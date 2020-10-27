Выборы прошли, можно сразу отменять зарплатные ограничения для «своих», топ-менеджерам и членам набсоветов госкомпаний.

Ранее ограничения стояло, что зарплата должна быть не более 45.000, но теперь такое ограничение снято и зарплаты снова будут от 300 тысяч до 2-х миллионов гривен.

Поздравляем Дениса Шмыгаля, теперь этот кейс будут использовать против него в общем треке по «сливу» очень «слабого» Премьер-министра, который провалил все социально-экономические треки за этот год. 500 тысяч рабочих мест он так и не создал, хотя пытается вечно «лгать», что якобы они «появились».

Добавим сюда экономический кризис в регионах, где закрывают сферу обслуживания, нет рабочих мест, у людей нет денег на существования, за то в этот момент «свои топ-менеджеры» будут получать сотни тысяч БЮДЖЕТНЫХ денег. Отличный месседж для начала майдана против Зе-власти.

Добавим еще в «премьерский кейс» и «кейс протестов» рост тарифов на газ в ноябре для населения на 35%.



Как пояснил наш источник, Офис Президента в будущем хочет повесить всех «собак» на это правительство, которое не справилось с поставленными задачами. Весь негатив сольют на часть Кабмина, чтобы увести от «удара» ОП и Президента и перезагрузить правительственный кейс.