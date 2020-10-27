Додано: Вів 27 жов, 2020 22:13

Приєднати його можливо тільки силою, тільки тоді ніхто не буде заглядати в рота приєднаним і дивитись, в якій бік там дивиться язик.

Для промисловості була дорожче, з цього і була дотація пересічним. При ринкових відносинах такого бути не може, як і з газом.

Когда в 1939-м к Украине присоединили Западные областя, то это было "актом агрессии со стороны СССР" по отношению к местному населению и получили партизанскую войну!Хотя большевики кричали про Воссоединение!Согласны?Повторяю.Если же не учитывая интересы местного населения ОРДЛО, воссоединять силой(как Вы пишите) эти территории, то не думаете ли Вы, что Украина получит донецких террористов в своём составе и соответственно, надо будет жестоко зачищать местное население, строить концлагеря, газовые камеры?В итоге получаем, что восоединить ОРДЛО с Украиной, можно лишь только при условии отказа от тотальной украинизации, героизации УПА и пр. учёта интересов местного населения, чтоВ тоже время, если Вы не поняли, но экономическая ситуация в Украине - критическая и продолжение активных боевых действий на Востоке, чревато дальнейшим падением уровня жизни по всей Украине!Себестоимость электроэнергии с АЭС -намного ниже, чем все эти "солнечные и пр."Разговоры об "опасности" - это разговоры о Некомпетентности, особенно на фоне требований Вернуть Украине ядерное оружие!Вероятность того, что террористы запустят ракету выше, нежели то, что террористы устроят аварию на АЭС!Во Франции куча АЭС.Требования о закрытии в Украине АЭС - выдвинул МВФ. Думаю, цель одна, уничтожить тяжелое машиностроение и промышленность, которая в Украине энергоёмкая и привысоких ценах на энергоносители, Украина будет вынуждена экспортировать Сырье и Рабов!Касаемо газа, есть свой газ, но его не считают населению.Интересно, почему так? Почему простой Украинец, не главное для Власти?Почему для Власти -важен Кредит МВФ, Интересы Олигарха, Интересы Транснациолнальной Коропорации и пр.?