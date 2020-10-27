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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:35
В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».
Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.
- быть посредником для связей с «определенными СМИ».
- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах
- ходить на эфиры ток-шоу
- давать комментарии по нужным темам для ОП
За Виталия Наливкина!
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Додано: Сер 28 жов, 2020 14:36
19yuriy91 написав:
та не, откуда взято, шо пересічні не хочуть ринкових цін
на енергоносії
и на чём сделан вывод, шо щас они ринков1?
А які? Любий пересічний може вибрати постачальника, які вільно купують газ на вітчизняних чи закордонних аукціонах. В нас ціни на газ менше, ніж в Європі, для пересічних. Якщо "ринкові" ціни, для пересічних, дві-три гривні за куб, то увы и ах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 28 жов, 2020 15:07
lapay написав: yanyura написав:
Вы серьезно? Погуглите:
Скажімо так. Ті країни, які будували АЕС в сімдесяті, зараз їх практично не будують - наїлись. Якщо і будують, то з великими затримками і труднощами.
сегодня ядерные электростанции в первую очередь строяться в странах с высокими темпами роста потребления электоэнергии, что как правило эквивалентно высоким темпам роста экономики - Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и т.д.
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: Сер 28 жов, 2020 15:10
Вкладчик1234 написав:
В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».
Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.
- быть посредником для связей с «определенными СМИ».
- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах
- ходить на эфиры ток-шоу
- давать комментарии по нужным темам для ОП
а политическая проституция таки неплохо оплачивается...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: Сер 28 жов, 2020 15:26
Тракторист написав: Вкладчик1234 написав:
В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».
Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.
- быть посредником для связей с «определенными СМИ».
- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах
- ходить на эфиры ток-шоу
- давать комментарии по нужным темам для ОП
а политическая проституция таки неплохо оплачивается...
Вата, чего вы обсуждаете несчастные 20 тыщ Лещенка в качестве з/п, а не 200 млн. вашего ненажерливого ворюги Бойко, которые тот своровал на известных вышках?!
Сопоставьте размеры. Вы очень странные люди. Я поэтому, прости Господи, сомневаюсь в вашей умственной полноценности.
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