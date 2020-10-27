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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6729673067316732 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 28 жов, 2020 14:35 В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».

Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.

- быть посредником для связей с «определенными СМИ».

- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах

- ходить на эфиры ток-шоу

- давать комментарии по нужным темам для ОП За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13008 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7279 раз. Подякували: 3441 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 14:36 19yuriy91 написав:

та не, откуда взято, шо пересічні не хочуть ринкових цін на енергоносії



и на чём сделан вывод, шо щас они ринков1? та не, откуда взято, шо пересічні не хочутьна енергоносіїи на чём сделан вывод, шо щас они ринков1?

А які? Любий пересічний може вибрати постачальника, які вільно купують газ на вітчизняних чи закордонних аукціонах. В нас ціни на газ менше, ніж в Європі, для пересічних. Якщо "ринкові" ціни, для пересічних, дві-три гривні за куб, то увы и ах. А які? Любий пересічний може вибрати постачальника, які вільно купують газ на вітчизняних чи закордонних аукціонах. В нас ціни на газ менше, ніж в Європі, для пересічних. Якщо "ринкові" ціни, для пересічних, дві-три гривні за куб, то увы и ах. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10946 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 15:07 lapay написав: yanyura написав: Вы серьезно? Погуглите: Вы серьезно? Погуглите:

Скажімо так. Ті країни, які будували АЕС в сімдесяті, зараз їх практично не будують - наїлись. Якщо і будують, то з великими затримками і труднощами. Скажімо так. Ті країни, які будували АЕС в сімдесяті, зараз їх практично не будують - наїлись. Якщо і будують, то з великими затримками і труднощами.

сегодня ядерные электростанции в первую очередь строяться в странах с высокими темпами роста потребления электоэнергии, что как правило эквивалентно высоким темпам роста экономики - Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и т.д. сегодня ядерные электростанции в первую очередь строяться в странах с высокими темпами роста потребления электоэнергии, что как правило эквивалентно высоким темпам роста экономики - Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и т.д. мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5094 З нами з: 06.08.08 Подякував: 268 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 15:10 Вкладчик1234 написав: В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».

Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.

- быть посредником для связей с «определенными СМИ».

- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах

- ходить на эфиры ток-шоу

- давать комментарии по нужным темам для ОП В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.- быть посредником для связей с «определенными СМИ».- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах- ходить на эфиры ток-шоу- давать комментарии по нужным темам для ОП

а политическая проституция таки неплохо оплачивается... а политическая проституция таки неплохо оплачивается... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5094 З нами з: 06.08.08 Подякував: 268 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 15:26 Тракторист написав: Вкладчик1234 написав: В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».

Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.

- быть посредником для связей с «определенными СМИ».

- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах

- ходить на эфиры ток-шоу

- давать комментарии по нужным темам для ОП В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.- быть посредником для связей с «определенными СМИ».- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах- ходить на эфиры ток-шоу- давать комментарии по нужным темам для ОП

а политическая проституция таки неплохо оплачивается... а политическая проституция таки неплохо оплачивается...



Вата, чего вы обсуждаете несчастные 20 тыщ Лещенка в качестве з/п, а не 200 млн. вашего ненажерливого ворюги Бойко, которые тот своровал на известных вышках?! Сопоставьте размеры. Вы очень странные люди. Я поэтому, прости Господи, сомневаюсь в вашей умственной полноценности. Вата, чего вы обсуждаете несчастные 20 тыщ Лещенка в качестве з/п, а не 200 млн. вашего ненажерливого ворюги Бойко, которые тот своровал на известных вышках?!Сопоставьте размеры. Вы очень странные люди. Я поэтому, прости Господи, сомневаюсь в вашей умственной полноценности. Libo 2

Повідомлень: 8508 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4059 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6729673067316732 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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