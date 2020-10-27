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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6730673167326733>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:35

В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».
Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.
- быть посредником для связей с «определенными СМИ».
- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах
- ходить на эфиры ток-шоу
- давать комментарии по нужным темам для ОП
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:36

  19yuriy91 написав:
та не, откуда взято, шо пересічні не хочуть ринкових цін на енергоносії

и на чём сделан вывод, шо щас они ринков1?

А які? Любий пересічний може вибрати постачальника, які вільно купують газ на вітчизняних чи закордонних аукціонах. В нас ціни на газ менше, ніж в Європі, для пересічних. Якщо "ринкові" ціни, для пересічних, дві-три гривні за куб, то увы и ах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:07

  lapay написав:
  yanyura написав:Вы серьезно? Погуглите:

Скажімо так. Ті країни, які будували АЕС в сімдесяті, зараз їх практично не будують - наїлись. Якщо і будують, то з великими затримками і труднощами.

сегодня ядерные электростанции в первую очередь строяться в странах с высокими темпами роста потребления электоэнергии, что как правило эквивалентно высоким темпам роста экономики - Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и т.д.
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:10

  Вкладчик1234 написав:В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».
Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.
- быть посредником для связей с «определенными СМИ».
- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах
- ходить на эфиры ток-шоу
- давать комментарии по нужным темам для ОП

а политическая проституция таки неплохо оплачивается... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:26

  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».
Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.
- быть посредником для связей с «определенными СМИ».
- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах
- ходить на эфиры ток-шоу
- давать комментарии по нужным темам для ОП

а политическая проституция таки неплохо оплачивается... :mrgreen:


Вата, чего вы обсуждаете несчастные 20 тыщ Лещенка в качестве з/п, а не 200 млн. вашего ненажерливого ворюги Бойко, которые тот своровал на известных вышках?! :roll: Сопоставьте размеры. Вы очень странные люди. Я поэтому, прости Господи, сомневаюсь в вашей умственной полноценности. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:43


"Ой ой, а кто это сделал?", кто же их выбрал?
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:47

Кратко. 2020-10-28

Кратко. 2020-10-28

1) КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование
По информации члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Лещенко, также КС признал неконституционными некоторые полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовное наказание за незаконное обогащение

Можно рисовать любые декларации и за это не будет никакой ответственности.
Но то при "барыгах" было уголовное наказние, а при "честных" - отменили уголовное наказание.
И даже спрыгнуть с темы по поводу назначение судей - не получится. Глава КСУ был недавно сменён при Бубочке

Судьи КСУ приняли решение по "делу о незаконном обогащении" в собственных интересах - заявление НАПК
Агентство выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого

Вот это и есть коррупция в самом эталоном своём проявлении

2) Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование схемы "Роттердам+" - СМИ
Месяц назад суд отказался возобновлять дело, не увидев оснований для проведения новых следственных действий
...
"На заседании 27 октября суд удовлетворил жалобу "Никопольского завода ферросплавов" и отменил решение САП закрыть дело", - говорится в сообщении

zRadio, ты хоть на время иногда смотри, когда вышли мои вчерашние итоги и когда появилось сообщение о возобновлении расследования схемы "Роттердам+"

Пока государственное ЦентрЭнерго покупает у приватного ДТЭКа уголь по схеме Роттердам+, все эти решения прекратить/возобновить расследование - до дупы

Ты бы лучше обсуждал решение КСУ или в методичке этого нет ? :)

3) Молодежь не пришла: исход выборов решили граждане в возрасте от 50 лет - опрос
На местных выборах более активными (56% из пришедших на выборы) были люди старше 50 лет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:48

  Schmit написав:
"Ой ой, а кто это сделал?", кто же их выбрал?

При Пете такого не было :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:49

  Тракторист написав:а политическая проституция таки неплохо оплачивается... :mrgreen:

ИЧСХ, Дубинского и Шария за политическую проституцию не осуждаешь :)
Наоборот, ты и тебе подобные их активно тащат на этот форум
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:52

Выборы прошли, можно сразу отменять зарплатные ограничения для «своих», топ-менеджерам и членам набсоветов госкомпаний.
Ранее ограничения стояло, что зарплата должна быть не более 45.000, но теперь такое ограничение снято и зарплаты снова будут от 300 тысяч до 2-х миллионов гривен.
Поздравляем Дениса Шмыгаля, теперь этот кейс будут использовать против него в общем треке по «сливу» очень «слабого» Премьер-министра, который провалил все социально-экономические треки за этот год. 500 тысяч рабочих мест он так и не создал, хотя пытается вечно «лгать», что якобы они «появились».
Добавим сюда экономический кризис в регионах, где закрывают сферу обслуживания, нет рабочих мест, у людей нет денег на существования, за то в этот момент «свои топ-менеджеры» будут получать сотни тысяч БЮДЖЕТНЫХ денег. Отличный месседж для начала майдана против Зе-власти.
Добавим еще в «премьерский кейс» и «кейс протестов» рост тарифов на газ в ноябре для населения на 35%.

Как пояснил наш источник, Офис Президента в будущем хочет повесить всех «собак» на это правительство, которое не справилось с поставленными задачами. Весь негатив сольют на часть Кабмина, чтобы увести от «удара» ОП и Президента и перезагрузить правительственный кейс.

Источник не приветствуется модераторами
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