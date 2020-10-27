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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6728672967306731>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:03

  lapay написав:Спитай у прибалтів, що вони робили в дев'яності, щоб стати членом ЄС. Наш торгівельний баланс з ЄС покращується щорічно. Так що не тринди. І доларові зарплати, як при вічнолегитимним, який тільки те і наращував, шо валовий зовнішній борг.


Странно ты себя ведешь - говорю же не ври, не проходит это со мной. Я слишком интересующийся человек для этого )) А сажать лжецов и незнаек по лужам - так вообще своего рода спорт :D Европейцы доят нас, как бабка единственную козу! А последний их запрет нам поддерживать собственное машиностроение в сфере госзакупок (Карл, закупок из бюджета Украины!) - вообще элемент экономической войны!

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/10/139.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/125.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:13

zРадио
Рік ще не закінчився. Ти давай, порівнюй з 2013, по рокам, раз тобі Асоціація дихати не дає.
https://www.slovoidilo.ua/2020/05/08/in ... otyry-roky
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:18

  Libo написав:
Географию знаешь, а историю нет.
Слышал о "Европе от Лисабона до Владивостока"?
Так вот, в начале 90-х европейцы осторожно предлагали Ельцину постепенно двигаться в сторону ЕС, авось и получится. Российская элита резко отказалась от идеи, типа мы слишком большие и великие быть частью чего-то. Макрон недавно повторил эту формулу - "Европа от Лисабона до Владивостока", с намеком ...
Но Путин выбрал для России дорогу в небытиё и ад. :?
Так что к краю Европы во Владивостоке мир готов. :idea:


И как это свидетельствует о том, что я якобы об этом не знаю? РФ не возьмут в ЕС и потому что она туда не хочет, и потому что она не соответсвует его ценностям. Максимум, о чем говорила Меркель (Макрон позже подхватил) - это зона свободной торговли. Ты и сам, уверен, не очень представляешь себе российских чиновников в ЕК, депутатов в ЕП, судей в ЕСПЧ... ага...
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 00:24

  lapay написав:zРадио
Рік ще не закінчився. Ти давай, порівнюй з 2013, по рокам, раз тобі Асоціація дихати не дає.
https://www.slovoidilo.ua/2020/05/08/in ... otyry-roky


Во-первых, мне не Ассоциация дышать не дает, а твоя иррациональная вера в доброго хозяина. Европейцы все правильно для себя делают - продвигают свои интересы. Вопросы не к ним, а к нам. А во-вторых, чтобы сравнивать с 2013-м, необходимо иметь корректную базу сравнения - за все годы Ассоциации Госстат так и не пересчитал экспорт-импорт в разрезе стран и регионов Украины. Можно посмотреть без Крыма и Донбасса либо весь экспорт-импорт, либо с разбивкой по странам экспорт-импорта, но вместе с Крымом и Донбассом.

Это возвращаясь к вопросу KPI :!: Всем настолько пох на реальную оценку этого соглашения, что за долгие годы элементарную вещь не удосужились сделать!
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 06:49

  lapay написав:
  zРадио написав:Ухахахах. А Грузия тоже чисто географически не попадет в ЕС?

Точно географії не знаєш. Грузія в Східній Європі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B5%D1%8E


Оскільки Європа умовно відділяється від Азії, то варіантів поділу є декілька і найпоширеніший (варіант А) залишає Європу без Кавказу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%94%D1%8E
Але поки що Європа приваблює своїм благополуччям. В спортивних змаганнях в ЧЄ і Ізраїль бере участь.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:04

  Ой+ написав:Оскільки Європа умовно відділяється від Азії, то варіантів поділу є декілька і найпоширеніший (варіант А) залишає Європу без Кавказу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%94%D1%8E
.

Якщо вже дивитись у Вікіпедію, то англомовну https://en.wikipedia.org/wiki/Europe . Очевидно, що в ЄС точно така карта Європи, по кавказькі республіки входять в програму Східного партнерства, як і Україна.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe
The Caucasus nations of Armenia, Azerbaijan, and Georgia[27] are included in definitions or histories of Eastern Europe. They are located in the transition zone of Eastern Europe and Western Asia. They participate in the European Union's Eastern Partnership program, the Euronest Parliamentary Assembly, and are members of the Council of Europe, which specifies that all three have political and cultural connections to Europe. In January 2002, the European Parliament noted that Armenia and Georgia may enter the EU in the future.[28][29] However, Georgia is currently the only Caucasus nation actively seeking NATO and EU membership.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:21

  lapay написав:На це питання влучно відповів Микола Вересень: Коли американці, після війни, зайшли в Європу, то сказали "окупованим" країнам - робіть так і так, і будете таким ж багатими, як і ми. Зараз старі країни ЄС кажуть кандидатам в ЄС - робіть так і так (як колись це робили американці), і будете такими ж багатими, як і ми. Не хочете робити - не будете.


И почему украинцы не хотят ничего делать?
Уже лет 15 как европейцы "дают советы", а в стране становится всё хуже и хуже.
Тут ведь два варианта - либо советы неправильные, либо украинцы не следуют этим советам.
Какой вы вариант выбираете?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:32

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:Какой вы вариант выбираете?

Другий. Олігархи/влада не хоче чесних правил гри, а пересічні ринкових цін на енергоносії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:47

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Закон бумеранга - польская власть, которая активно подогревает протесты в Беларуси, столкнулась с Майданом у себя в стране.

Акции идут под лозунгом "Wypierdalać!", что в переводе значит "Уе@ывайте!", адресованный правящей партии "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским.

Направленность протестов разная. Кто то недоволен локдауном, который недавно ввели власти. Либералы и женщины протестуют против запрета на аборты. Но самые заметные акции проводят леваки - перекрывают дороги, атакуют храмы.

Качиньский заявляет в ответ об угрозе для Отечества.

«Эта атака на церковь - это то наступление, которое должно уничтожить Польшу, привести к триумфу сил, власть которых закончит историю польского народа», - говорит Качиньский.

А власти готовят новое ужесточение карантина и вводят на улицы военные патрули.
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:48

В США уже готовят Майдан против Трампа. Зовут выйти на улицы Вашингтона сразу после закрытия избирательных участков в день выборов 3 ноября. Акция называется «Трамп должен уйти».

Это нам хорошо знакомо. Помните - «Берите зонтики, кофе и хорошее настроение». 21 ноября 2013 года.

Американские товарищи действуют по передовым украинским лекалам.


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За Виталия Наливкина!
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