Додано: Вів 27 жов, 2020 23:38

lapay



манипуляция на манипуляции. Говорит о Европе, когда его макаешь в лужу, перескакивает на Корею. Дальше откровенно врет о том, что кто-то добровольно отказывается от помощи, которую ему предоставляют, но забывает при этом, что Украина уже 7-й год беспрекословно выполняет все, что от нее требуют, и при этом лишь сокращает свое производство, рабочие места, население, системы образования и здравоохранения, а наращивает - долг и импорт из "стран-наставниц".



Запомни, есть лишь два типа подражателей успешным:

- первые, чей кумир, например, Майк Тайсон, бегают по утрам, записываются на секцию бокса, начинают правильно питаться и долго тренироваться;

- и вторые, кто просто делает татуировку в пол-морды, как у него.



Так вот ты - типичный второй. Да что там ты - большинство пересичных такие. Для вас перемога - это декларативно записать в Конституцию, что мы идем в Европу (та самая татуировка), не делая при этом ничего для того, чтобы жить как европейцы, даже у себя дома, в подъезде, на улице... Поэтому как страна и пасем задних...