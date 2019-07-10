Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
АЭС «Куданкулам» (Индия) АЭС "Пакш-2" (Венгрия) АЭС «Руппур» (Бангладеш) АЭС «Сюдайпу» (Китай) АЭС «Тяньвань» (Китай) АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия)
и "вишенька" от польского радио:
19.10.2020 20:01 Польша и США подписали соглашение о сотрудничестве по развитию ядерной энергетики.
Соглашение заключено между министром энергетики США Дэном Бруйеттом и полномочным представителем правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётром Наимским. ... В соответствии с положениями соглашения, в течение 18 месяцев Польша и США подготовят отчет, который станет основой для принятия польским правительством решения об окончательном выборе партнера для осуществления польской ядерно-энергетической программы.
За это время американские компании атомной энергетики проведут подготовительные работы к строительству АЭС в Польше.
Соединенные Штаты Америки готовы предоставить как технологии, так и финансирование для поддержки польского сектора ядерной энергетики.
Schmit написав:Агрессивный фашиствующий лохторат опзж и шария во всей красе.
Маруся Звиробий сказала, что с зелеными на выборах разобрались, теперь идем к жёпоблочной гадине ставить её к ноге. Целиком поддерживаю. Эту русккую мразь и её пидсвынков давно пора стереть с лица украинской земли. Сколько можно эту свиноту терпеть?