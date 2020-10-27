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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:24

  lapay написав:zРадио
Рік ще не закінчився. Ти давай, порівнюй з 2013, по рокам, раз тобі Асоціація дихати не дає.
https://www.slovoidilo.ua/2020/05/08/in ... otyry-roky


Во-первых, мне не Ассоциация дышать не дает, а твоя иррациональная вера в доброго хозяина. Европейцы все правильно для себя делают - продвигают свои интересы. Вопросы не к ним, а к нам. А во-вторых, чтобы сравнивать с 2013-м, необходимо иметь корректную базу сравнения - за все годы Ассоциации Госстат так и не пересчитал экспорт-импорт в разрезе стран и регионов Украины. Можно посмотреть без Крыма и Донбасса либо весь экспорт-импорт, либо с разбивкой по странам экспорт-импорта, но вместе с Крымом и Донбассом.

Это возвращаясь к вопросу KPI :!: Всем настолько пох на реальную оценку этого соглашения, что за долгие годы элементарную вещь не удосужились сделать!
zРадио
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