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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:55
Вкладчик1234 написав:
В США уже готовят Майдан против Трампа. Зовут выйти на улицы Вашингтона сразу после закрытия избирательных участков в день выборов 3 ноября. Акция называется «Трамп должен уйти».
Это нам хорошо знакомо. Помните - «Берите зонтики, кофе и хорошее настроение». 21 ноября 2013 года.
Американские товарищи действуют по передовым украинским лекалам.
Я вже заплутався, де розташований Госдеп і хто кому печеньки носить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 28 жов, 2020 10:06
lapay написав: Shram написав:
Какой вы вариант выбираете?
Другий. Олігархи/влада не хоче чесних правил гри, а пересічні ринкових цін на енергоносії
.
и на основании чего же делаются такие выводы?
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19yuriy91
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Додано: Сер 28 жов, 2020 10:15
19yuriy91 написав:
и на основании чего же делаются такие выводы?
На підставі опитувань.
Середа, 10 липня 2019, 11:01
Більше третини українців досі очікують від президента Володимира Зеленського вирішення питання про зниження тарифів на комунальні послуги.
Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня.
Опитаним пропонували дати три варіанти відповідей із запропонованих соціологами на запитання "Що ви хотіли б, щоб новий президент Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів?".
Більше третини українців - 42,8% відповіли, що чекають від президента "зниження тарифів на комунальні послуги".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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