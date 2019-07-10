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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6729673067316732>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:55

  Вкладчик1234 написав:В США уже готовят Майдан против Трампа. Зовут выйти на улицы Вашингтона сразу после закрытия избирательных участков в день выборов 3 ноября. Акция называется «Трамп должен уйти».

Это нам хорошо знакомо. Помните - «Берите зонтики, кофе и хорошее настроение». 21 ноября 2013 года.

Американские товарищи действуют по передовым украинским лекалам.

Я вже заплутався, де розташований Госдеп і хто кому печеньки носить. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:06

  lapay написав:
  Shram написав:Какой вы вариант выбираете?

Другий. Олігархи/влада не хоче чесних правил гри, а пересічні ринкових цін на енергоносії.


и на основании чего же делаются такие выводы?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:15

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:и на основании чего же делаются такие выводы?

На підставі опитувань.

Середа, 10 липня 2019, 11:01

Більше третини українців досі очікують від президента Володимира Зеленського вирішення питання про зниження тарифів на комунальні послуги.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня.

Опитаним пропонували дати три варіанти відповідей із запропонованих соціологами на запитання "Що ви хотіли б, щоб новий президент Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів?".

Більше третини українців - 42,8% відповіли, що чекають від президента "зниження тарифів на комунальні послуги".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:18

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Нові АЕС практично ніде не будуть.

Вы серьезно? Погуглите:
АЭС «Куданкулам» (Индия)
АЭС "Пакш-2" (Венгрия)
АЭС «Руппур» (Бангладеш)
АЭС «Сюдайпу» (Китай)
АЭС «Тяньвань» (Китай)
АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия)


и "вишенька" от польского радио:
19.10.2020 20:01
Польша и США подписали соглашение о сотрудничестве по развитию ядерной энергетики.

Соглашение заключено между министром энергетики США Дэном Бруйеттом и полномочным представителем правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётром Наимским.
...
В соответствии с положениями соглашения, в течение 18 месяцев Польша и США подготовят отчет, который станет основой для принятия польским правительством решения об окончательном выборе партнера для осуществления польской ядерно-энергетической программы.

За это время американские компании атомной энергетики проведут подготовительные работы к строительству АЭС в Польше.

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить как технологии, так и финансирование для поддержки польского сектора ядерной энергетики.

https://www.polskieradio.pl/397/7837/Ar ... 1%88%D0%B5

Дешева електроенергія АЕС міф, якщо врахувати витрати на закриття і деактивацію території, плюс можливі катастрофи.

А вот с этим полностью с вами согласен.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:19

Re: Політичні дискусії

Ляшко пролетел - и это радует
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:27

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:и на основании чего же делаются такие выводы?

На підставі опитувань.

Середа, 10 липня 2019, 11:01

Більше третини українців досі очікують від президента Володимира Зеленського вирішення питання про зниження тарифів на комунальні послуги.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня.

Опитаним пропонували дати три варіанти відповідей із запропонованих соціологами на запитання "Що ви хотіли б, щоб новий президент Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів?".

Більше третини українців - 42,8% відповіли, що чекають від президента "зниження тарифів на комунальні послуги".


та не, откуда взято, шо пересічні не хочуть ринкових цін на енергоносії

и на чём сделан вывод, шо щас они ринков1?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:51

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Майдана (любого типа) в США не может быть по определению - ТАМ НЕТ АМЕРИКАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА!
Дивно
А де в Хабаровську Посольство США ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:29


Агрессивный фашиствующий лохторат опзж и шария во всей красе.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:40

  Schmit написав:Агрессивный фашиствующий лохторат опзж и шария во всей красе.


Маруся Звиробий сказала, что с зелеными на выборах разобрались, теперь идем к жёпоблочной гадине ставить её к ноге.
Целиком поддерживаю. Эту русккую мразь и её пидсвынков давно пора стереть с лица украинской земли. Сколько можно эту свиноту терпеть? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:31

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Вы серьезно? Погуглите:

Скажімо так. Ті країни, які будували АЕС в сімдесяті, зараз їх практично не будують - наїлись. Якщо і будують, то з великими затримками і труднощами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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