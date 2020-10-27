Наедятся?
Факт:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:31
lapay
Наедятся?
Факт:
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:33
Re: Політичні дискусії
Печально не це, а те що зелені остаточно ляжуть під олігархів і повністю зупинять єврореформи. Олігархам чесні європейські правила не потрібні.
От поспостерігайте за олігархічними каналами - на Інтері про дешевий газ і електрику, на ІCTV і 1+1 про дешеву електроенергію, на Україні про важку працю шахтарів і стабільне постачання електроенергії (треба підвищувати ціну на електрику), і тільки на каналах Порошенка ні слова про ціну на цукор чи какао-боби.
Совкова сировинна база скорочується семимільними кроками, олігархи тільки на ній і вміють заробляти, тому боротьба пауків в банці загострюється з кожним днем. І вони зжеруть коміка, який тримався тільки на своєму високому рейтингу.
Вибори показали, що рейтинга вже нема, тому у Зеленського вже немає реальної влади, він здувся і почне продаватись павукам направо і наліво.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:37
Повернулись ті, хто втікав від війни, а не від руського міру, в кого там залишилось житло. Вони точно не стануть терористами, після визволення від окупації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:40
при этом в мире 55 реакторов находятся в стадии сооружения...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:44
Re: Політичні дискусії
Багато з них вже не можуть добудувати по 40 років, мабуть тому, що рептілоїди не хочуть самої дешевої електроенергії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:46
Ухахахах. А Грузия тоже чисто географически не попадет в ЕС? А ведь у нее точно такой же набор соглашений с ЕС, как у нас! Карл, абсолютно идентичный! Ты хоть понимаешь размер глупостей, которые несешь?
Дали задание, чтобы украинцы жили лучше? Или все-таки чтобы собственные интересы продвигать? Я то, грешным делом, считал, что наше благосостояние - наша проблема и задача. А оно, оказывается, слушай чужих дядей, и будешь здоровым, счастливым и богатым. Еще один мега-перл дня. Так что там с прогрессом - который нас приведет в ЕС, а не европейского производителя к нам? Ответ будет, или не дождусь?
Ти диви - і тут ватани не дають жити По-моему, это именно ты ждешь благодати сверху, а те, кого ты считаешь ватанами, устали уже твердить, что на блюдечке никто ничего, кроме счета на оплату, не принесет...
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:48
Дешёвая рабочая сила ездит по рабочим визам. Безвиз не дает права работать. Пора бы уже это усвоить.
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:50
по 40 лет строят только в Украине...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:52
безвиз упрощает поиск работы и получение рабочей визы...
кроме того во многих Европейских странах на сезонные работы прекрасно берут рабочую силу без рабочих виз...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:57
Re: Політичні дискусії
Точно географії не знаєш. Грузія в Східній Європі.
На це питання влучно відповів Микола Вересень: Коли американці, після війни, зайшли в Європу, то сказали "окупованим" країнам - робіть так і так, і будете таким ж багатими, як і ми. Зараз старі країни ЄС кажуть кандидатам в ЄС - робіть так і так (як колись це робили американці), і будете такими ж багатими, як і ми. Не хочете робити - не будете.
Вони не заважають, вони ниють - а де кредити, дотації, списання боргів, як Польщі? Тільки забувають, що для цього Польща чи Прибалтика, зробили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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