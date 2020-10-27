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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6728672967306731

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 22:58

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:по 40 лет строят только в Украине.

Україна ще не входить в США.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:00

  Тракторист написав:
  Schmit написав:
  Тракторист написав:а что Европе уже не нужна дешёвая рабочая сила?... ;)

Дешёвая рабочая сила ездит по рабочим визам. Безвиз не дает права работать. Пора бы уже это усвоить.

безвиз упрощает поиск работы и получение рабочей визы...

кроме того во многих Европейских странах на сезонные работы прекрасно берут рабочую силу без рабочих виз...

Сезонных "на трускавки" пустят без виз на месяц, больше и не надо. Остальные будут отставивать очереди под посольствами и платить за визы. Но я же знаю, как вы любите очереди, ведь это напоминает вам сесер.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:09

  lapay написав:Точно географії не знаєш. Грузія в Східній Європі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B5%D1%8E


Я географию знаю уж точно не хуже тебя. Европа на Востоке и Уральскими горами заканчивается. Так что РФ тоже возьмут в ЕС? :mrgreen: Сам же выбираешь зашкварные аргументы, никто тебя за язык не тянет.

А возвращаясь к перспективам Грузии - на карту ЕС, а не географической Европы, посмотри, и все сразу станет понятно! Особенно, с учетом контроля Черного моря Турцией и РФ...

  lapay написав:На це питання влучно відповів Микола Вересень: Коли американці, після війни, зайшли в Європу, то сказали "окупованим" країнам - робіть так і так, і будете таким ж багатими, як і ми. Зараз старі країни ЄС кажуть кандидатам в ЄС - робіть так і так (як колись це робили американці), і будете такими ж багатими, як і ми. Не хочете робити - не будете.


Вересень это сказал потому что такой же необразованный как ты! У стран Европы, быстро поднявшихся после ВМВ, внутренний человеческий потенциал огромный. Многие века! Собственно, выходцы из них США и построили ) Так, к слову...

В Афганистан и Ирак американцы тоже приходили. И че? Вот тебе другая сторона вопроса. Хорошо в мире живут только те, кто сам себя организовал и ставит собственный интерес в приоритет! Запомни это, или всю жизнь будешь ждать подачек извне
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:23

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А возвращаясь к перспективам Грузии - на карту ЕС, а не географической Европы, посмотри, и все сразу станет понятно! Особенно, с учетом контроля Черного моря Турцией и РФ...

РФ і Балтійське море "контролює", країнам Балтії це не заважає. Так що не тринди, про перспективи Грузії чи України.
  zРадио написав:Вересень это сказал потому что такой же необразованный как ты! У стран Европы, быстро поднявшихся после ВМВ, внутренний человеческий потенциал огромный. Многие века! Собственно, выходцы из них США и построили ) Так, к слову...

Та ти шо? Видно, Південна Корея теж була багата і заснувала США.
  zРадио написав:В Афганистан и Ирак американцы тоже приходили. И че? Вот тебе другая сторона вопроса. Хорошо в мире живут только те, кто сами себя "сделали"! Запомни это, или всю жизнь будешь ждать подачек извне

Афганістан і Ірак не роблять те, що їм радять, як і Туреччина, зараз. Ти взагалі не шариш у світовій політиці і економіці.
Слухняним учням дають все, що треба для щастя - відкривають ринки і дають роботу/інвестиції, якщо держава забезпечить стабільність і верховенство права.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:38

lapay

манипуляция на манипуляции. Говорит о Европе, когда его макаешь в лужу, перескакивает на Корею. Дальше откровенно врет о том, что кто-то добровольно отказывается от помощи, которую ему предоставляют, но забывает при этом, что Украина уже 7-й год беспрекословно выполняет все, что от нее требуют, и при этом лишь сокращает свое производство, рабочие места, население, системы образования и здравоохранения, а наращивает - долг и импорт из "стран-наставниц".

Запомни, есть лишь два типа подражателей успешным:
- первые, чей кумир, например, Майк Тайсон, бегают по утрам, записываются на секцию бокса, начинают правильно питаться и долго тренироваться;
- и вторые, кто просто делает татуировку в пол-морды, как у него.

Так вот ты - типичный второй. Да что там ты - большинство пересичных такие. Для вас перемога - это декларативно записать в Конституцию, что мы идем в Европу (та самая татуировка), не делая при этом ничего для того, чтобы жить как европейцы, даже у себя дома, в подъезде, на улице... Поэтому как страна и пасем задних...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:46

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:манипуляция на манипуляции. Говорит о Европе, когда его макаешь в лужу,

Шо ти там макаєш і куди? Навіть не знаєш, що Грузія в Європі.
  zРадио написав:но забывает при этом, что Украина уже 7-й год беспрекословно выполняет все, что от нее требуют, и при этом лишь сокращает свое производство, рабочие места, население, системы образования и здравоохранения, а наращивает - долг и импорт из "стран-наставниц".

Спитай у прибалтів, що вони робили в дев'яності, щоб стати членом ЄС. Наш торгівельний баланс з ЄС покращується щорічно. Так що не тринди. І доларові зарплати, як при вічнолегитимним, який тільки те і наращував, шо валовий зовнішній борг.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:01

  zРадио написав:
Я географию знаю уж точно не хуже тебя. Европа на Востоке и Уральскими горами заканчивается. Так что РФ тоже возьмут в ЕС? :mrgreen:


Географию знаешь, а историю нет.
Слышал о "Европе от Лисабона до Владивостока"?
Так вот, в начале 90-х европейцы осторожно предлагали Ельцину постепенно двигаться в сторону ЕС, авось и получится. Российская элита резко отказалась от идеи, типа мы слишком большие и великие быть частью чего-то. Макрон недавно повторил эту формулу - "Европа от Лисабона до Владивостока", с намеком ...
Но Путин выбрал для России дорогу в небытиё и ад. :?
Так что к краю Европы во Владивостоке мир готов. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:03

  lapay написав:Спитай у прибалтів, що вони робили в дев'яності, щоб стати членом ЄС. Наш торгівельний баланс з ЄС покращується щорічно. Так що не тринди. І доларові зарплати, як при вічнолегитимним, який тільки те і наращував, шо валовий зовнішній борг.


Странно ты себя ведешь - говорю же не ври, не проходит это со мной. Я слишком интересующийся человек для этого )) А сажать лжецов и незнаек по лужам - так вообще своего рода спорт :D Европейцы доят нас, как бабка единственную козу! А последний их запрет нам поддерживать собственное машиностроение в сфере госзакупок (Карл, закупок из бюджета Украины!) - вообще элемент экономической войны!

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/10/139.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/125.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:13

zРадио
Рік ще не закінчився. Ти давай, порівнюй з 2013, по рокам, раз тобі Асоціація дихати не дає.
https://www.slovoidilo.ua/2020/05/08/in ... otyry-roky
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:18

  Libo написав:
Географию знаешь, а историю нет.
Слышал о "Европе от Лисабона до Владивостока"?
Так вот, в начале 90-х европейцы осторожно предлагали Ельцину постепенно двигаться в сторону ЕС, авось и получится. Российская элита резко отказалась от идеи, типа мы слишком большие и великие быть частью чего-то. Макрон недавно повторил эту формулу - "Европа от Лисабона до Владивостока", с намеком ...
Но Путин выбрал для России дорогу в небытиё и ад. :?
Так что к краю Европы во Владивостоке мир готов. :idea:


И как это свидетельствует о том, что я якобы об этом не знаю? РФ не возьмут в ЕС и потому что она туда не хочет, и потому что она не соответсвует его ценностям. Максимум, о чем говорила Меркель (Макрон позже подхватил) - это зона свободной торговли. Ты и сам, уверен, не очень представляешь себе российских чиновников в ЕК, депутатов в ЕП, судей в ЕСПЧ... ага...
zРадио
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