность. Фактовое дело тоже имеет смысл, будучи вопиющим и резонансным.
А тем временем, Порошенко - триумфатор местных выборов. Не ОПЗЖ, не Шарий, имеющие весьма ограниченный территориальный "обиход", а Порошенко. Победа хоть и незаслуженная (за него все сделали зеленые, предав свой электорат, чтобы понравиться чужому
), но символичная и значимая. В принципе, в 2019-м Зеленский тоже пришел к власти не своими стараниями, а "стараниями" Порошенко
Так что счет 1:1, и дальше будет только интересней.
Если в США президентом станет Байден, то Зеленскому стОит таки сильно волноваться - его рейтинг падает, а рейтинг Порошенко возвращается в регионах, где избиратель более активный, если не сказать отчаянный. А в 2004-м и 2014-м мы уже видели, что это может значить - немного внешней поддержки, много зашкваров действующей власти, и вуаля - майдан
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 27 жов, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:58
Replay написав:vano80
Странная аналогия. Попов чем там рисковал, дефолтом и остальной фигней или его бы расстреляли за неподписание?
Сам бы расстрелялся.
Вы забыли, но был такой Гонгадзе, он типа власть критиковал, пропал где-то.
Ну а неисполнение Приказа сверху? Да погиб бы на охоте... в собстенном сортире, его бы дикий кабан порезал, как Кушнарёва...
Смешно читать.
И что там попов так критиковал и кому он мог помешать? Взял бы больничный или еще что. Да только будущее свое он по другому видел и страдать за фигню всякую, зачем ему.
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vano80
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