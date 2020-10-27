Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Спитай у прибалтів, що вони робили в дев'яності, щоб стати членом ЄС. Наш торгівельний баланс з ЄС покращується щорічно. Так що не тринди. І доларові зарплати, як при вічнолегитимним, який тільки те і наращував, шо валовий зовнішній борг.
Странно ты себя ведешь - говорю же не ври, не проходит это со мной. Я слишком интересующийся человек для этого )) А сажать лжецов и незнаек по лужам - так вообще своего рода спорт Европейцы доят нас, как бабка единственную козу! А последний их запрет нам поддерживать собственное машиностроение в сфере госзакупок (Карл, закупок из бюджета Украины!) - вообще элемент экономической войны!
Libo написав: Географию знаешь, а историю нет. Слышал о "Европе от Лисабона до Владивостока"? Так вот, в начале 90-х европейцы осторожно предлагали Ельцину постепенно двигаться в сторону ЕС, авось и получится. Российская элита резко отказалась от идеи, типа мы слишком большие и великие быть частью чего-то. Макрон недавно повторил эту формулу - "Европа от Лисабона до Владивостока", с намеком ... Но Путин выбрал для России дорогу в небытиё и ад. Так что к краю Европы во Владивостоке мир готов.
И как это свидетельствует о том, что я якобы об этом не знаю? РФ не возьмут в ЕС и потому что она туда не хочет, и потому что она не соответсвует его ценностям. Максимум, о чем говорила Меркель (Макрон позже подхватил) - это зона свободной торговли. Ты и сам, уверен, не очень представляешь себе российских чиновников в ЕК, депутатов в ЕП, судей в ЕСПЧ... ага...
Во-первых, мне не Ассоциация дышать не дает, а твоя иррациональная вера в доброго хозяина. Европейцы все правильно для себя делают - продвигают свои интересы. Вопросы не к ним, а к нам. А во-вторых, чтобы сравнивать с 2013-м, необходимо иметь корректную базу сравнения - за все годы Ассоциации Госстат так и не пересчитал экспорт-импорт в разрезе стран и регионов Украины. Можно посмотреть без Крыма и Донбасса либо весь экспорт-импорт, либо с разбивкой по странам экспорт-импорта, но вместе с Крымом и Донбассом.
Это возвращаясь к вопросу KPI Всем настолько пох на реальную оценку этого соглашения, что за долгие годы элементарную вещь не удосужились сделать!
Оскільки Європа умовно відділяється від Азії, то варіантів поділу є декілька і найпоширеніший (варіант А) залишає Європу без Кавказу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%94%D1%8E Але поки що Європа приваблює своїм благополуччям. В спортивних змаганнях в ЧЄ і Ізраїль бере участь.