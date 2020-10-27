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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6727672867296730

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:03

  lapay написав:Спитай у прибалтів, що вони робили в дев'яності, щоб стати членом ЄС. Наш торгівельний баланс з ЄС покращується щорічно. Так що не тринди. І доларові зарплати, як при вічнолегитимним, який тільки те і наращував, шо валовий зовнішній борг.


Странно ты себя ведешь - говорю же не ври, не проходит это со мной. Я слишком интересующийся человек для этого )) А сажать лжецов и незнаек по лужам - так вообще своего рода спорт :D Европейцы доят нас, как бабка единственную козу! А последний их запрет нам поддерживать собственное машиностроение в сфере госзакупок (Карл, закупок из бюджета Украины!) - вообще элемент экономической войны!

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/10/139.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/125.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:13

zРадио
Рік ще не закінчився. Ти давай, порівнюй з 2013, по рокам, раз тобі Асоціація дихати не дає.
https://www.slovoidilo.ua/2020/05/08/in ... otyry-roky
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:18

  Libo написав:
Географию знаешь, а историю нет.
Слышал о "Европе от Лисабона до Владивостока"?
Так вот, в начале 90-х европейцы осторожно предлагали Ельцину постепенно двигаться в сторону ЕС, авось и получится. Российская элита резко отказалась от идеи, типа мы слишком большие и великие быть частью чего-то. Макрон недавно повторил эту формулу - "Европа от Лисабона до Владивостока", с намеком ...
Но Путин выбрал для России дорогу в небытиё и ад. :?
Так что к краю Европы во Владивостоке мир готов. :idea:


И как это свидетельствует о том, что я якобы об этом не знаю? РФ не возьмут в ЕС и потому что она туда не хочет, и потому что она не соответсвует его ценностям. Максимум, о чем говорила Меркель (Макрон позже подхватил) - это зона свободной торговли. Ты и сам, уверен, не очень представляешь себе российских чиновников в ЕК, депутатов в ЕП, судей в ЕСПЧ... ага...
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:24

  lapay написав:zРадио
Рік ще не закінчився. Ти давай, порівнюй з 2013, по рокам, раз тобі Асоціація дихати не дає.
https://www.slovoidilo.ua/2020/05/08/in ... otyry-roky


Во-первых, мне не Ассоциация дышать не дает, а твоя иррациональная вера в доброго хозяина. Европейцы все правильно для себя делают - продвигают свои интересы. Вопросы не к ним, а к нам. А во-вторых, чтобы сравнивать с 2013-м, необходимо иметь корректную базу сравнения - за все годы Ассоциации Госстат так и не пересчитал экспорт-импорт в разрезе стран и регионов Украины. Можно посмотреть без Крыма и Донбасса либо весь экспорт-импорт, либо с разбивкой по странам экспорт-импорта, но вместе с Крымом и Донбассом.

Это возвращаясь к вопросу KPI :!: Всем настолько пох на реальную оценку этого соглашения, что за долгие годы элементарную вещь не удосужились сделать!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 06:49

  lapay написав:
  zРадио написав:Ухахахах. А Грузия тоже чисто географически не попадет в ЕС?

Точно географії не знаєш. Грузія в Східній Європі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B5%D1%8E


Оскільки Європа умовно відділяється від Азії, то варіантів поділу є декілька і найпоширеніший (варіант А) залишає Європу без Кавказу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%94%D1%8E
Але поки що Європа приваблює своїм благополуччям. В спортивних змаганнях в ЧЄ і Ізраїль бере участь.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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