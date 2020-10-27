RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6728672967306731>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:31

lapay
Наедятся?

Факт:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1899428- ... i-reznikov
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23310
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1940 раз.
Подякували: 3243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:33

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Печально одно.
Печально, что ближайшие выборы будут только через ТРИ с ПОЛОВИНОЙ года, итить, тоска зелёная, такой скучный кусок жизни впереди

Печально не це, а те що зелені остаточно ляжуть під олігархів і повністю зупинять єврореформи. Олігархам чесні європейські правила не потрібні.
От поспостерігайте за олігархічними каналами - на Інтері про дешевий газ і електрику, на ІCTV і 1+1 про дешеву електроенергію, на Україні про важку працю шахтарів і стабільне постачання електроенергії (треба підвищувати ціну на електрику), і тільки на каналах Порошенка ні слова про ціну на цукор чи какао-боби. :)
Совкова сировинна база скорочується семимільними кроками, олігархи тільки на ній і вміють заробляти, тому боротьба пауків в банці загострюється з кожним днем. І вони зжеруть коміка, який тримався тільки на своєму високому рейтингу.
Вибори показали, що рейтинга вже нема, тому у Зеленського вже немає реальної влади, він здувся і почне продаватись павукам направо і наліво.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10938
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:37

  detroytred написав:lapay
Наедятся?

Факт:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1899428- ... i-reznikov

Повернулись ті, хто втікав від війни, а не від руського міру, в кого там залишилось житло. Вони точно не стануть терористами, після визволення від окупації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10938
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:40

  lapay написав:Нові АЕС практично ніде не будуть.

при этом в мире 55 реакторов находятся в стадии сооружения... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5095
З нами з: 06.08.08
Подякував: 268 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:44

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:при этом в мире 55 реакторов находятся в стадии сооружения...

Багато з них вже не можуть добудувати по 40 років, мабуть тому, що рептілоїди не хочуть самої дешевої електроенергії. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10938
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:46

  lapay написав:Чили чи Ливан ніколи не приймуть в ЄС, бо географічно вони не в Європі. Невже треба розжовувати шкільну географію?


Ухахахах. А Грузия тоже чисто географически не попадет в ЕС? :mrgreen: А ведь у нее точно такой же набор соглашений с ЕС, как у нас! Карл, абсолютно идентичный! Ты хоть понимаешь размер глупостей, которые несешь?

  lapay написав:ЄС дало нам конкретне завдання


Дали задание, чтобы украинцы жили лучше? :lol: Или все-таки чтобы собственные интересы продвигать? Я то, грешным делом, считал, что наше благосостояние - наша проблема и задача. А оно, оказывается, слушай чужих дядей, и будешь здоровым, счастливым и богатым. Еще один мега-перл дня. Так что там с прогрессом - который нас приведет в ЕС, а не европейского производителя к нам? :D Ответ будет, или не дождусь?

  lapay написав:От як раз останнє, про яке так мріють ватани, буде дуже і дуже не швидко.


Ти диви - і тут ватани не дають жити :) По-моему, это именно ты ждешь благодати сверху, а те, кого ты считаешь ватанами, устали уже твердить, что на блюдечке никто ничего, кроме счета на оплату, не принесет...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7993
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 3287 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:48

  Тракторист написав:
  Schmit написав:Конституційний суд скасував антикорупційну реформу
Ну все, выборы закончились, власти можно перестать прикидываться антикоррупционерами, объединятся с опзжопниками и переходить к полному реваншу.
Ждем отмены безвиза.

а что Европе уже не нужна дешёвая рабочая сила?... ;)

Дешёвая рабочая сила ездит по рабочим визам. Безвиз не дает права работать. Пора бы уже это усвоить.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:50

  lapay написав:
  Тракторист написав:при этом в мире 55 реакторов находятся в стадии сооружения...

Багато з них вже не можуть добудувати по 40 років, мабуть тому, що рептілоїди не хочуть самої дешевої електроенергії. :)

по 40 лет строят только в Украине... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5095
З нами з: 06.08.08
Подякував: 268 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:52

  Schmit написав:
  Тракторист написав:
  Schmit написав:Конституційний суд скасував антикорупційну реформу
Ну все, выборы закончились, власти можно перестать прикидываться антикоррупционерами, объединятся с опзжопниками и переходить к полному реваншу.
Ждем отмены безвиза.

а что Европе уже не нужна дешёвая рабочая сила?... ;)

Дешёвая рабочая сила ездит по рабочим визам. Безвиз не дает права работать. Пора бы уже это усвоить.

безвиз упрощает поиск работы и получение рабочей визы...

кроме того во многих Европейских странах на сезонные работы прекрасно берут рабочую силу без рабочих виз...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5095
З нами з: 06.08.08
Подякував: 268 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:57

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ухахахах. А Грузия тоже чисто географически не попадет в ЕС?

Точно географії не знаєш. Грузія в Східній Європі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B5%D1%8E
  zРадио написав:Дали задание, чтобы украинцы жили лучше? :lol: Или все-таки чтобы собственные интересы продвигать? Я то, грешным делом, считал, что наше благосостояние - наша проблема и задача. А оно, оказывается, слушай чужих дядей, и будешь здоровым, счастливым и богатым.

На це питання влучно відповів Микола Вересень: Коли американці, після війни, зайшли в Європу, то сказали "окупованим" країнам - робіть так і так, і будете таким ж багатими, як і ми. Зараз старі країни ЄС кажуть кандидатам в ЄС - робіть так і так (як колись це робили американці), і будете такими ж багатими, як і ми. Не хочете робити - не будете.
  zРадио написав:Ти диви - і тут ватани не дають жити :) По-моему, это именно ты ждешь благодати сверху, а те, кого ты считаешь ватанами, устали уже твердить, что на блюдечке никто ничего, кроме счета на оплату, не принесет..

Вони не заважають, вони ниють - а де кредити, дотації, списання боргів, як Польщі? Тільки забувають, що для цього Польща чи Прибалтика, зробили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10938
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6728672967306731>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.