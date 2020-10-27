Наедятся?
Факт:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:31
lapay
Наедятся?
Факт:
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:33
Re: Політичні дискусії
Печально не це, а те що зелені остаточно ляжуть під олігархів і повністю зупинять єврореформи. Олігархам чесні європейські правила не потрібні.
От поспостерігайте за олігархічними каналами - на Інтері про дешевий газ і електрику, на ІCTV і 1+1 про дешеву електроенергію, на Україні про важку працю шахтарів і стабільне постачання електроенергії (треба підвищувати ціну на електрику), і тільки на каналах Порошенка ні слова про ціну на цукор чи какао-боби.
Совкова сировинна база скорочується семимільними кроками, олігархи тільки на ній і вміють заробляти, тому боротьба пауків в банці загострюється з кожним днем. І вони зжеруть коміка, який тримався тільки на своєму високому рейтингу.
Вибори показали, що рейтинга вже нема, тому у Зеленського вже немає реальної влади, він здувся і почне продаватись павукам направо і наліво.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:37
Повернулись ті, хто втікав від війни, а не від руського міру, в кого там залишилось житло. Вони точно не стануть терористами, після визволення від окупації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:40
при этом в мире 55 реакторов находятся в стадии сооружения...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:44
Re: Політичні дискусії
Багато з них вже не можуть добудувати по 40 років, мабуть тому, що рептілоїди не хочуть самої дешевої електроенергії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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