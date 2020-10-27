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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 жов, 2020 21:17
zРадио написав:
А тем временем, Порошенко - триумфатор местных выборов. Не ОПЗЖ, не Шарий, имеющие весьма ограниченный территориальный "обиход",
1 Чи не ти тут розповідав останніх пару місяців що рейтинги Шарія ростуть і він та сила яка покаже кузькіну мать?
2 Може хоч зараз до тебе дійде
Країною керує не Порошенко чи Зеленський...
країною керує населення.
Тобто населення будучи більше чи менше зазомбованим - все одно робить висновки з ким йому краще.
А порівняти вчора з сьогодні наприклад
Ющенко-Янукович-Порошенко-Зеленський
щоб побачити що при Ющенку було краще ніж при Януковичу
А при Порошенко краще ніж при Януковичу/Зеленському - знайти спільні риси між Ющенком/Порошенко і побачити що це - шлях в Європу , Янукович-це шлях в банду, Зеленський-нашим і вашим
Шарій-звіздобол на пару з дубінським і лещенком з наємами
Отже тепер вибір населення в майбутньому хлч і буде коливатись ,але все сильніше і сильніше буде вплив євровектору
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:33
budivelnik написав:
1 Чи не ти тут розповідав останніх пару місяців що рейтинги Шарія ростуть і він та сила яка покаже кузькіну мать?
Не я. Я Шария перестал смотреть (и вспоминать о нем, соответственно) еще когда тот поставил карьеру политика выше работы журналиста
budivelnik написав:
2 Може хоч зараз до тебе дійде
Країною керує не Порошенко чи Зеленський...
країною керує населення.
Тобто населення будучи більше чи менше зазомбованим - все одно робить висновки з ким йому краще.
Бла-бла-бла... Бедные на содержание мысли можешь не изливать передо мной
budivelnik написав:
А порівняти вчора з сьогодні наприклад
Ющенко-Янукович-Порошенко-Зеленський
щоб побачити що при Ющенку було краще ніж при Януковичу
А при Порошенко краще ніж при Януковичу/Зеленському - знайти спільні риси між Ющенком/Порошенко і побачити що це - шлях в Європу , Янукович-це шлях в банду, Зеленський-нашим і вашим
В каких показателях можно измерить твое "лучше"? Я уже давно говорю о том, что необходимо выставить KPI, по которым можно отслеживать прогресс. Пусть он имеет формальное название "движение в Европу" - я не против, это форма, а содержание не оговорено. С моей точки зрения, намеренно. Чтобы легче петлять было. Ты под движением в ЕС можешь понимать риторику "геть від Москви" и армовир, кто-то другой - открытые границы, кто-то третий - динамику располагаемых доходов
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:45
Starikan написав:
Меркели-макроны подписывали Минск и не могут дать задний ход, будет посмешище.
а что им может помешать? например Штаймаер в феврале 2014 тоже что-то подписывал, но потом "молчал в тряпочку"...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:45
zРадио написав:
Я уже давно говорю о том, что необходимо выставить KPI, по которым можно отслеживать прогресс. Пусть он имеет формальное название "движение в Европу" - я не против, это форма, а содержание не оговорено
Давно вже зроблено - план виконання Асоціації, який почав буксувати ще при Порошенко, а зараз ще більше йде відставання від плану.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:49
а что Европе уже не нужна дешёвая рабочая сила?...
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Додано: Вів 27 жов, 2020 22:02
lapay написав: zРадио написав:
Я уже давно говорю о том, что необходимо выставить KPI, по которым можно отслеживать прогресс. Пусть он имеет формальное название "движение в Европу" - я не против, это форма, а содержание не оговорено
Давно вже зроблено - план виконання Асоціації, який почав буксувати ще при Порошенко, а зараз ще більше йде відставання від плану.
Ты не читал Соглашение об Ассоциации - признайся ) Потому что если бы читал, понимал бы, что это вообще
не про движение в ЕС. Соответственно, и план выполнения - не индикатор прогресса. СА, в том числе политическое наряду с экономической, есть даже у таких стран как Чили и Ливан!
Хочешь отслеживать прогресс программ внешнего сотрудничества - бога ради. Но не называй их тем, чем они не являются. Ну и если нравится наблюдать как политики соревнуются в болтологии, при ком Украина "швидше крокує до Європи" - тоже ок. Я при этом жертвой избирательных технологий быть не желаю и призываю бороться за установление системы ключевых показателей, которые нельзя извратить, и, соответственно, которые показывают реальный прогресс, а не политическую пропаганду о нем
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zРадио
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Додано: Вів 27 жов, 2020 22:12
zРадио написав:
Ты не читал Соглашение об Ассоциации - признайся ) Потому что если бы читал, понимал бы, что это вообще не про движение в ЕС. Соответственно, и план выполнения - не индикатор прогресса. СА, в том числе политическое наряду с экономической, есть даже у таких стран как Чили и Ливан!
Чили чи Ливан ніколи не приймуть в ЄС, бо географічно вони не в Європі. Невже треба розжовувати шкільну географію?
ЄС дало нам конкретне завдання - виконайте план по Асоціації, синхронізуйте законодавство, тарифи і мита, реформуйте судову систему, антикорупційні органи, тоді отримаєте вільний ринок, інвестиції, а вже потім - членство в ЄС і дотації. От як раз останнє, про яке так мріють ватани, буде дуже і дуже не швидко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 22:13
lapay
Приєднати його можливо тільки силою, тільки тоді ніхто не буде заглядати в рота приєднаним і дивитись, в якій бік там дивиться язик.
Когда в 1939-м к Украине присоединили Западные областя, то это было "актом агрессии со стороны СССР" по отношению к местному населению и получили партизанскую войну!
Хотя большевики кричали про Воссоединение!
Согласны?
Повторяю.
Если же не учитывая интересы местного населения ОРДЛО, воссоединять силой(как Вы пишите) эти территории, то не думаете ли Вы, что Украина получит донецких террористов в своём составе и соответственно, надо будет жестоко зачищать местное население, строить концлагеря, газовые камеры?
В итоге получаем, что восоединить ОРДЛО с Украиной, можно лишь только при условии отказа от тотальной украинизации, героизации УПА и пр. учёта интересов местного населения, что нереально в принципе!
В тоже время, если Вы не поняли, но экономическая ситуация в Украине - критическая и продолжение активных боевых действий на Востоке, чревато дальнейшим падением уровня жизни по всей Украине!Польше, если не ошибаюсь, Запад простил долги, в своё время. Украине -никто, ничего не прощает, хотя Украина воюет с Россией а не Польша!!!
Для промисловості була дорожче, з цього і була дотація пересічним. При ринкових відносинах такого бути не може, як і з газом.
Себестоимость электроэнергии с АЭС -намного ниже, чем все эти "солнечные и пр."
Разговоры об "опасности" - это разговоры о Некомпетентности, особенно на фоне требований Вернуть Украине ядерное оружие!
Вероятность того, что террористы запустят ракету выше, нежели то, что террористы устроят аварию на АЭС!
Во Франции куча АЭС.
Требования о закрытии в Украине АЭС - выдвинул МВФ. Думаю, цель одна, уничтожить тяжелое машиностроение и промышленность, которая в Украине энергоёмкая и привысоких ценах на энергоносители, Украина будет вынуждена экспортировать Сырье и Рабов!
Касаемо газа, есть свой газ, но его не считают населению.
Интересно, почему так? Почему простой Украинец, не главное для Власти?
Почему для Власти -важен Кредит МВФ, Интересы Олигарха, Интересы Транснациолнальной Коропорации и пр.?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 22:22
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 27 жов, 2020 22:24
Replay написав:
Если же не учитывая интересы местного населения ОРДЛО, воссоединять силой(как Вы пишите) эти территории, то не думаете ли Вы, что Украина получит донецких террористов в своём составе и соответственно, надо будет жестоко зачищать местное население, строить концлагеря, газовые камеры?
В итоге получаем, что восоединить ОРДЛО с Украиной, можно лишь только при условии отказа от тотальной украинизации, героизации УПА и пр. учёта интересов местного населения, что нереально в принципе!
До того часу, як їх будуть приєднувати, вони вже наїдяться руського міру по вінця. В нас багато терористів в Слов'янську чи Маріуполі?
Приєднати їх можна тільки силою. Хто захоче залишитись (більшість), будуть мовчки жити, хай і з дулею в кишені, а замазані здриснуть.
Replay написав:
Во Франции куча АЭС.
Требования о закрытии в Украине АЭС - выдвинул МВФ. Думаю, цель одна, уничтожить тяжелое машиностроение и промышленность, которая в Украине энергоёмкая и привысоких ценах на энергоносители, Украина будет вынуждена экспортировать Сырье и Рабов!
Нові АЕС практично ніде не будуть. Дешева електроенергія АЕС міф, якщо врахувати витрати на закриття і деактивацію території, плюс можливі катастрофи. Все одно поступово буде перехід на інші джерела енергії, вуглецево нейтральні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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