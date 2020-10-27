Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Во-первых, мне не Ассоциация дышать не дает, а твоя иррациональная вера в доброго хозяина. Европейцы все правильно для себя делают - продвигают свои интересы. Вопросы не к ним, а к нам. А во-вторых, чтобы сравнивать с 2013-м, необходимо иметь корректную базу сравнения - за все годы Ассоциации Госстат так и не пересчитал экспорт-импорт в разрезе стран и регионов Украины. Можно посмотреть без Крыма и Донбасса либо весь экспорт-импорт, либо с разбивкой по странам экспорт-импорта, но вместе с Крымом и Донбассом.
Это возвращаясь к вопросу KPI Всем настолько пох на реальную оценку этого соглашения, что за долгие годы элементарную вещь не удосужились сделать!