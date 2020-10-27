Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу». Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит. - быть посредником для связей с «определенными СМИ». - публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах - ходить на эфиры ток-шоу - давать комментарии по нужным темам для ОП
19yuriy91 написав: та не, откуда взято, шо пересічні не хочуть ринкових цін на енергоносії
и на чём сделан вывод, шо щас они ринков1?
А які? Любий пересічний може вибрати постачальника, які вільно купують газ на вітчизняних чи закордонних аукціонах. В нас ціни на газ менше, ніж в Європі, для пересічних. Якщо "ринкові" ціни, для пересічних, дві-три гривні за куб, то увы и ах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Скажімо так. Ті країни, які будували АЕС в сімдесяті, зараз їх практично не будують - наїлись. Якщо і будують, то з великими затримками і труднощами.
сегодня ядерные электростанции в первую очередь строяться в странах с высокими темпами роста потребления электоэнергии, что как правило эквивалентно высоким темпам роста экономики - Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и т.д.
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Вкладчик1234 написав:В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу». Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит. - быть посредником для связей с «определенными СМИ». - публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах - ходить на эфиры ток-шоу - давать комментарии по нужным темам для ОП
а политическая проституция таки неплохо оплачивается...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Вкладчик1234 написав:В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу». Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит. - быть посредником для связей с «определенными СМИ». - публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах - ходить на эфиры ток-шоу - давать комментарии по нужным темам для ОП
а политическая проституция таки неплохо оплачивается...
Вата, чего вы обсуждаете несчастные 20 тыщ Лещенка в качестве з/п, а не 200 млн. вашего ненажерливого ворюги Бойко, которые тот своровал на известных вышках?! Сопоставьте размеры. Вы очень странные люди. Я поэтому, прости Господи, сомневаюсь в вашей умственной полноценности.
По информации члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Лещенко, также КС признал неконституционными некоторые полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и уголовное наказание за незаконное обогащение
Можно рисовать любые декларации и за это не будет никакой ответственности. Но то при "барыгах" было уголовное наказние, а при "честных" - отменили уголовное наказание. И даже спрыгнуть с темы по поводу назначение судей - не получится. Глава КСУ был недавно сменён при Бубочке
Месяц назад суд отказался возобновлять дело, не увидев оснований для проведения новых следственных действий ... "На заседании 27 октября суд удовлетворил жалобу "Никопольского завода ферросплавов" и отменил решение САП закрыть дело", - говорится в сообщении
zRadio, ты хоть на время иногда смотри, когда вышли мои вчерашние итоги и когда появилось сообщение о возобновлении расследования схемы "Роттердам+"
Пока государственное ЦентрЭнерго покупает у приватного ДТЭКа уголь по схеме Роттердам+, все эти решения прекратить/возобновить расследование - до дупы
Ты бы лучше обсуждал решение КСУ или в методичке этого нет ?
Выборы прошли, можно сразу отменять зарплатные ограничения для «своих», топ-менеджерам и членам набсоветов госкомпаний. Ранее ограничения стояло, что зарплата должна быть не более 45.000, но теперь такое ограничение снято и зарплаты снова будут от 300 тысяч до 2-х миллионов гривен. Поздравляем Дениса Шмыгаля, теперь этот кейс будут использовать против него в общем треке по «сливу» очень «слабого» Премьер-министра, который провалил все социально-экономические треки за этот год. 500 тысяч рабочих мест он так и не создал, хотя пытается вечно «лгать», что якобы они «появились». Добавим сюда экономический кризис в регионах, где закрывают сферу обслуживания, нет рабочих мест, у людей нет денег на существования, за то в этот момент «свои топ-менеджеры» будут получать сотни тысяч БЮДЖЕТНЫХ денег. Отличный месседж для начала майдана против Зе-власти. Добавим еще в «премьерский кейс» и «кейс протестов» рост тарифов на газ в ноябре для населения на 35%.
Как пояснил наш источник, Офис Президента в будущем хочет повесить всех «собак» на это правительство, которое не справилось с поставленными задачами. Весь негатив сольют на часть Кабмина, чтобы увести от «удара» ОП и Президента и перезагрузить правительственный кейс.