Україна ще не входить в США.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 жов, 2020 22:58
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 27 жов, 2020 23:00
Сезонных "на трускавки" пустят без виз на месяц, больше и не надо. Остальные будут отставивать очереди под посольствами и платить за визы. Но я же знаю, как вы любите очереди, ведь это напоминает вам сесер.
Додано: Вів 27 жов, 2020 23:09
Я географию знаю уж точно не хуже тебя. Европа на Востоке и Уральскими горами заканчивается. Так что РФ тоже возьмут в ЕС? Сам же выбираешь зашкварные аргументы, никто тебя за язык не тянет.
А возвращаясь к перспективам Грузии - на карту ЕС, а не географической Европы, посмотри, и все сразу станет понятно! Особенно, с учетом контроля Черного моря Турцией и РФ...
Вересень это сказал потому что такой же необразованный как ты! У стран Европы, быстро поднявшихся после ВМВ, внутренний человеческий потенциал огромный. Многие века! Собственно, выходцы из них США и построили ) Так, к слову...
В Афганистан и Ирак американцы тоже приходили. И че? Вот тебе другая сторона вопроса. Хорошо в мире живут только те, кто сам себя организовал и ставит собственный интерес в приоритет! Запомни это, или всю жизнь будешь ждать подачек извне
Додано: Вів 27 жов, 2020 23:23
Re: Політичні дискусії
РФ і Балтійське море "контролює", країнам Балтії це не заважає. Так що не тринди, про перспективи Грузії чи України.
Та ти шо? Видно, Південна Корея теж була багата і заснувала США.
Афганістан і Ірак не роблять те, що їм радять, як і Туреччина, зараз. Ти взагалі не шариш у світовій політиці і економіці.
Слухняним учням дають все, що треба для щастя - відкривають ринки і дають роботу/інвестиції, якщо держава забезпечить стабільність і верховенство права.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 27 жов, 2020 23:38
lapay
манипуляция на манипуляции. Говорит о Европе, когда его макаешь в лужу, перескакивает на Корею. Дальше откровенно врет о том, что кто-то добровольно отказывается от помощи, которую ему предоставляют, но забывает при этом, что Украина уже 7-й год беспрекословно выполняет все, что от нее требуют, и при этом лишь сокращает свое производство, рабочие места, население, системы образования и здравоохранения, а наращивает - долг и импорт из "стран-наставниц".
Запомни, есть лишь два типа подражателей успешным:
- первые, чей кумир, например, Майк Тайсон, бегают по утрам, записываются на секцию бокса, начинают правильно питаться и долго тренироваться;
- и вторые, кто просто делает татуировку в пол-морды, как у него.
Так вот ты - типичный второй. Да что там ты - большинство пересичных такие. Для вас перемога - это декларативно записать в Конституцию, что мы идем в Европу (та самая татуировка), не делая при этом ничего для того, чтобы жить как европейцы, даже у себя дома, в подъезде, на улице... Поэтому как страна и пасем задних...
Додано: Вів 27 жов, 2020 23:46
Re: Політичні дискусії
Шо ти там макаєш і куди? Навіть не знаєш, що Грузія в Європі.
Спитай у прибалтів, що вони робили в дев'яності, щоб стати членом ЄС. Наш торгівельний баланс з ЄС покращується щорічно. Так що не тринди. І доларові зарплати, як при вічнолегитимним, який тільки те і наращував, шо валовий зовнішній борг.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 28 жов, 2020 00:01
Географию знаешь, а историю нет.
Слышал о "Европе от Лисабона до Владивостока"?
Так вот, в начале 90-х европейцы осторожно предлагали Ельцину постепенно двигаться в сторону ЕС, авось и получится. Российская элита резко отказалась от идеи, типа мы слишком большие и великие быть частью чего-то. Макрон недавно повторил эту формулу - "Европа от Лисабона до Владивостока", с намеком ...
Но Путин выбрал для России дорогу в небытиё и ад.
Так что к краю Европы во Владивостоке мир готов.
Додано: Сер 28 жов, 2020 00:03
Странно ты себя ведешь - говорю же не ври, не проходит это со мной. Я слишком интересующийся человек для этого )) А сажать лжецов и незнаек по лужам - так вообще своего рода спорт Европейцы доят нас, как бабка единственную козу! А последний их запрет нам поддерживать собственное машиностроение в сфере госзакупок (Карл, закупок из бюджета Украины!) - вообще элемент экономической войны!
Додано: Сер 28 жов, 2020 00:13
zРадио
Рік ще не закінчився. Ти давай, порівнюй з 2013, по рокам, раз тобі Асоціація дихати не дає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 28 жов, 2020 00:18
И как это свидетельствует о том, что я якобы об этом не знаю? РФ не возьмут в ЕС и потому что она туда не хочет, и потому что она не соответсвует его ценностям. Максимум, о чем говорила Меркель (Макрон позже подхватил) - это зона свободной торговли. Ты и сам, уверен, не очень представляешь себе российских чиновников в ЕК, депутатов в ЕП, судей в ЕСПЧ... ага...
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